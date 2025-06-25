УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9233 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
625 6

Після завершення війни на Близькому Сході є шанс завершити агресію РФ проти України, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві закликали завершити війну РФ проти України

Після того, як війну на Близькому Сході було завершено, з'явився шанс завершити російську агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час засідання Ради НАТО-Україна у форматі глав МЗС міністр сказав, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу вдалося успішно завершити 12-денну війну на Близькому Сході, і тепер є шанс завершити 1200-денну війну російської агресії проти України.

Читайте: Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, - опитування

"Хоча Росія стверджує, що має військову перевагу над Україною, давайте подивимося на факти. Станом на 2024 рік Росія окупувала близько 1% території України. Щохвилини Росія втрачає одного солдата у війні, яку вона розпочала. Її економіка знаходиться на межі рецесії", - зазначив Будріс.

За його словами, союзники по НАТО повинні діяти негайно та посилити економічний тиск на Росію перш за все, терміново ухвалити 18-й пакет санкцій та розпочати роботу над новим

Також збільшити військову підтримку України, особливо шляхом задоволення її потреб у протиповітряній обороні та інвестування в українську оборонну промисловість, і зробити все можливе, щоб підтримати Україну на її незворотному шляху до НАТО.

Також читайте: Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні

Автор: 

Литва (2467) Трамп Дональд (6308) війна в Україні (5000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шанс точно такий , як і зустріти динозавра на Хрещатику - десь 50/50 ...
показати весь коментар
25.06.2025 15:55 Відповісти
Шанс зустріти динозавра на Хрещатику на сьогодні значно вищий!
показати весь коментар
25.06.2025 16:27 Відповісти
Якщо динозавра української політики, то шанси непогані.
показати весь коментар
25.06.2025 17:30 Відповісти
...це у випадку, якщо американська бімба зробить дирку в мавзолеї антихриста в москві .а друга в логові його слуги куйла...
показати весь коментар
25.06.2025 15:57 Відповісти
Що значить "завершити"?
показати весь коментар
25.06.2025 16:07 Відповісти
Шанс звичайно є. І він був би реальнішим, якби були введені тарифи та санкції проти тіньового флоту рф і трохи збили риторику кремлівського стендапера..
показати весь коментар
25.06.2025 16:47 Відповісти
 
 