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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський зустрівся з Рютте та лідерами держав E5: говорили про системи ППО та перехоплювачі "шахедів"

Зеленський провів зустріч з лідерами Європи та Рютте

У середу, 25 червня, у межах саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща) та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони детально обговорили важливість зміцнення повітряного щита України на тлі збільшення кількості ударів, яких Росія завдає по цивільних. Передусім ішлося про системи ППО та перехоплювачів іранських "шахедів".

Зеленський поінформував лідерів держав та генсека НАТО, що Росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну.

Саме тому, за його словами, необхідно посилювати тиск на РФ, насамперед в енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

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Також глава держави відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави – члени НАТО.

"Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", - сказав Зеленський.

Своєю чергою Рютте зазначив, що саміт НАТО дав чіткий сигнал: зобов'язання Альянсу перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

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"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", - сказав Рютте.

Також Рютте нагадав, що країни Е5 та інші партнери вже оголосили про суттєву підтримку, включно із системами ППО, танками, БМП, артилерійськими системами, дронами та боєприпасами.

Окрім цього, Альянс має понад 70 проєктів, спрямованих на розбудову майбутніх сил та сектору безпеки України, і це робить шлях України до НАТО незворотним.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636) саміт (824) Рютте Марк (461)


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25.06.2025 21:05 Відповісти
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=June+25%2c+2025+photo+of+the+Ukrainian+delegation+to+NATO&mid=CDD301471F32EB18C67DCDD301471F32EB18C67D&FORM=VIRE

відео цієї зустрічі
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25.06.2025 21:04 Відповісти
"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", - сказав Рютте. Тож треба так про невизначеність і без будь якої кокретики втирати чергову порцію куйні на вуха українського народу.котрий щодня хоронить сотні своїх і захисників і жителів України...?3.143,14здить і "оком не моргне "
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25.06.2025 21:10 Відповісти
Навідмінно від твоєї недо країнки, ФША, де до влади дорвався фашиський режим
Рютте не тільки вміє в дипломатію , але і вміє мобілізувати ЄС для допомоги України
Адже у тому числі і завдяки його зусиллям ЗСУ не тільки не перестали отримувати зброю , після зради України твоїм хозяїном трумпом , але і отримує її все більше
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
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25.06.2025 21:30 Відповісти
Країна

% ВВП на оборону (2024)

Витрати ($ млрд)

🇺🇸 США

~3.5%

~860

🇬🇧 Велика Британія

~2.3%

~75

🇩🇪 Німеччина

~2.1%

~71

🇫🇷 Франція

ви в курсі що теперішні 5 відсотків цих головних країн й не тільки їх піде саме на стерття міці рашки й на допомогу Україні ?
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25.06.2025 21:39 Відповісти
ви в курсі що теперішні 5 відсотків цих головних країн й не тільки їх піде саме на стерття міці рашки й на допомогу Україні ? Ви сліпі бачити ,як за роки війни "трампоністи " блокували допомогу Україні,вступ України в НАТО , а також "роботу" "натівських блокераторів допомоги Україні ".які працюють (під керівництвом США .ЗА МОЖЛИВІ АМЕРИКАНСЬКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ СВОЇХ КРАЇН) Удар по Ірану -це надуті щоки "трамбона".який мав на меті трохи відмитися,від того лайна в якому він опинився,а чи то сам себе засунув (закінчивши війну в Україні за 24 години").,,,а що розбомблено у скалі(крім двох космічних знімків про місце нанесення удару)...???Чи може для Ірану великий секрет про глибину проникнення американських бомб і він саме на глибину ураження запхав свої ядерні технології???
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26.06.2025 10:33 Відповісти
Й головне , якщо Трамп поглянувши на свої 40% підтримки став по іншому себе поводити у Європі, це ще при питанні , чи справді все буде ОК з розйібаловим ядерки в Ірані ... А якщо ще ***** підкине Ірану передачу під завісою , що типу нічого не розбомблено там у скалі...
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25.06.2025 21:44 Відповісти
 
 