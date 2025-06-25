Зеленский встретился с Рютте и лидерами государств E5: говорили о системах ПВО и перехватчиках "шахедов"

В среду, 25 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами государств формата E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша) и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны подробно обсудили важность укрепления воздушного щита Украины на фоне увеличения количества ударов, которые Россия наносит по гражданским. Прежде всего речь шла о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".

Зеленский проинформировал лидеров государств и генсека НАТО, что Россия усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну.

Именно поэтому, по его словам, необходимо усиливать давление на РФ, прежде всего в энергетическом и банковском секторах, против теневого флота, а также вводить вторичные санкции.

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Также глава государства отметил важность того, что Украина может рассчитывать на Альянс и государства - члены НАТО.

"Спасибо вам за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи - спасибо", - сказал Зеленский.

В свою очередь Рютте отметил, что саммит НАТО дал четкий сигнал: обязательства Альянса перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.

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"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем необратимом пути к НАТО", - сказал Рютте.

Также Рютте напомнил, что страны Е5 и другие партнеры уже объявили о существенной поддержке, включая системы ПВО, танки, БМП, артиллерийские системы, дроны и боеприпасы.

Кроме этого, Альянс имеет более 70 проектов, направленных на развитие будущих сил и сектора безопасности Украины, и это делает путь Украины в НАТО необратимым.

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