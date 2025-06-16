РУС
Участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на сторону России в 2014 году: в Крыму будут судить экс-полковника МВД Соломку

В Крыму арестовали бывшего подполковника МВД Украины, который участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на сторону России в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

В аннексированном Крыму возбудили уголовное дело в отношении Сергея Соломко - бывшего начальника спецназа внутренних войск МВД Украины, который участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на службу России в 2014 году.

Его обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК РФ). Соломко отправили под арест еще в октябре 2024 года, уголовное дело было возбуждено ФСБ.

Также читайте: Кулинич был топовым агентом РФ, он специально разрушал работу Службы изнутри, - тайный агент СБУ

Дело Соломко передали в Верховный суд Крыма в мае 2025 года. В начале процесса судья постановила вернуть его прокурору или следователю, поскольку увидела основания для более тяжелой квалификации. "Медиазона" предполагает, что речь идет о статье о госизмене.

Где был во время Евромайдана?

Во время Евромайдана подполковник Соломко командовал батальоном из состава 47 полка специального назначения "Тигр". Это спецподразделение, которое базировалось в Крыму. В декабре 2013 года его перебросили в Киев для подавления протестов. В ходе столкновений с протестующими Соломко был ранен.

Также читайте: 15 лет за госизмену: по материалам ГБР осужден экс-глава Волчанского райсуда

Перешел на сторону России

В конце февраля 2014 года военные вернулись в Крым, а затем часть из них, когда полуостров аннексировала Россия, перешла на сторону России (среди них был и Соломко).

После этого Соломко стал командиром батальона внутренних войск МВД России, ответственного за охрану порядка в Симферополе. В марте 2015 года ему вручили награду "За отличие в службе" 1-й степени.

На момент возбуждения уголовного дела Соломко уже был гражданским. Когда именно он ушел со службы, неизвестно.

Читайте: Мечтал получить российский паспорт: будут судить доцента одного из харьковских вузов

Крым (26470) государственная измена (1628)
+9
собаці собача доля
16.06.2025 16:06 Ответить
+6
Дослівно не пам'ятаю, кажуть, що коли Колчак захопив Омськ, то в нього спитали, кого пускати в "расход". Відповідь була: "...артистов, проституток, полицейских и извозчиков не трогать. Они служат любой власти." Наше ріднесеньке МВС приховує реальні цифри скільки ментури перейшло на окупованих територіях на службу росії, але по даним від патріотів, то практично всі.
16.06.2025 16:30 Ответить
+4
Знав би де впаде, підстелив би Соломку...
16.06.2025 16:13 Ответить
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
16.06.2025 16:11 Ответить
можливо подвійний агент...
16.06.2025 16:16 Ответить
Аґа. Руско-кєтайскій.
16.06.2025 16:27 Ответить
Працював на ЛНР?
Чи ДНР?
16.06.2025 16:21 Ответить
16.06.2025 16:47 Ответить
Віслючиі вуха (парускій єзик) все одно стирчать...

"...відповідального за охорону ладу в Сімферополі." Джерело: https://censor.net/ua/n3558184
16.06.2025 16:29 Ответить
це ж не новина. Побачимо де осядуть всі причетні до ******** злочинів влади, у випадку, якщо війна закінчиться без рашистського протекторату
16.06.2025 16:30 Ответить
Райвідділи повним складом. Пригадалось як в 14-му в Слов'янську Гіркіну присягали. Кого посадили? Сестра там жила, деяких після виходу банди бачила - швендяли по місту, тобто не всі за Гіркіним перебрались в Донецьк.
16.06.2025 18:23 Ответить
"Це спецпідрозділ, який базувався у Криму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558184
"Заточєний біндєр і татарву піzдіть" - як пояснював мені один "крисчянін" у 2013...
16.06.2025 16:35 Ответить
Предавший раз,предаст и дважды..
16.06.2025 16:37 Ответить
професійний заробітчанин
16.06.2025 18:14 Ответить
 
 