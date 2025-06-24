Розстрілювали цивільних на Київщині: повідомлено про підозру трьом російським військовим, - СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією заочно повідомили про підозру трьом військовослужбовцям збройних сил РФ, які причетні до вбивств мирного населення під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед підозрюваних - 35-річний капітан Тімур Тамазов, командир підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ (м. Псков). За даними слідства, 27 лютого 2022 року він віддав наказ підлеглим стріляти по цивільних, які намагалися евакуюватися з району бойових дій поблизу селища Здвижівка. Того ж дня російські військові відкрили вогонь по мікроавтобусу будівельної компанії, який прямував у бік Бородянки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двоє отримали тяжкі поранення.

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Другий фігурант - 23-річний Володимир Осіпов, військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії РФ, - 28 березня 2022 року розстріляв з автомата двох жителів Гостомеля.

Третім підозрюваним є 48-річний Олексій Абрамов, командир роти тієї ж бригади. Під час окупації селища Іванків він наказував підлеглим катувати мирне населення та складав "розстрільні списки" представників українського опору.

Всім трьом росіянам заочно оголошено підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило загибель людей).

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