Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - готовий, - заступниця керівника ОП Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила про створення Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, та опублікувала його положення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на її фейсбук.

"Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України — готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Це документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну", - підкреслила Мудра.

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Ключові положення Статуту:

Жодних імунітетів для агресорів.

Попри різні позиції і вкрай складні переговори — у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Навіть чинні очільники держави-агресора — так звана "Трійка" — не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження. Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як Трійка позбудеться посад.

Повністю міжнародна юрисдикція.

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це — незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права

Злочин агресії — визначено чітко.

Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття — чітке. Відповідальність — невідворотна.

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Співпраця з МКС (Міжнародний кримінальний суд – Ред.), а не конкуренція.

Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси.

Окреме досягнення України — включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки" допоки вони на посаді) — зокрема проти політичного та військового керівництва росії (а потенційно також білорусі та КНДР).

Юридичне встановлення істини.

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"Створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку РФ ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг", - наголосила представниця ОП.