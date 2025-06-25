На фронте зафиксировано 72 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Медведевка Черниговской области; Прогресс, Проходы, Кучеровка, Белая Береза, Покровка, Большая Писаревка, Ходино, Турья, Нововасильевка, Марьино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
Четыре из пяти вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой. Также противник нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре КАБа, совершил 81 обстрел, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враги трижды атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцев, наши воины дали достойный отпор. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами и КАБами враг нанес по Водяному, Гранову, Охримовке и Григорьевке.
На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки, один бой продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Силы обороны успешно остановили восемь попыток противника продвинуться вперед, бои продолжаются.
На Сиверском направлении враг пытался пройти вперед в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении сегодня противник атаковал четыре раза в районе Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового, сейчас идет одно боестолкновение.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать шесть атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле и Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Малиновки.
На Ореховском направлении агрессор имел одну попытку наступления в сторону Новоандреевки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каменское.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Ольговке.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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Бої йдуть у напрямку населеного пункту Зірка, розташованого на захід від Ялти, в також ротного опорного пункту на північ від Перебудови."
Противник зайняв більшу частину селища і просунувся вздовж лісосмуг.
Покровський напрямок:
На лівому фланзі йдуть важкі бої за Новосергіївку, в якій російські війська раніше встановили прапор але потрапили під удар українських дронарів у західній частині.
ЗСУ збільшили кількість ударів артилерією по позиціях супротивника. Ділянка важлива, тому що просування до розташованого у впадинці ротного опорного пункту дозволить маневреним групам противника посилити тиск на розташовані на південний захід від Удачного лісосмуги, просування в яких поставить під удар західну частину Удачного.
У районі Котлиного, Звірового, Шевченко та Лисівки українські війська відбили всі атаки, ситуація без змін."