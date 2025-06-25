Зеленский прибыл в Страсбург: он выступит на заседании ПАСЕ

Вечером 25 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Страсбург (Франция).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ и Интерфакс-Украина.

Отмечается, что глава государства во Дворце Европы должен подписать двустороннее соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

От Совета Европы соглашение подпишет Генеральный секретарь Ален Берсе. Документ включает также Устав Специального трибунала.

Ожидается, что после этого Зеленский выступит на расширенном вечернем заседании перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, а также ответит на вопросы членов ПАСЕ.

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Ранее в МИД анонсировали, что Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.