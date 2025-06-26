Теракт в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 10 воинов ССО: наемников заочно приговорили к пожизненному заключению

Суд Кропивницкого вынес приговор по делу о теракте в селе Латышево Донецкой области, в результате которого 29 июля 2014 года погибли 10 воинов 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго. Российских наемников приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго, передает Цензор.НЕТ.

Ход событий

29 июля 2014 года воины проводили спецоперацию по поиску пилота сбитого самолета ВСУ - полковника Шевцова.

Операция проходила под общим командованием подполковника Сергея Лысенко

"К вечеру две разведгруппы под командованием капитана Кирилла Андреенко и капитана Тараса Карпы вышли к заброшенной ферме в окрестностях Латышево. Местный житель, 61-летний Николай Бутрименко, фермер, директор ООО "им. Челюскинцев" встретил украинских бойцов и заверил что никаких банд террористов рядом нет и предложил заночевать у него ангаре. Сам Бутрименко, под предлогом посещения жены в больнице, поехал в Снежное, где сообщил командование боевиков о расположении украинских бойцов.

Террористы вплотную подошли к нашим военным, завязался бой. 10 военнослужащих 3го полка погибли. Пятеро оказались в плену, остальные смогли отойти", - говорится в сообщении.

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Позже воины 3го полка во взаимодействии с СБУ смогли задержать Николая Бутрименко, которого впоследствии, а именно 16 мая 2019 года, Куйбышевский районный суд Запорожской области признал виновным в финансировании терроризма. В том же году его обменяли на украинских военных.

Следствие также установило личности четырех террористов, участвовавших в событиях в Латышево. Это Станислав Ким, Андрей Борисов, Иван Бирков, Алексей Новиков. Сейчас все они находятся на временно оккупированных территориях. Они объявлены в розыск.

Что решил суд

24 июня Подольский районный суд города Кропивницкого признал всех четырех террористов виновными в совершении террористического акта, и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

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Воины 3 отдельного полка ССО имени князя Святослава Храброго, которые погибли 29 июля 2014 года во время выполнения задания:

подполковник Лысенко Сергей Петрович;

капитан Андреенко Кирилл Леонидович;

капитан Карпа Тарас Степанович;

старшина Глобенко Алексей Иванович;

старшина Шершень Андрей Алексеевич;

сержант Бузуляк Анатолий Витальевич;

старший солдат Гришин Сергей Николаевич;

старший солдат Панков Лев Николаевич;

старший солдат Шимчик Ярослав Владимирович;

старший солдат Рыкалов Роман Валерьевич.

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