Теракт на Донеччині в 2014, внаслідок якого загинули 10 воїнів ССО: найманців РФ заочно засудили до довічного

Суд Кропивницького виніс вирок у справі про теракт у селі Латишеве Донецької області, внаслідок якого 29 липня 2014 року загинули 10 воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російських найманців засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.

Хід подій

29 липня 2014 року воїни проводили спецоперацію з пошуку пілота збитого літака ЗСУ - полковника Шевцова.

Операція відбувалась під загальним командуванням підполковника Сергія Лисенка

"Надвечір дві розвідгрупи під командуванням капітана Кирила Андреєнка і капітана Тараса Карпи вийшли до занедбаної ферми на околицях Латишевого. Місцевий житель, 61-річний Микола Бутрименко, фермер, директор ТОВ "ім. Челюскінцев" зустрів українських бійців і запевнив що ніяких банд терористів поряд немає та запропонував заночувати у нього ангарі. Сам Бутрименко, під приводом відвідин дружини у лікарні, поїхав до Сніжного, де повідомив командування бойовиків про розташування українських бійців.

Терористи впритул підійшли до наших військовиків, завʼязався бій. 10 військовослужбовців 3го полку загинули. П’ятеро опинились у полоні, решта змогли відійти", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.

Слідство також встановило особи чотирьох терористів, які брали участь у подіях у Латишевому. Це Станіслав Кім, Андрій Борисов, Іван Бірков, Олексій Новіков. Наразі всі вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їх оголошено у розшук.

Що вирішив суд

24 червня Подільський районний суд міста Кропивницького визнав всіх чотирьох терористів винними у здійсненні терористичного акту, та засудив до довічного ув'язнення із конфіскацію майна.

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Воїни 3 окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго, які загинули 29 липня 2014 року під час виконання завдання:

підполковник Лисенко Сергій Петрович;

капітан Андреєнко Кирило Леонідович;

капітан Карпа Тарас Степанович;

старшина Глобенко Олексій Іванович;

старшина Шершень Андрій Олексійович;

сержант Бузуляк Анатолій Віталійович;

старший солдат Гришин Сергій Миколайович;

старший солдат Панков Лев Миколайович;

старший солдат Шимчик Ярослав Володимирович;

старший солдат Рикалов Роман Валерійович.

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