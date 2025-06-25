Зеленський прибув до Страсбурга: він виступить на засіданні ПАРЄ

Увечері 25 червня президент України Володимир Зеленський уперше прибув до Страсбурга (Франція).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що голова держави у Палаці Європи має підписати двосторонню угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Від Ради Європи угоду підпише Генеральний секретар Ален Берсе. Документ включає також Статут Спеціального трибуналу.

Очікується, що після цього Зеленський виступить на розширеному вечірньому засіданні перед Парламентською асамблеєю Ради Європи, а також відповість на запитання членів ПАРЄ.

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Раніше у МЗС анонсували, що Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.