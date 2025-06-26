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Новости Военная помощь Украине
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46% поляков хотят сокращения или прекращения военной помощи Украине, - опрос

Польша готовит 46-й транш помощи Украине в январе

46% граждан Польши считают, что их страна должна сократить или полностью прекратить военную помощь Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.

Как отмечается, главными причинами такого отношения респонденты назвали опасения за боеготовность польской армии, а также сомнения относительно прозрачности использования переданной помощи.

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Экономическую поддержку Украины готовы одобрить 35% поляков, тогда как против выступили 44%.

Показательно, что только 15% опрошенных поддерживают возможное участие польских военных в составе потенциального западного контингента в Украине. 64% решительно против такого участия.

В то же время 52% респондентов считают, что Польша должна и в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене. Противоположное мнение высказали 29%.

Также 44% опрошенных убеждены, что помощь Украине усиливает безопасность самой Польши, в то время как 37% имеют противоположное мнение.

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Автор: 

Польша (8541) помощь (7905) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+19
Навоювались поляки - аж в сраці кисло
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26.06.2025 14:21 Ответить
+12
Це, мабуть, оті 46% поляків, які чекають на мігрантів, яких з Білорусії переправляє лукашенко до Країн Балтії???
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26.06.2025 14:26 Ответить
+10
Саме оті 46 відсотків - ні. Вони не візьмуть до рук не те, що зброї, а й навіть лопати, щоб копати окопи.
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26.06.2025 14:44 Ответить
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Навоювались поляки - аж в сраці кисло
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26.06.2025 14:21 Ответить
Невже не будуть робити блокади на кордоні з Україною?
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26.06.2025 16:00 Ответить
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26.06.2025 14:25 Ответить
А вони самотужки бажають Сувалський коридор від ху@ла захищати?
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26.06.2025 14:26 Ответить
Саме оті 46 відсотків - ні. Вони не візьмуть до рук не те, що зброї, а й навіть лопати, щоб копати окопи.
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26.06.2025 14:44 Ответить
Там було опитування, що у разі віни більшість 60 +поляків воювати не стане. То ж саме стосується американців і інших европейців. Виросло мінімум 2 покоління, яке уявлення не має про життя у автгритарних, чи тоталітарних країнах. Лівачня, "люди квітів", росіяни, це морлоки,європейці-елої із книги Машина часу Герберта Уелса
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26.06.2025 16:45 Ответить
Пам'ятаю, як мене вразив цей фрагмент роману. Читав у пізньому дитинстві.
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26.06.2025 20:32 Ответить
Це, мабуть, оті 46% поляків, які чекають на мігрантів, яких з Білорусії переправляє лукашенко до Країн Балтії???
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26.06.2025 14:26 Ответить
Через рік таких буде 73%...
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26.06.2025 14:42 Ответить
Це стільки, на вашу думку поляків, чекають на долю своїх у могил, як у 1940 році!?!?
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26.06.2025 15:53 Ответить
Трохи не так. Вони вірять, що "цивільне населення не є ціллю військ рф" та що "Rosjanie zabijają tylko banderowców".
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26.06.2025 19:59 Ответить
це ті поляки, що за віслою?
ті, що більш за всіх усталі ат вайни?
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26.06.2025 14:26 Ответить
Щоб вже їх рашка накрила своїм ,,ракетним тазом"!
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26.06.2025 14:27 Ответить
Мабуть хочуть бути у складі Сосії.
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26.06.2025 14:29 Ответить
а також сумніви щодо прозорості використання переданої допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3560089
- вони знають щось таке , чого нам не кажуть ?
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26.06.2025 14:30 Ответить
Також здивувася. Було подумав що то за гроші, але ж ні, за них було написано окремо... Але правда росіяни зараз всім мізки чистять, та й коронавірус показав що в доброї частини світу каша в голові.

