Теракт в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 10 воинов ССО: наемников заочно приговорили к пожизненному заключению
Суд Кропивницкого вынес приговор по делу о теракте в селе Латышево Донецкой области, в результате которого 29 июля 2014 года погибли 10 воинов 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго. Российских наемников приговорили к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщил 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго, передает Цензор.НЕТ.
Ход событий
29 июля 2014 года воины проводили спецоперацию по поиску пилота сбитого самолета ВСУ - полковника Шевцова.
Операция проходила под общим командованием подполковника Сергея Лысенко
"К вечеру две разведгруппы под командованием капитана Кирилла Андреенко и капитана Тараса Карпы вышли к заброшенной ферме в окрестностях Латышево. Местный житель, 61-летний Николай Бутрименко, фермер, директор ООО "им. Челюскинцев" встретил украинских бойцов и заверил что никаких банд террористов рядом нет и предложил заночевать у него ангаре. Сам Бутрименко, под предлогом посещения жены в больнице, поехал в Снежное, где сообщил командование боевиков о расположении украинских бойцов.
Террористы вплотную подошли к нашим военным, завязался бой. 10 военнослужащих 3го полка погибли. Пятеро оказались в плену, остальные смогли отойти", - говорится в сообщении.
Позже воины 3го полка во взаимодействии с СБУ смогли задержать Николая Бутрименко, которого впоследствии, а именно 16 мая 2019 года, Куйбышевский районный суд Запорожской области признал виновным в финансировании терроризма. В том же году его обменяли на украинских военных.
Следствие также установило личности четырех террористов, участвовавших в событиях в Латышево. Это Станислав Ким, Андрей Борисов, Иван Бирков, Алексей Новиков. Сейчас все они находятся на временно оккупированных территориях. Они объявлены в розыск.
Что решил суд
24 июня Подольский районный суд города Кропивницкого признал всех четырех террористов виновными в совершении террористического акта, и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Воины 3 отдельного полка ССО имени князя Святослава Храброго, которые погибли 29 июля 2014 года во время выполнения задания:
- подполковник Лысенко Сергей Петрович;
- капитан Андреенко Кирилл Леонидович;
- капитан Карпа Тарас Степанович;
- старшина Глобенко Алексей Иванович;
- старшина Шершень Андрей Алексеевич;
- сержант Бузуляк Анатолий Витальевич;
- старший солдат Гришин Сергей Николаевич;
- старший солдат Панков Лев Николаевич;
- старший солдат Шимчик Ярослав Владимирович;
- старший солдат Рыкалов Роман Валерьевич.
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Так, і ішак з візирями подохнуть!
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
здача українських військових оркам це фінансування тероризму
нікого не бентежить дата рішення суду та швидкого обміну - 2019 рік ?
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