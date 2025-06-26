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Новости Теракты в Украине
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Теракт в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 10 воинов ССО: наемников заочно приговорили к пожизненному заключению

Суд Кропивницкого вынес приговор по делу о теракте в селе Латышево Донецкой области, в результате которого 29 июля 2014 года погибли 10 воинов 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго. Российских наемников приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго, передает Цензор.НЕТ.

Ход событий

29 июля 2014 года воины проводили спецоперацию по поиску пилота сбитого самолета ВСУ - полковника Шевцова.

Операция проходила под общим командованием подполковника Сергея Лысенко

"К вечеру две разведгруппы под командованием капитана Кирилла Андреенко и капитана Тараса Карпы вышли к заброшенной ферме в окрестностях Латышево. Местный житель, 61-летний Николай Бутрименко, фермер, директор ООО "им. Челюскинцев" встретил украинских бойцов и заверил что никаких банд террористов рядом нет и предложил заночевать у него ангаре. Сам Бутрименко, под предлогом посещения жены в больнице, поехал в Снежное, где сообщил командование боевиков о расположении украинских бойцов.

Террористы вплотную подошли к нашим военным, завязался бой. 10 военнослужащих 3го полка погибли. Пятеро оказались в плену, остальные смогли отойти", - говорится в сообщении.

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Позже воины 3го полка во взаимодействии с СБУ смогли задержать Николая Бутрименко, которого впоследствии, а именно 16 мая 2019 года, Куйбышевский районный суд Запорожской области признал виновным в финансировании терроризма. В том же году его обменяли на украинских военных.

Следствие также установило личности четырех террористов, участвовавших в событиях в Латышево. Это Станислав Ким, Андрей Борисов, Иван Бирков, Алексей Новиков. Сейчас все они находятся на временно оккупированных территориях. Они объявлены в розыск.

Что решил суд

24 июня Подольский районный суд города Кропивницкого признал всех четырех террористов виновными в совершении террористического акта, и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

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Воины 3 отдельного полка ССО имени князя Святослава Храброго, которые погибли 29 июля 2014 года во время выполнения задания:

  • подполковник Лысенко Сергей Петрович;
  • капитан Андреенко Кирилл Леонидович;
  • капитан Карпа Тарас Степанович;
  • старшина Глобенко Алексей Иванович;
  • старшина Шершень Андрей Алексеевич;
  • сержант Бузуляк Анатолий Витальевич;
  • старший солдат Гришин Сергей Николаевич;
  • старший солдат Панков Лев Николаевич;
  • старший солдат Шимчик Ярослав Владимирович;
  • старший солдат Рыкалов Роман Валерьевич.

Теракт 29 июля 2014 года в Донецкой области. Объявлен приговор

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Автор: 

приговор (1247) теракт (2322) Донецкая область (10126) ССО (538)


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Топ комментарии
+9
який суд ! за цей час вже черв'яки повинні з'їсти сепарів .
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26.06.2025 11:05 Ответить
+9
Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
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26.06.2025 11:22 Ответить
+7
Чималий строк та шлях, проходить суд в Україні за злочин ОЧЕВИДНИЙ у 2014 році!!
Так, і ішак з візирями подохнуть!
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26.06.2025 11:20 Ответить
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який суд ! за цей час вже черв'яки повинні з'їсти сепарів .
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26.06.2025 11:05 Ответить
Коли собаці немає чим зайнятися, то вона лиже яйця.
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26.06.2025 11:14 Ответить
Чималий строк та шлях, проходить суд в Україні за злочин ОЧЕВИДНИЙ у 2014 році!!
Так, і ішак з візирями подохнуть!
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26.06.2025 11:20 Ответить
Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
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26.06.2025 11:22 Ответить
Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових

здача українських військових оркам це фінансування тероризму

нікого не бентежить дата рішення суду та швидкого обміну - 2019 рік ?

.
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26.06.2025 11:26 Ответить
я нє лох,нужнапростаперєстатьстрєлять
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26.06.2025 12:59 Ответить
...найманців заочно осудили до довічного,а замовників?Всі же розуміють кого треба засудити до довічного і чому не засуджують?
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26.06.2025 11:26 Ответить
Був такий бій, пам'ятаю.
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26.06.2025 12:01 Ответить
Бою як такого там не було, була трагедія, з непрофесійністю, безвідповідальністю, зрадою. Сама історія мінялась декілька разів, пам'ятаю перший допит наших полонених, трагедія.
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26.06.2025 18:45 Ответить
пам'ятаю цю історію..., а ще пам'ятаю, як всі оборювались, коли для цієї потвори нічого кращого не придумали, як обвинуватити в фінансуванні тероризму..., уявіть собі, що у 19 році не можна було обвинуватити когось, що він розказав комусь про те, що у нього на фермі зупинились військові..., ну сказав та й сказав..., він українець, типу..., вони типу українці..., не вороги ж... ніякого криміналу..., тільки вони прийшли й військових вбили..., а цього виродка обміняли.... висновок простий - якщо законодавство не дотягує до життєвих реалій є мотузка та висока гілка...
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26.06.2025 12:26 Ответить
Зеля має кров'ю харкати в камері за те, що повіддавав, під приводом обміну, Бутрименка, Цемаха, діда, що замінував бутильок з медом...
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26.06.2025 12:27 Ответить
 
 