После завершения войны на Ближнем Востоге есть шанс положить конец агрессии РФ против Украины, - глава МИД Литвы Будрис

После того, как война на Ближнем Востоке была завершена, появился шанс завершить российскую агрессию против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время заседания Совета НАТО-Украина в формате глав МИД министр сказал, что президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу удалось успешно завершить 12-дневную войну на Ближнем Востоке, и теперь есть шанс завершить 1200-дневную войну российской агрессии против Украины.

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"Хотя Россия утверждает, что имеет военное превосходство над Украиной, давайте посмотрим на факты. По состоянию на 2024 год Россия оккупировала около 1% территории Украины. Каждую минуту Россия теряет одного солдата в войне, которую она начала. Ее экономика находится на грани рецессии", - отметил Будрис.

По его словам, союзники по НАТО должны действовать немедленно и усилить экономическое давление на Россию - прежде всего, срочно принять 18-й пакет санкций и начать работу над новым

Также увеличить военную поддержку Украины, особенно путем удовлетворения ее потребностей в противовоздушной обороне и инвестирования в украинскую оборонную промышленность, и сделать все возможное, чтобы поддержать Украину на ее необратимом пути в НАТО.

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