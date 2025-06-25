Зеленський зустрівся з Рютте та лідерами держав E5: говорили про системи ППО та перехоплювачі "шахедів"

У середу, 25 червня, у межах саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща) та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони детально обговорили важливість зміцнення повітряного щита України на тлі збільшення кількості ударів, яких Росія завдає по цивільних. Передусім ішлося про системи ППО та перехоплювачів іранських "шахедів".

Зеленський поінформував лідерів держав та генсека НАТО, що Росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну.

Саме тому, за його словами, необхідно посилювати тиск на РФ, насамперед в енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

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Також глава держави відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави – члени НАТО.

"Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", - сказав Зеленський.

Своєю чергою Рютте зазначив, що саміт НАТО дав чіткий сигнал: зобов'язання Альянсу перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

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"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", - сказав Рютте.

Також Рютте нагадав, що країни Е5 та інші партнери вже оголосили про суттєву підтримку, включно із системами ППО, танками, БМП, артилерійськими системами, дронами та боєприпасами.

Окрім цього, Альянс має понад 70 проєктів, спрямованих на розбудову майбутніх сил та сектору безпеки України, і це робить шлях України до НАТО незворотним.

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