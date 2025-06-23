Сербия остановила продажу боеприпасов за границу, - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны прекратили продажу боеприпасов за границу, отныне для экспорта нужны "специальные решения".

Об этом сообщает N1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы все остановили. Должны быть специальные решения, если что-то будет вывозиться. Боеприпасы идут в наши казармы и на наши склады", - сказал Вучич на заседании расширенной коллегии Генерального штаба Сербских вооруженных сил.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Сербия больше не экспортирует боеприпасы даже в Израиль, как это делалось после атаки ХАМАС в октябре 2023 года, поскольку сегодня изменилась ситуация.

"Мы буквально все остановили и отправляем нашим военным", - сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия никогда не экспортировала оружие, только боеприпасы.

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Сербская оппозиция выражала обеспокоенность в связи с заявлением Ирана о том, что все, кто поставляет оружие Израилю, становятся законными целями. Экспорт боеприпасов также вызвал дискуссии с Россией, которая обвинила сербскую оборонную промышленность в том, что экспортирует боеприпасы в Украину.

Ранее издание Financial Times писало, что с начала российского вторжения Сербия экспортировала в Украину через третьи стороны боеприпасов на 800 миллионов евро.

По словам президента Сербии Александара Вучича, продажа снарядов в Украину - это возможность для бизнеса и важная часть экономического возрождения, а он сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне.

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