Іноді так хочеться щоб росіяни хоч раз почали з заходу Європи, десь там Італії, Іспанії.
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27.06.2025 20:37 Ответить
"побоювання за боєготовність польської армії"

чего бояться того чего нет, там кирпичи уже надо откладывать
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26.06.2025 14:30 Ответить
А скільки відсотків українців не бажають захищати свою Країну? Бабуть 97%
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26.06.2025 14:31 Ответить
Бабуть, менше
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26.06.2025 14:44 Ответить
Ті що в армії, хочуть звалити з неї, тому 97% я написав для підтримання престижу України.
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26.06.2025 15:21 Ответить
Ну ти відверто ГАДИШ проти України!
На команду фсбшників, готовий і не таке зробити?
Ну московіт розійшовся! Прокинься, йолопе, бо гадиш, під себе!
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26.06.2025 15:58 Ответить
От коли три роки повоюєш у такій бригаді як я тоді буде розмова…
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26.06.2025 22:27 Ответить
На московії, з твоєї «бригади лайнометів», чимало накидають на вентилятор лайна, щоб гадять проти України!!! Бригадний, ти наш московіт …
Смерть московітам і ******!!
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26.06.2025 22:53 Ответить
А сам де і хто?
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26.06.2025 16:28 Ответить
Третій рік, з них рік у бойовому підрозділі. 11 міс. без відпустки. Треба валити…
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26.06.2025 22:23 Ответить
Що ж поробиш, пашимо на них, якщо б народ перекинувся на інші Європейські країни, то б можливо думка змінилася, а так менталітет українців із засміченими мозгами росміра негативно впливають на бадзєгів!
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26.06.2025 14:33 Ответить
Дуда і ПіС вам ні про що не кажуть? А нлвий президент? А закони про аборти? Там у них і так добряче в мізках наcрано. Наче її самих в решті Європи *******.
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27.06.2025 20:42 Ответить
Яскравий приклад,що моя хата с краю-далеко не лише наша риса
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26.06.2025 14:34 Ответить
Це трошки інше. Це польська риса така - підлизнути тому, кого боїться, щоб той мав це на увазі та не кусався. Але ж з ****** таке не працює.
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26.06.2025 14:40 Ответить
Результат потужно-незламної діпломатії офісу 5-6 менеджерів...
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26.06.2025 14:35 Ответить
И 100%поляковШлюх выдворить всех Украинцов!нет работы!
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26.06.2025 14:37 Ответить
Проти ті, хто проти війни. Вони думають, що якщо будуть проти , то вона до них не прийде.
Балістичній ракеті ***** куди летіти, чи в Україну, чи в Польщу.
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26.06.2025 14:38 Ответить
мабуть хочуть самі воювати, замість нас..., а може думають, що можна домовитись з руснею й вони їх чіпати не будуть, якщо дозволити повбивати всіх українців...
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26.06.2025 14:39 Ответить
А поляки розуміють, що поки стоїть Україна то вони спокійно почуваються?
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26.06.2025 14:40 Ответить
Невже до них не доходить що вони '"стоять грудьми за спиною товариша"?!
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26.06.2025 14:49 Ответить
Ні. Вони думають, США їх захистить
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26.06.2025 15:48 Ответить
Особливо з теперішньою тампонівською владою
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26.06.2025 16:59 Ответить
Тобто і 46 відсотків польських бовдурів хочуть самі воювати з кацапами на території Польщі? 😲 У них схоже буде шанс зробити це, захищаючи Сувалкський коридор. От лише підозрюю, що з тих 46 відсотків посполитих там не буде жодного поляка. Вони просто не в. Курсі, як би хотіли українці допомагати скажімо білорусам, якби ті воювали з кацапами зброєю і фінансами, лиш би війна не прийшла на територію України.
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26.06.2025 14:42 Ответить
Нема питань. Тільки хай валізи тоді швидше свої пакують для втечі з Польші, яку негайно після падіння України почнуть захоплювати кацапи. Трамп вчора відмовлявся від 5 статті НАТО, сьогодні вже за. Що буде в нього завтра, а тим більше по факту ніхто не знає.
