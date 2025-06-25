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Новости Визит Зеленского в Страсбург
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Зеленский прибыл в Страсбург: он выступит на заседании ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский

Вечером 25 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Страсбург (Франция).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ и Интерфакс-Украина.

Отмечается, что глава государства во Дворце Европы должен подписать двустороннее соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

От Совета Европы соглашение подпишет Генеральный секретарь Ален Берсе. Документ включает также Устав Специального трибунала.

Ожидается, что после этого Зеленский выступит на расширенном вечернем заседании перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, а также ответит на вопросы членов ПАСЕ.

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Ранее в МИД анонсировали, что Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Автор: 

визит (3120) Зеленский Владимир (21064) ПАСЕ (1673) Страсбург (84) Франция (3555)


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ЗЕ проси у французів гільйотину. Комусь точно голову відрубаємо.
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25.06.2025 22:28 Ответить
Можливо, ще встигне «проінспектувати», отой Стразбургський гарнізон, підготовлений братами шиферами, приблудами95, генералом хорошковським, з купою однодумців??
Там, на добру бригаду, ошивається військовозобов'язаного люду з України!
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25.06.2025 22:28 Ответить
Вбивці вже з ніг збилися - де його пантрувати - куди він ше рване
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25.06.2025 22:30 Ответить
Не обосри УКРАІНУ, мородер.
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25.06.2025 22:47 Ответить
Країну добивають, фронт відкочується. А воно гастролює і піариться. АБСОЛЮТНО БЕЗ ТОЛКУ І КОРИСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: його уже у світі ніхто не слухає і не хоче мати справи.
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26.06.2025 10:00 Ответить
 
 