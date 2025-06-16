Участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на сторону России в 2014 году: в Крыму будут судить экс-полковника МВД Соломку

В Крыму арестовали бывшего подполковника МВД Украины, который участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на сторону России в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

В аннексированном Крыму возбудили уголовное дело в отношении Сергея Соломко - бывшего начальника спецназа внутренних войск МВД Украины, который участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на службу России в 2014 году.

Его обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК РФ). Соломко отправили под арест еще в октябре 2024 года, уголовное дело было возбуждено ФСБ.

Дело Соломко передали в Верховный суд Крыма в мае 2025 года. В начале процесса судья постановила вернуть его прокурору или следователю, поскольку увидела основания для более тяжелой квалификации. "Медиазона" предполагает, что речь идет о статье о госизмене.

Где был во время Евромайдана?

Во время Евромайдана подполковник Соломко командовал батальоном из состава 47 полка специального назначения "Тигр". Это спецподразделение, которое базировалось в Крыму. В декабре 2013 года его перебросили в Киев для подавления протестов. В ходе столкновений с протестующими Соломко был ранен.

Перешел на сторону России

В конце февраля 2014 года военные вернулись в Крым, а затем часть из них, когда полуостров аннексировала Россия, перешла на сторону России (среди них был и Соломко).

После этого Соломко стал командиром батальона внутренних войск МВД России, ответственного за охрану порядка в Симферополе. В марте 2015 года ему вручили награду "За отличие в службе" 1-й степени.

На момент возбуждения уголовного дела Соломко уже был гражданским. Когда именно он ушел со службы, неизвестно.

