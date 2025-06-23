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Новини Допомога Україні від Фінляндії
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Фінляндія готує 29-й пакет військової допомоги Україні вартістю 143 млн євро

фінляндія надасть допомогу Україні

У понеділок, 23 червня, Фінляндія анонсувала підготовку чергового пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро. Це вже 29-й пакет допомоги від Фінляндії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Фінляндії розповіли, що новий пакет допомоги Україні вартістю в приблизно 143 мільйони євро нині готується до затвердження фінськими урядом і президентом.

"Цей пакет містить перші поставки національної промисловості, замовлені в межах програми підтримки України, започаткованої Міністерством оборони", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Йдеться про запущену весною цьогоріч програму підтримки, в межах якої замовлення для України розподіляються між вітчизняними підприємствами оборонної промисловості.

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"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надходження допомоги більш детальна інформація про її зміст, спосіб постачання або графік не надається",- додали в Міноборони Фінляндії.

Загальна вартість військової допомоги, поставленої Фінляндією до України з 2022 року, становить 2,8 мільярда євро.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що Альянс засекретить дані про військову допомогу Україні.

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Автор: 

допомога (8484) Фінляндія (1339)


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Фінським браттям щира вдячність за позицію та непохитну підтримку України...
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23.06.2025 18:51 Відповісти
Підари кацапські, шо з ******?
Насправді всю війну проти параші може виграти одна-єдина "скромна" Норвегія з заначкою ("кубишкою") 1,6 ТРИЛЬЙОНА $.
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24.06.2025 00:29 Відповісти
Нагадаю, в кацапідарів кубишка схудла до всього-навсього 30 млрд ліквідних активів.
За офіційною статистикою кацапів, цього вистачить на два місяці війни з поточними витратами.
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24.06.2025 00:32 Відповісти
 
 