Финляндия готовит 29-й пакет военной помощи Украине стоимостью 143 млн евро
В понедельник, 23 июня, Финляндия анонсировала подготовку очередного пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро. Это уже 29-й пакет помощи от Финляндии.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.
В оборонном ведомстве Финляндии рассказали, что новый пакет помощи Украине стоимостью в примерно 143 миллиона евро сейчас готовится к утверждению финскими правительством и президентом.
"Этот пакет содержит первые поставки национальной промышленности, заказанные в рамках программы поддержки Украины, начатой Министерством обороны", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Речь идет о запущенной весной этого года программе поддержки, в рамках которой заказы для Украины распределяются между отечественными предприятиями оборонной промышленности.
"По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного поступления помощи более подробная информация о ее содержании, способе поставки или графике не предоставляется", - добавили в Минобороны Финляндии.
Общая стоимость военной помощи, поставленной Финляндией в Украину с 2022 года, составляет 2,8 миллиарда евро.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Альянс засекретит данные о военной помощи Украине.
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