Фінляндія готує 29-й пакет військової допомоги Україні вартістю 143 млн євро
У понеділок, 23 червня, Фінляндія анонсувала підготовку чергового пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро. Це вже 29-й пакет допомоги від Фінляндії.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.
В оборонному відомстві Фінляндії розповіли, що новий пакет допомоги Україні вартістю в приблизно 143 мільйони євро нині готується до затвердження фінськими урядом і президентом.
"Цей пакет містить перші поставки національної промисловості, замовлені в межах програми підтримки України, започаткованої Міністерством оборони", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Йдеться про запущену весною цьогоріч програму підтримки, в межах якої замовлення для України розподіляються між вітчизняними підприємствами оборонної промисловості.
"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надходження допомоги більш детальна інформація про її зміст, спосіб постачання або графік не надається",- додали в Міноборони Фінляндії.
Загальна вартість військової допомоги, поставленої Фінляндією до України з 2022 року, становить 2,8 мільярда євро.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що Альянс засекретить дані про військову допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді всю війну проти параші може виграти одна-єдина "скромна" Норвегія з заначкою ("кубишкою") 1,6 ТРИЛЬЙОНА $.
За офіційною статистикою кацапів, цього вистачить на два місяці війни з поточними витратами.