Устав Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины готов, - заместитель руководителя ОП Мудрая

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила о создании Устава Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, и опубликовала его положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ее фейсбук.

"Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Это документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну", - подчеркнула Мудрая.

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Ключевые положения Устава:

Никаких иммунитетов для агрессоров.

Несмотря на разные позиции и крайне сложные переговоры - в Уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие руководители государства-агрессора - так называемая "Тройка" - не избегут ответственности: смогут получить обвинительные акты, которые прокурор Трибунала сможет публично представить и передать их судье предыдущего производства. Вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным после того, как Тройка лишится должностей.

Полностью международная юрисдикция.

Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это - независимая институция международного права, которая будет говорить от имени мира на языке международного права

Преступление агрессии - определено четко.

Основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие - четкое. Ответственность - неотвратимая.

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Сотрудничество с МУС (Международный уголовный суд - Ред.), а не конкуренция.

Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд - он его дополняет. Производство могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС - процесс в Трибунале приостанавливается.

Полноценные заочные процессы.

Отдельное достижение Украины - включение механизма in absentia. Это позволяет получать приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей "Тройки" пока они на должности) - в частности против политического и военного руководства России (а потенциально также Беларуси и КНДР).

Юридическое установление истины.

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"Создание Спецтрибунала - это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны РФ еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг", - подчеркнула представитель ОП.