46% поляков хотят сокращения или прекращения военной помощи Украине, - опрос

46% граждан Польши считают, что их страна должна сократить или полностью прекратить военную помощь Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.

Как отмечается, главными причинами такого отношения респонденты назвали опасения за боеготовность польской армии, а также сомнения относительно прозрачности использования переданной помощи.

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Экономическую поддержку Украины готовы одобрить 35% поляков, тогда как против выступили 44%.

Показательно, что только 15% опрошенных поддерживают возможное участие польских военных в составе потенциального западного контингента в Украине. 64% решительно против такого участия.

В то же время 52% респондентов считают, что Польша должна и в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене. Противоположное мнение высказали 29%.

Также 44% опрошенных убеждены, что помощь Украине усиливает безопасность самой Польши, в то время как 37% имеют противоположное мнение.

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