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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский встретился с Рютте и лидерами государств E5: говорили о системах ПВО и перехватчиках "шахедов"

Зеленский провел встречу с лидерами Европы и Рютте

В среду, 25 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами государств формата E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша) и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны подробно обсудили важность укрепления воздушного щита Украины на фоне увеличения количества ударов, которые Россия наносит по гражданским. Прежде всего речь шла о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".

Зеленский проинформировал лидеров государств и генсека НАТО, что Россия усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну.

Именно поэтому, по его словам, необходимо усиливать давление на РФ, прежде всего в энергетическом и банковском секторах, против теневого флота, а также вводить вторичные санкции.

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Также глава государства отметил важность того, что Украина может рассчитывать на Альянс и государства - члены НАТО.

"Спасибо вам за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи - спасибо", - сказал Зеленский.

В свою очередь Рютте отметил, что саммит НАТО дал четкий сигнал: обязательства Альянса перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.

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"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем необратимом пути к НАТО", - сказал Рютте.

Также Рютте напомнил, что страны Е5 и другие партнеры уже объявили о существенной поддержке, включая системы ПВО, танки, БМП, артиллерийские системы, дроны и боеприпасы.

Кроме этого, Альянс имеет более 70 проектов, направленных на развитие будущих сил и сектора безопасности Украины, и это делает путь Украины в НАТО необратимым.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) НАТО (10176) саммит (1230) Рютте Марк (418)


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висрався- вітаю
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25.06.2025 21:05 Ответить
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=June+25%2c+2025+photo+of+the+Ukrainian+delegation+to+NATO&mid=CDD301471F32EB18C67DCDD301471F32EB18C67D&FORM=VIRE

відео цієї зустрічі
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25.06.2025 21:04 Ответить
"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", - сказав Рютте. Тож треба так про невизначеність і без будь якої кокретики втирати чергову порцію куйні на вуха українського народу.котрий щодня хоронить сотні своїх і захисників і жителів України...?3.143,14здить і "оком не моргне "
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25.06.2025 21:10 Ответить
Навідмінно від твоєї недо країнки, ФША, де до влади дорвався фашиський режим
Рютте не тільки вміє в дипломатію , але і вміє мобілізувати ЄС для допомоги України
Адже у тому числі і завдяки його зусиллям ЗСУ не тільки не перестали отримувати зброю , після зради України твоїм хозяїном трумпом , але і отримує її все більше
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
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25.06.2025 21:30 Ответить
Країна

% ВВП на оборону (2024)

Витрати ($ млрд)

🇺🇸 США

~3.5%

~860

🇬🇧 Велика Британія

~2.3%

~75

🇩🇪 Німеччина

~2.1%

~71

🇫🇷 Франція

ви в курсі що теперішні 5 відсотків цих головних країн й не тільки їх піде саме на стерття міці рашки й на допомогу Україні ?
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25.06.2025 21:39 Ответить
ви в курсі що теперішні 5 відсотків цих головних країн й не тільки їх піде саме на стерття міці рашки й на допомогу Україні ? Ви сліпі бачити ,як за роки війни "трампоністи " блокували допомогу Україні,вступ України в НАТО , а також "роботу" "натівських блокераторів допомоги Україні ".які працюють (під керівництвом США .ЗА МОЖЛИВІ АМЕРИКАНСЬКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ СВОЇХ КРАЇН) Удар по Ірану -це надуті щоки "трамбона".який мав на меті трохи відмитися,від того лайна в якому він опинився,а чи то сам себе засунув (закінчивши війну в Україні за 24 години").,,,а що розбомблено у скалі(крім двох космічних знімків про місце нанесення удару)...???Чи може для Ірану великий секрет про глибину проникнення американських бомб і він саме на глибину ураження запхав свої ядерні технології???
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26.06.2025 10:33 Ответить
Й головне , якщо Трамп поглянувши на свої 40% підтримки став по іншому себе поводити у Європі, це ще при питанні , чи справді все буде ОК з розйібаловим ядерки в Ірані ... А якщо ще ***** підкине Ірану передачу під завісою , що типу нічого не розбомблено там у скалі...
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25.06.2025 21:44 Ответить
 
 