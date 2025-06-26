Теракт на Донеччині в 2014, внаслідок якого загинули 10 воїнів ССО: найманців РФ заочно засудили до довічного
Суд Кропивницького виніс вирок у справі про теракт у селі Латишеве Донецької області, внаслідок якого 29 липня 2014 року загинули 10 воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російських найманців засудили до довічного позбавлення волі.
Про це повідомив 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.
Хід подій
29 липня 2014 року воїни проводили спецоперацію з пошуку пілота збитого літака ЗСУ - полковника Шевцова.
Операція відбувалась під загальним командуванням підполковника Сергія Лисенка
"Надвечір дві розвідгрупи під командуванням капітана Кирила Андреєнка і капітана Тараса Карпи вийшли до занедбаної ферми на околицях Латишевого. Місцевий житель, 61-річний Микола Бутрименко, фермер, директор ТОВ "ім. Челюскінцев" зустрів українських бійців і запевнив що ніяких банд терористів поряд немає та запропонував заночувати у нього ангарі. Сам Бутрименко, під приводом відвідин дружини у лікарні, поїхав до Сніжного, де повідомив командування бойовиків про розташування українських бійців.
Терористи впритул підійшли до наших військовиків, завʼязався бій. 10 військовослужбовців 3го полку загинули. П’ятеро опинились у полоні, решта змогли відійти", - йдеться в повідомленні.
Пізніше воїни 3го полку у взаємодії з СБУ змогли затримати Миколу Бутрименка, якого згодом, а саме 16 травня 2019 року, Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав винним у фінансуванні тероризму. Того ж року його обміняли на українських військових.
Слідство також встановило особи чотирьох терористів, які брали участь у подіях у Латишевому. Це Станіслав Кім, Андрій Борисов, Іван Бірков, Олексій Новіков. Наразі всі вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їх оголошено у розшук.
Що вирішив суд
24 червня Подільський районний суд міста Кропивницького визнав всіх чотирьох терористів винними у здійсненні терористичного акту, та засудив до довічного ув'язнення із конфіскацію майна.
Воїни 3 окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго, які загинули 29 липня 2014 року під час виконання завдання:
- підполковник Лисенко Сергій Петрович;
- капітан Андреєнко Кирило Леонідович;
- капітан Карпа Тарас Степанович;
- старшина Глобенко Олексій Іванович;
- старшина Шершень Андрій Олексійович;
- сержант Бузуляк Анатолій Віталійович;
- старший солдат Гришин Сергій Миколайович;
- старший солдат Панков Лев Миколайович;
- старший солдат Шимчик Ярослав Володимирович;
- старший солдат Рикалов Роман Валерійович.
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Так, і ішак з візирями подохнуть!
Зєля віддає на обмін явних, засуджених судом злочинців, які і року не відсиділи, а бійці Азову, які на Азовсталі здалися за наказом Зєлі, вже по 3 роки сидять в полоні.
здача українських військових оркам це фінансування тероризму
нікого не бентежить дата рішення суду та швидкого обміну - 2019 рік ?
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