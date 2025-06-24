Расстреливали мирных жителей на Киевщине: о подозрении сообщили трем российским военным, - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией заочно сообщили о подозрении трем военнослужащим вооруженных сил РФ, которые причастны к убийствам мирного населения во время временной оккупации Киевской области в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди подозреваемых - 35-летний капитан Тимур Тамазов, командир подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ (г. Псков). По данным следствия, 27 февраля 2022 года он отдал приказ подчиненным стрелять по гражданским, которые пытались эвакуироваться из района боевых действий вблизи поселка Здвижевка. В тот же день российские военные открыли огонь по микроавтобусу строительной компании, который направлялся в сторону Бородянки. В результате обстрела погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения.

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Второй фигурант - 23-летний Владимир Осипов, военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ, - 28 марта 2022 года расстрелял из автомата двух жителей Гостомеля.

Третьим подозреваемым является 48-летний Алексей Абрамов, командир роты той же бригады. Во время оккупации поселка Иванков он приказывал подчиненным пытать мирное население и составлял "расстрельные списки" представителей украинского сопротивления.

Всем трем россиянам заочно объявлено подозрение по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее гибель людей).

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