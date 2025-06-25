РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Разработка Устава Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ
1 715 18

Устав Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины готов, - заместитель руководителя ОП Мудрая

Ирина Мудрая

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила о создании Устава Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, и опубликовала его положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ее фейсбук.

"Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Это документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну", - подчеркнула Мудрая.

Читайте: Совет Европы утвердил документы для создания Специального трибунала по преступлениям агрессии РФ

Ключевые положения Устава:

  • Никаких иммунитетов для агрессоров.
  • Несмотря на разные позиции и крайне сложные переговоры - в Уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие руководители государства-агрессора - так называемая "Тройка" - не избегут ответственности: смогут получить обвинительные акты, которые прокурор Трибунала сможет публично представить и передать их судье предыдущего производства. Вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным после того, как Тройка лишится должностей.
  • Полностью международная юрисдикция.
  • Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это - независимая институция международного права, которая будет говорить от имени мира на языке международного права
  • Преступление агрессии - определено четко.
  • Основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие - четкое. Ответственность - неотвратимая.

Читайте также: Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

  • Сотрудничество с МУС (Международный уголовный суд - Ред.), а не конкуренция.
  • Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд - он его дополняет. Производство могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС - процесс в Трибунале приостанавливается.
  • Полноценные заочные процессы.
  • Отдельное достижение Украины - включение механизма in absentia. Это позволяет получать приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей "Тройки" пока они на должности) - в частности против политического и военного руководства России (а потенциально также Беларуси и КНДР).
  • Юридическое установление истины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас: США могут присоединиться к трибуналу по агрессии РФ против Украины

"Создание Спецтрибунала - это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны РФ еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг", - подчеркнула представитель ОП.

Автор: 

трибунал (291) Мудра Ирина (16) война в Украине (4964)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
зелена опа вже створила безліч безпекових угод з різними країнами.
і от знову викідиш...
показать весь комментарий
25.06.2025 02:41 Ответить
+9
********, нужбо скажить, а от для Zе з особовтм складом його жОПи та Слугами ***** потрібно створювати спецтрибунал чи їх судитиме на загальних підставах за їх злочинипроти народу України?
показать весь комментарий
25.06.2025 05:48 Ответить
+7
зелені, а мо ну її ту політику, мо до профессії?
брови там підвізажити, фотки різні підрехтувати,
жартовня якась весела зелена,
знову ж таки музики-піаністи любим способом.
не тягнете ви - крім красти нічого не вмієте.
показать весь комментарий
25.06.2025 03:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До пруды мудрой ⁰
показать весь комментарий
25.06.2025 01:57 Ответить
зелена опа вже створила безліч безпекових угод з різними країнами.
і от знову викідиш...
показать весь комментарий
25.06.2025 02:41 Ответить
Влучне порівняння.
показать весь комментарий
25.06.2025 08:47 Ответить
зелені, а мо ну її ту політику, мо до профессії?
брови там підвізажити, фотки різні підрехтувати,
жартовня якась весела зелена,
знову ж таки музики-піаністи любим способом.
не тягнете ви - крім красти нічого не вмієте.
показать весь комментарий
25.06.2025 03:28 Ответить
А на паркані йух пише
показать весь комментарий
25.06.2025 03:58 Ответить
Хотелось бы увидеть путина собаку повешенным за свои военные преступления!
показать весь комментарий
25.06.2025 04:59 Ответить
********, нужбо скажить, а от для Zе з особовтм складом його жОПи та Слугами ***** потрібно створювати спецтрибунал чи їх судитиме на загальних підставах за їх злочинипроти народу України?
показать весь комментарий
25.06.2025 05:48 Ответить
Украинская власть просто перекрасившиеся коммунисты. Те продавали коммунизм который наступит, надо только подождать. Эти продают что угодно - надо только подождать.

Вот здесь продают трибунал над Путиным.
показать весь комментарий
25.06.2025 05:56 Ответить
Хотя нет ничего удивительного, если старая украинская элита это и были бывшие комсомольцы и красные директора, а сейчас те, кто еще вчера строил прекрасную Россию будущего, которая как раз заточена на идею - надо только подождать смерти Путина.
Призрак коммунизма бродит по стране.
показать весь комментарий
25.06.2025 05:58 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
25.06.2025 08:48 Ответить
А хто намалював той Статут? Якщо зелені фантасти-мрійники то капец.
І взагалі незрозуміло, укр.влада живе в реалітішоу чи таке дісно вживають білий порошок?
показать весь комментарий
25.06.2025 06:58 Ответить
Вони живуть на своєму матеріку, а ми всі в умовному «форті Буаяр» де так приємно їм відчувати себе піратами 21 віку.
показать весь комментарий
25.06.2025 08:51 Ответить
На діяльність зелених підарасів під час війни також чекає свій спецтрибунал.
показать весь комментарий
25.06.2025 07:27 Ответить
шо ти панімаєш, так вирішив "мудрий нарід"!!
показать весь комментарий
25.06.2025 07:30 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 07:44 Ответить
Кто эти лица,что за чин?Сосны
показать весь комментарий
25.06.2025 09:15 Ответить
 
 