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Новости Помощь Украине от Финляндии
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Финляндия готовит 29-й пакет военной помощи Украине стоимостью 143 млн евро

Финляндия предоставит помощь Украине

В понедельник, 23 июня, Финляндия анонсировала подготовку очередного пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро. Это уже 29-й пакет помощи от Финляндии.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве Финляндии рассказали, что новый пакет помощи Украине стоимостью в примерно 143 миллиона евро сейчас готовится к утверждению финскими правительством и президентом.

"Этот пакет содержит первые поставки национальной промышленности, заказанные в рамках программы поддержки Украины, начатой Министерством обороны", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Речь идет о запущенной весной этого года программе поддержки, в рамках которой заказы для Украины распределяются между отечественными предприятиями оборонной промышленности.

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"По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного поступления помощи более подробная информация о ее содержании, способе поставки или графике не предоставляется", - добавили в Минобороны Финляндии.

Общая стоимость военной помощи, поставленной Финляндией в Украину с 2022 года, составляет 2,8 миллиарда евро.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Альянс засекретит данные о военной помощи Украине.

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Автор: 

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Фінським браттям щира вдячність за позицію та непохитну підтримку України...
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23.06.2025 18:51 Ответить
Підари кацапські, шо з ******?
Насправді всю війну проти параші може виграти одна-єдина "скромна" Норвегія з заначкою ("кубишкою") 1,6 ТРИЛЬЙОНА $.
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24.06.2025 00:29 Ответить
Нагадаю, в кацапідарів кубишка схудла до всього-навсього 30 млрд ліквідних активів.
За офіційною статистикою кацапів, цього вистачить на два місяці війни з поточними витратами.
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24.06.2025 00:32 Ответить
 
 