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Новини Теракти в Україні
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Теракт на Донеччині в 2014, внаслідок якого загинули 10 воїнів ССО: найманців РФ заочно засудили до довічного

Суд Кропивницького виніс вирок у справі про теракт у селі Латишеве Донецької області, внаслідок якого 29 липня 2014 року загинули 10 воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російських найманців засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.

Хід подій

29 липня 2014 року воїни проводили спецоперацію з пошуку пілота збитого літака ЗСУ - полковника Шевцова.

Операція відбувалась під загальним командуванням підполковника Сергія Лисенка

"Надвечір дві розвідгрупи під командуванням капітана Кирила Андреєнка і капітана Тараса Карпи вийшли до занедбаної ферми на околицях Латишевого. Місцевий житель, 61-річний Микола Бутрименко, фермер, директор ТОВ "ім. Челюскінцев" зустрів українських бійців і запевнив що ніяких банд терористів поряд немає та запропонував заночувати у нього ангарі. Сам Бутрименко, під приводом відвідин дружини у лікарні, поїхав до Сніжного, де повідомив командування бойовиків про розташування українських бійців.

Терористи впритул підійшли до наших військовиків, завʼязався бій. 10 військовослужбовців 3го полку загинули. П’ятеро опинились у полоні, решта змогли відійти", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.

Слідство також встановило особи чотирьох терористів, які брали участь у подіях у Латишевому. Це Станіслав Кім, Андрій Борисов, Іван Бірков, Олексій Новіков. Наразі всі вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їх оголошено у розшук.

Що вирішив суд

24 червня Подільський районний суд міста Кропивницького визнав всіх чотирьох терористів винними у здійсненні терористичного акту, та засудив до довічного ув'язнення із конфіскацію майна.

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Воїни 3 окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго, які загинули 29 липня 2014 року під час виконання завдання:

  • підполковник Лисенко Сергій Петрович;
  • капітан Андреєнко Кирило Леонідович;
  • капітан Карпа Тарас Степанович;
  • старшина Глобенко Олексій Іванович;
  • старшина Шершень Андрій Олексійович;
  • сержант Бузуляк Анатолій Віталійович;
  • старший солдат Гришин Сергій Миколайович;
  • старший солдат Панков Лев Миколайович;
  • старший солдат Шимчик Ярослав Володимирович;
  • старший солдат Рикалов Роман Валерійович.

Теракт 29 липня 2014 року на Донеччині. Оголошено вирок

Читайте: Агентку "жіночої групи" ФСБ, яка шпигувала для РФ на Донеччині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

вирок (1105) теракт (1035) Донецька область (8942) ССО (531)


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Топ коментарі
+9
який суд ! за цей час вже черв'яки повинні з'їсти сепарів .
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26.06.2025 11:05 Відповісти
+9
Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
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26.06.2025 11:22 Відповісти
+7
Чималий строк та шлях, проходить суд в Україні за злочин ОЧЕВИДНИЙ у 2014 році!!
Так, і ішак з візирями подохнуть!
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26.06.2025 11:20 Відповісти
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який суд ! за цей час вже черв'яки повинні з'їсти сепарів .
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26.06.2025 11:05 Відповісти
Коли собаці немає чим зайнятися, то вона лиже яйця.
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26.06.2025 11:14 Відповісти
Чималий строк та шлях, проходить суд в Україні за злочин ОЧЕВИДНИЙ у 2014 році!!
Так, і ішак з візирями подохнуть!
показати весь коментар
26.06.2025 11:20 Відповісти
Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
показати весь коментар
26.06.2025 11:22 Відповісти
Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових

здача українських військових оркам це фінансування тероризму

нікого не бентежить дата рішення суду та швидкого обміну - 2019 рік ?

.
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26.06.2025 11:26 Відповісти
я нє лох,нужнапростаперєстатьстрєлять
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26.06.2025 12:59 Відповісти
...найманців заочно осудили до довічного,а замовників?Всі же розуміють кого треба засудити до довічного і чому не засуджують?
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26.06.2025 11:26 Відповісти
Був такий бій, пам'ятаю.
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26.06.2025 12:01 Відповісти
Бою як такого там не було, була трагедія, з непрофесійністю, безвідповідальністю, зрадою. Сама історія мінялась декілька разів, пам'ятаю перший допит наших полонених, трагедія.
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26.06.2025 18:45 Відповісти
пам'ятаю цю історію..., а ще пам'ятаю, як всі оборювались, коли для цієї потвори нічого кращого не придумали, як обвинуватити в фінансуванні тероризму..., уявіть собі, що у 19 році не можна було обвинуватити когось, що він розказав комусь про те, що у нього на фермі зупинились військові..., ну сказав та й сказав..., він українець, типу..., вони типу українці..., не вороги ж... ніякого криміналу..., тільки вони прийшли й військових вбили..., а цього виродка обміняли.... висновок простий - якщо законодавство не дотягує до життєвих реалій є мотузка та висока гілка...
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26.06.2025 12:26 Відповісти
Зеля має кров'ю харкати в камері за те, що повіддавав, під приводом обміну, Бутрименка, Цемаха, діда, що замінував бутильок з медом...
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26.06.2025 12:27 Відповісти
 
 