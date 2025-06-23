Финляндия готовит 29-й пакет военной помощи Украине стоимостью 143 млн евро

В понедельник, 23 июня, Финляндия анонсировала подготовку очередного пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро. Это уже 29-й пакет помощи от Финляндии.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве Финляндии рассказали, что новый пакет помощи Украине стоимостью в примерно 143 миллиона евро сейчас готовится к утверждению финскими правительством и президентом.

"Этот пакет содержит первые поставки национальной промышленности, заказанные в рамках программы поддержки Украины, начатой Министерством обороны", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Речь идет о запущенной весной этого года программе поддержки, в рамках которой заказы для Украины распределяются между отечественными предприятиями оборонной промышленности.

Читайте также: Финляндия начала засекречивать информацию об экспорте оружия, - СМИ

"По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного поступления помощи более подробная информация о ее содержании, способе поставки или графике не предоставляется", - добавили в Минобороны Финляндии.

Общая стоимость военной помощи, поставленной Финляндией в Украину с 2022 года, составляет 2,8 миллиарда евро.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Альянс засекретит данные о военной помощи Украине.

Читайте также: Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за счет средств, полученных от замороженных активов РФ