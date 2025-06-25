На фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Медведівка Чернігівської області; Прогрес, Проходи, Кучерівка, Біла Береза, Покровка, Велика Писарівка, Ходине, Тур’я, Нововасилівка, Мар’їне Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Чотири з п’яти ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться бій. Також противник завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 81 обстріл, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку вороги тричі атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, наші воїни дали гідну відсіч. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами та КАБами ворог завдав по Водяному, Гранову, Охрімівці та Григорівці

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, один бій триває.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб противника просунутися вперед, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався пройти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник п’ять разів атакував позиції Сил оборони в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував чотири рази в районі Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового, наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили двадцять шість атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник шість разів атакував поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле та Шевченко. Дотепер триває одне боєзіткнення.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутись на позиції наших військ в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор мав одну спробу наступу в бік Новоандріївка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.