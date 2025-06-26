46% поляков хотят сокращения или прекращения военной помощи Украине, - опрос
46% граждан Польши считают, что их страна должна сократить или полностью прекратить военную помощь Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.
Как отмечается, главными причинами такого отношения респонденты назвали опасения за боеготовность польской армии, а также сомнения относительно прозрачности использования переданной помощи.
Экономическую поддержку Украины готовы одобрить 35% поляков, тогда как против выступили 44%.
Показательно, что только 15% опрошенных поддерживают возможное участие польских военных в составе потенциального западного контингента в Украине. 64% решительно против такого участия.
В то же время 52% респондентов считают, что Польша должна и в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене. Противоположное мнение высказали 29%.
Также 44% опрошенных убеждены, что помощь Украине усиливает безопасность самой Польши, в то время как 37% имеют противоположное мнение.
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ті, що більш за всіх усталі ат вайни?
- вони знають щось таке , чого нам не кажуть ?
Іноді так хочеться щоб росіяни хоч раз почали з заходу Європи, десь там Італії, Іспанії.
чего бояться того чего нет, там кирпичи уже надо откладывать
На команду фсбшників, готовий і не таке зробити?
Ну московіт розійшовся! Прокинься, йолопе, бо гадиш, під себе!
Смерть московітам і ******!!
Балістичній ракеті ***** куди летіти, чи в Україну, чи в Польщу.
Багатьом з них схоже здалося, що Московщина занадто слабка, та й НАТО їх захистить у випадку збройного конфлікту.
Московити - раби, куди Х-уйло звелить, туди вони й полізуть, тим більше за гроші, але чи будуть зараз захищатися самі поляки, та й НАТО, можливо, схоче у випадку війни їм допомагати так, як вони допомагають Україні, дадуть їм грошей, зброї, але чи будуть їх громадяни вмирати за Польщу, принаймні трампістська Америка точно не буде. А ракети на Х-уйла вони не запустять, "щоб не було ескалації".
Логістично - так, і зроброю виготовляють за наші гроші. А от допомагати безкоштовно припинили десь у 23 році, як я не помиляюсь. У них вже 3-й сезон "Волинької різанини бензопилкою" у фаворі.
350 танків, з них: танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab,
Польща організувала або співорганізувала понад 500 навчань для українських збройних сил. На сьогодні навчання пройшли близько 25 тисяч українських військових, з яких 14,5 тисячі - в рамках місії ЄС EUMAM.