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Новини Візит Зеленського до Страсбурга
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Зеленський прибув до Страсбурга: він виступить на засіданні ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський

Увечері 25 червня президент України Володимир Зеленський уперше прибув до Страсбурга (Франція). 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що голова держави у Палаці Європи має підписати двосторонню угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Від Ради Європи угоду підпише Генеральний секретар Ален Берсе. Документ включає також Статут Спеціального трибуналу.

Очікується, що після цього Зеленський виступить на розширеному вечірньому засіданні перед Парламентською асамблеєю Ради Європи, а також відповість на запитання членів ПАРЄ.

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Раніше у МЗС анонсували, що Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Автор: 

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ЗЕ проси у французів гільйотину. Комусь точно голову відрубаємо.
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25.06.2025 22:28 Відповісти
Можливо, ще встигне «проінспектувати», отой Стразбургський гарнізон, підготовлений братами шиферами, приблудами95, генералом хорошковським, з купою однодумців??
Там, на добру бригаду, ошивається військовозобов'язаного люду з України!
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25.06.2025 22:28 Відповісти
Вбивці вже з ніг збилися - де його пантрувати - куди він ше рване
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25.06.2025 22:30 Відповісти
Не обосри УКРАІНУ, мородер.
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25.06.2025 22:47 Відповісти
Країну добивають, фронт відкочується. А воно гастролює і піариться. АБСОЛЮТНО БЕЗ ТОЛКУ І КОРИСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: його уже у світі ніхто не слухає і не хоче мати справи.
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26.06.2025 10:00 Відповісти
 
 