Сербія зупинила продаж боєприпасів за кордон, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що влада країни припинила продаж боєприпасів за кордон, відтепер для експорту потрібні "спеціальні рішення".

Про це повідомляє N1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми все зупинили. Мають бути спеціальні рішення, якщо щось буде вивозитися. Боєприпаси йдуть у наші казарми і на наші склади", - сказав Вучич на засіданні розширеної колегії Генерального штабу Сербських збройних сил.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що Сербія більше не експортує боєприпаси навіть в Ізраїль, як це робилося після атаки ХАМАСУ в жовтні 2023 року, оскільки сьогодні змінилась ситуація.

"Ми буквально все зупинили і відправляємо нашим військовим", - сказав Вучич, підкресливши, що Сербія ніколи не експортувала зброю, тільки боєприпаси.

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Сербська опозиція висловлювала занепокоєння у зв'язку з заявою Ірану про те, що всі, хто постачає зброю Ізраїлю, стають законними цілями. Експорт боєприпасів також викликав дискусії з Росією, яка звинуватила сербську оборонну промисловість у тому, що експортує боєприпаси в Україну.

Раніше видання Financial Times писало, що від початку російського вторгнення Сербія експортувала до України через треті сторони боєприпасів на 800 мільйонів євро.

За словами президента Сербії Александара Вучича, продаж снарядів до України — це можливість для бізнесу та важлива частина економічного відродження, а він сам не ставатиме на бік жодної сторони в російсько-українській війні.

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