Брав участь у придушенні протестів на Майдані і перейшов на бік Росії у 2014 році: у Криму судитимуть експолковника МВС Соломка

У Криму заарештували колишнього підполковника МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані і перейшов на бік Росії у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

В анексованому Криму порушили кримінальну справу стосовно Сергія Соломка - колишнього начальника спецназу внутрішніх військ МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані та перейшов на службу Росії у 2014 році.

Його звинувачують у конфіденційній співпраці з іноземцями (стаття 275.1 КК РФ). Соломка відправили під арешт ще у жовтні 2024 року, кримінальну справу було порушено ФСБ.

Справу Соломка передали до Верховного суду Криму у травні 2025 року. На початку процесу суддя ухвалила повернути її прокурору чи слідчому, оскільки побачила підстави для більш тяжкої кваліфікації. "Медіазона" припускає, що йдеться про статтю про держзраду.

Де був під час Євромайдану?

Під час Євромайдану підполковник Соломко командував батальйоном зі складу 47 полку спеціального призначення "Тигр". Це спецпідрозділ, який базувався у Криму. У грудні 2013 року його перекинули до Києва для придушення протестів. У ході зіткнень із протестувальниками Соломко був поранений.

Перейшов на бік Росії

Наприкінці лютого 2014 року військові повернулися до Криму, а потім частина з них, коли півострів анексувала Росія, перейшла на бік Росії (серед них був і Соломко).

Після цього Соломко став командиром батальйону внутрішніх військ МВС Росії, відповідального за охорону ладу в Сімферополі. У березні 2015 року йому вручили нагороду "За відмінність у службі" 1-го ступеня.

На момент порушення кримінальної справи Соломко вже був цивільним. Коли саме він пішов зі служби, невідомо.

