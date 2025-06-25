Після завершення війни на Близькому Сході є шанс завершити агресію РФ проти України, - глава МЗС Литви Будріс

Після того, як війну на Близькому Сході було завершено, з'явився шанс завершити російську агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час засідання Ради НАТО-Україна у форматі глав МЗС міністр сказав, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу вдалося успішно завершити 12-денну війну на Близькому Сході, і тепер є шанс завершити 1200-денну війну російської агресії проти України.

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"Хоча Росія стверджує, що має військову перевагу над Україною, давайте подивимося на факти. Станом на 2024 рік Росія окупувала близько 1% території України. Щохвилини Росія втрачає одного солдата у війні, яку вона розпочала. Її економіка знаходиться на межі рецесії", - зазначив Будріс.

За його словами, союзники по НАТО повинні діяти негайно та посилити економічний тиск на Росію – перш за все, терміново ухвалити 18-й пакет санкцій та розпочати роботу над новим

Також збільшити військову підтримку України, особливо шляхом задоволення її потреб у протиповітряній обороні та інвестування в українську оборонну промисловість, і зробити все можливе, щоб підтримати Україну на її незворотному шляху до НАТО.

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