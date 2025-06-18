Шпигував за українськими військовими на Запоріжжі: зрадника засуджено до 15 років за ґратами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Хортицький районний суд м. Запоріжжя визнав колишнього військовослужбовця, який збирав дані про переміщення техніки та особового складу Сил оборони, винним у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на початку 2023 року чоловік був мобілізований до однієї з військових частин у Запоріжжі. Уже в серпні він самовільно залишив місце служби та перейшов на бік ворога.

"Уродженець тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської на Запоріжжі виявляв проросійські погляди ще до служби. Після втечі з частини дезертир не поїхав на окуповану територію, а залишився у прифронтовому регіоні, щоб шпигувати на користь ворога. Через зв’язки у захопленому місті він вийшов на представників спецслужб РФ. За їхніми завданнями зловмисник фіксував локації регіонального управління СБУ, фотографував будівлі та співробітників. За зібрані матеріали отримував грошову винагороду на банківську картку", - розповіли в ДБР.

Повідомляється, що згодом зрадник придбав бездротові відеокамери з функцією онлайн-трансляції. Він планував встановити їх уздовж маршрутів пересування військової техніки ЗСУ, проте був викритий та затриманий.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дезертирство та державна зрада) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



