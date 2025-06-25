Зеленский встретился с Рютте и лидерами государств E5: говорили о системах ПВО и перехватчиках "шахедов"
В среду, 25 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами государств формата E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша) и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны подробно обсудили важность укрепления воздушного щита Украины на фоне увеличения количества ударов, которые Россия наносит по гражданским. Прежде всего речь шла о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".
Зеленский проинформировал лидеров государств и генсека НАТО, что Россия усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну.
Именно поэтому, по его словам, необходимо усиливать давление на РФ, прежде всего в энергетическом и банковском секторах, против теневого флота, а также вводить вторичные санкции.
Также глава государства отметил важность того, что Украина может рассчитывать на Альянс и государства - члены НАТО.
"Спасибо вам за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи - спасибо", - сказал Зеленский.
В свою очередь Рютте отметил, что саммит НАТО дал четкий сигнал: обязательства Альянса перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.
"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем необратимом пути к НАТО", - сказал Рютте.
Также Рютте напомнил, что страны Е5 и другие партнеры уже объявили о существенной поддержке, включая системы ПВО, танки, БМП, артиллерийские системы, дроны и боеприпасы.
Кроме этого, Альянс имеет более 70 проектов, направленных на развитие будущих сил и сектора безопасности Украины, и это делает путь Украины в НАТО необратимым.
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відео цієї зустрічі
Рютте не тільки вміє в дипломатію , але і вміє мобілізувати ЄС для допомоги України
Адже у тому числі і завдяки його зусиллям ЗСУ не тільки не перестали отримувати зброю , після зради України твоїм хозяїном трумпом , але і отримує її все більше
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
% ВВП на оборону (2024)
Витрати ($ млрд)
🇺🇸 США
~3.5%
~860
🇬🇧 Велика Британія
~2.3%
~75
🇩🇪 Німеччина
~2.1%
~71
🇫🇷 Франція
ви в курсі що теперішні 5 відсотків цих головних країн й не тільки їх піде саме на стерття міці рашки й на допомогу Україні ?