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Новини Розроблення Статуту Спецтрибуналу зі злочину агресії РФ
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Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - готовий, - заступниця керівника ОП Мудра

Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила про створення Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, та опублікувала його положення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на її фейсбук.

"Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України — готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Це документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну", - підкреслила Мудра.

Читайте: Рада Європи затвердила документи для створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ

Ключові положення Статуту:

  • Жодних імунітетів для агресорів.
  • Попри різні позиції і вкрай складні переговори — у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Навіть чинні очільники держави-агресора — так звана "Трійка" — не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження. Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як Трійка позбудеться посад.
  • Повністю міжнародна юрисдикція.
  • Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це — незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права
  • Злочин агресії — визначено чітко.
  • Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття — чітке. Відповідальність — невідворотна.

Читайте також: Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

  • Співпраця з МКС (Міжнародний кримінальний суд – Ред.), а не конкуренція.
  • Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.
  • Повноцінні заочні процеси.
  • Окреме досягнення України — включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки" допоки вони на посаді) — зокрема проти політичного та військового керівництва росії (а потенційно також білорусі та КНДР).
  • Юридичне встановлення істини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас: США можуть приєднатися до трибуналу щодо агресії РФ проти України

"Створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку РФ ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг", - наголосила представниця ОП.

Автор: 

трибунал (281) Мудра Ірина (23) війна в Україні (4978)


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Топ коментарі
+14
зелена опа вже створила безліч безпекових угод з різними країнами.
і от знову викідиш...
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25.06.2025 02:41 Відповісти
+9
********, нужбо скажить, а от для Zе з особовтм складом його жОПи та Слугами ***** потрібно створювати спецтрибунал чи їх судитиме на загальних підставах за їх злочинипроти народу України?
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25.06.2025 05:48 Відповісти
+7
зелені, а мо ну її ту політику, мо до профессії?
брови там підвізажити, фотки різні підрехтувати,
жартовня якась весела зелена,
знову ж таки музики-піаністи любим способом.
не тягнете ви - крім красти нічого не вмієте.
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25.06.2025 03:28 Відповісти
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До пруды мудрой ⁰
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25.06.2025 01:57 Відповісти
зелена опа вже створила безліч безпекових угод з різними країнами.
і от знову викідиш...
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25.06.2025 02:41 Відповісти
Влучне порівняння.
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25.06.2025 08:47 Відповісти
зелені, а мо ну її ту політику, мо до профессії?
брови там підвізажити, фотки різні підрехтувати,
жартовня якась весела зелена,
знову ж таки музики-піаністи любим способом.
не тягнете ви - крім красти нічого не вмієте.
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25.06.2025 03:28 Відповісти
А на паркані йух пише
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25.06.2025 03:58 Відповісти
Хотелось бы увидеть путина собаку повешенным за свои военные преступления!
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25.06.2025 04:59 Відповісти
********, нужбо скажить, а от для Zе з особовтм складом його жОПи та Слугами ***** потрібно створювати спецтрибунал чи їх судитиме на загальних підставах за їх злочинипроти народу України?
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25.06.2025 05:48 Відповісти
Украинская власть просто перекрасившиеся коммунисты. Те продавали коммунизм который наступит, надо только подождать. Эти продают что угодно - надо только подождать.

Вот здесь продают трибунал над Путиным.
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25.06.2025 05:56 Відповісти
Хотя нет ничего удивительного, если старая украинская элита это и были бывшие комсомольцы и красные директора, а сейчас те, кто еще вчера строил прекрасную Россию будущего, которая как раз заточена на идею - надо только подождать смерти Путина.
Призрак коммунизма бродит по стране.
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25.06.2025 05:58 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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25.06.2025 08:48 Відповісти
А хто намалював той Статут? Якщо зелені фантасти-мрійники то капец.
І взагалі незрозуміло, укр.влада живе в реалітішоу чи таке дісно вживають білий порошок?
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25.06.2025 06:58 Відповісти
Вони живуть на своєму матеріку, а ми всі в умовному «форті Буаяр» де так приємно їм відчувати себе піратами 21 віку.
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25.06.2025 08:51 Відповісти
На діяльність зелених підарасів під час війни також чекає свій спецтрибунал.
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25.06.2025 07:27 Відповісти
шо ти панімаєш, так вирішив "мудрий нарід"!!
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25.06.2025 07:30 Відповісти
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25.06.2025 07:44 Відповісти
Кто эти лица,что за чин?Сосны
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25.06.2025 09:15 Відповісти
 
 