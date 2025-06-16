УКР
Брав участь у придушенні протестів на Майдані і перейшов на бік Росії у 2014 році: у Криму судитимуть експолковника МВС Соломка

У Криму заарештували колишнього підполковника МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані і перейшов на бік Росії у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

В анексованому Криму порушили кримінальну справу стосовно Сергія Соломка - колишнього начальника спецназу внутрішніх військ МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані та перейшов на службу Росії у 2014 році.

Його звинувачують у конфіденційній співпраці з іноземцями (стаття 275.1 КК РФ). Соломка відправили під арешт ще у жовтні 2024 року, кримінальну справу було порушено ФСБ.

Також читайте: Кулініч був топовим агентом РФ, він спеціально руйнував роботу Служби зсередини, - таємний агент СБУ

Справу Соломка передали до Верховного суду Криму у травні 2025 року. На початку процесу суддя ухвалила повернути її прокурору чи слідчому, оскільки побачила підстави для більш тяжкої кваліфікації. "Медіазона" припускає, що йдеться про статтю про держзраду.

Де був під час Євромайдану?

Під час Євромайдану підполковник Соломко командував батальйоном зі складу 47 полку спеціального призначення "Тигр". Це спецпідрозділ, який базувався у Криму. У грудні 2013 року його перекинули до Києва для придушення протестів. У ході зіткнень із протестувальниками Соломко був поранений.

Також читайте: 15 років за держзраду: за матеріалами ДБР засуджено ексголову Вовчанського райсуду

Перейшов на бік Росії

Наприкінці лютого 2014 року військові повернулися до Криму, а потім частина з них, коли півострів анексувала Росія, перейшла на бік Росії (серед них був і Соломко).

Після цього Соломко став командиром батальйону внутрішніх військ МВС Росії, відповідального за охорону ладу в Сімферополі. У березні 2015 року йому вручили нагороду "За відмінність у службі" 1-го ступеня.

На момент порушення кримінальної справи Соломко вже був цивільним. Коли саме він пішов зі служби, невідомо.

Читайте: Мріяв отримати російський паспорт: судитимуть доцента одного з харківських вишів

+9
собаці собача доля
16.06.2025 16:06 Відповісти
+6
Дослівно не пам'ятаю, кажуть, що коли Колчак захопив Омськ, то в нього спитали, кого пускати в "расход". Відповідь була: "...артистов, проституток, полицейских и извозчиков не трогать. Они служат любой власти." Наше ріднесеньке МВС приховує реальні цифри скільки ментури перейшло на окупованих територіях на службу росії, але по даним від патріотів, то практично всі.
16.06.2025 16:30 Відповісти
+4
Знав би де впаде, підстелив би Соломку...
16.06.2025 16:13 Відповісти
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
16.06.2025 16:11 Відповісти
можливо подвійний агент...
16.06.2025 16:16 Відповісти
Аґа. Руско-кєтайскій.
16.06.2025 16:27 Відповісти
Працював на ЛНР?
Чи ДНР?
16.06.2025 16:21 Відповісти
16.06.2025 16:47 Відповісти
Віслючиі вуха (парускій єзик) все одно стирчать...

"...відповідального за охорону ладу в Сімферополі." Джерело: https://censor.net/ua/n3558184
16.06.2025 16:29 Відповісти
це ж не новина. Побачимо де осядуть всі причетні до ******** злочинів влади, у випадку, якщо війна закінчиться без рашистського протекторату
16.06.2025 16:30 Відповісти
Дослівно не пам'ятаю, кажуть, що коли Колчак захопив Омськ, то в нього спитали, кого пускати в "расход". Відповідь була: "...артистов, проституток, полицейских и извозчиков не трогать. Они служат любой власти." Наше ріднесеньке МВС приховує реальні цифри скільки ментури перейшло на окупованих територіях на службу росії, але по даним від патріотів, то практично всі.
16.06.2025 16:30 Відповісти
Райвідділи повним складом. Пригадалось як в 14-му в Слов'янську Гіркіну присягали. Кого посадили? Сестра там жила, деяких після виходу банди бачила - швендяли по місту, тобто не всі за Гіркіним перебрались в Донецьк.
16.06.2025 18:23 Відповісти
"Це спецпідрозділ, який базувався у Криму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558184
"Заточєний біндєр і татарву піzдіть" - як пояснював мені один "крисчянін" у 2013...
16.06.2025 16:35 Відповісти
Предавший раз,предаст и дважды..
16.06.2025 16:37 Відповісти
професійний заробітчанин
16.06.2025 18:14 Відповісти
 
 