Шпионил за украинскими военными в Запорожье: предатель приговорен к 15 годам за решеткой, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хортицкий районный суд г. Запорожья признал бывшего военнослужащего, который собирал данные о перемещении техники и личного состава Сил обороны, виновным в государственной измене и дезертирстве.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в начале 2023 года мужчина был мобилизован в одну из воинских частей в Запорожье. Уже в августе он самовольно оставил место службы и перешел на сторону врага.

"Уроженец временно оккупированной Каменки-Днепровской в Запорожье проявлял пророссийские взгляды еще до службы. После побега из части дезертир не поехал на оккупированную территорию, а остался в прифронтовом регионе, чтобы шпионить в пользу врага. Через связи в захваченном городе он вышел на представителей спецслужб РФ. По их заданиям злоумышленник фиксировал локации регионального управления СБУ, фотографировал здания и сотрудников. За собранные материалы получал денежное вознаграждение на банковскую карточку", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что впоследствии предатель приобрел беспроводные видеокамеры с функцией онлайн-трансляции. Он планировал установить их вдоль маршрутов передвижения военной техники ВСУ, однако был разоблачен и задержан.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (дезертирство и государственная измена) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