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26.06.2025 14:44 Ответить
Він не скільки відмовився, як тупо відмлрозився від її тлумачення, бо не знає про що вона. Це було очевидно з постановки його речення, особливо якщо ви зайомі з манерою його розмови.
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27.06.2025 20:46 Ответить
46% громадян Польщі мають непереборне бажання битися з Московією особисто?.. до останнього подиху?, чи їм, "гоноровим", - какаяразніца..?
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26.06.2025 14:52 Ответить
вони вже тривожні валізи з памперсами закупили, яке там биться?))
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26.06.2025 15:16 Ответить
Яка трагедія в головах людей...Кинувши Україну напризволяще в кривавий, нерівній битві з рашистами, поляки напевне нап'ються своєї крові досхочу і думати, що французи чи німці, чи тоді, вже будь хто, буде стояти з ними пліч о пліч, марно. Якщо Україна паде, у поляків не буде шансів перед сп'янилим від успіху путлером.
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26.06.2025 14:55 Ответить
Якби Польща не мала спільного кордону з Московщиною, з т. з. Калініградсько областю (і Білорусь це повністю підконтрольна Москві територія), то у поляків бажання підтримувати Україну було б ще менше.
Багатьом з них схоже здалося, що Московщина занадто слабка, та й НАТО їх захистить у випадку збройного конфлікту.
Московити - раби, куди Х-уйло звелить, туди вони й полізуть, тим більше за гроші, але чи будуть зараз захищатися самі поляки, та й НАТО, можливо, схоче у випадку війни їм допомагати так, як вони допомагають Україні, дадуть їм грошей, зброї, але чи будуть їх громадяни вмирати за Польщу, принаймні трампістська Америка точно не буде. А ракети на Х-уйла вони не запустять, "щоб не було ескалації".
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26.06.2025 15:20 Ответить
поляки згадають про то, коли будуть стояти раком, а путін буде їм розказувати, що варшава 300 років була російською
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26.06.2025 15:25 Ответить
Поляки мабуть не усвідомлюють, що мають границі з РФ. Можно припинити допомогу Україні І воювати будуть самі, причому дуже скоро.
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26.06.2025 15:37 Ответить
Якщо ерефія перекине всі війська до кордону з Польщею, то там через неділлю залишиться 2 відсотки чоловіків)
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26.06.2025 15:52 Ответить
Навіщо всі, 50тис. Вистачить
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26.06.2025 16:39 Ответить
Я вже давно для себе зробив висновок, що Польща недружня до України держава, а самі поляки ворожа до українців нація. Результати виборів та опитування красномовно кажуть про це.
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26.06.2025 16:15 Ответить
Так, певно тобі тиснуть 350 танків. Та.. довго писати ще чого, бо Польша передала найбільше реальної допомоги, а не 33 абрамса
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27.06.2025 10:09 Ответить
Захотіли Варшавське князівство, мабуть. Історія нічому не вчить.
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26.06.2025 16:30 Ответить
Вони особливі в цьому плані, там броня в лобі така що ніяка історія не проб'є
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26.06.2025 16:40 Ответить
Поляки перегрілись.
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26.06.2025 18:31 Ответить
Так наче вони вже і не допомагають.
Логістично - так, і зроброю виготовляють за наші гроші. А от допомагати безкоштовно припинили десь у 23 році, як я не помиляюсь. У них вже 3-й сезон "Волинької різанини бензопилкою" у фаворі.
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27.06.2025 00:26 Ответить
Наслідок останніх виборів.
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27.06.2025 10:08 Ответить
Вам так хочеться вірити рос пропаганду, але нагадаю: Польща надала допомогу на загальну суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, з яких 0,71% ВВП спрямовано на військову підтримку, а 4,2% ВВП - на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння склала 3,23 мільярда євро.
350 танків, з них: танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab,

Польща організувала або співорганізувала понад 500 навчань для українських збройних сил. На сьогодні навчання пройшли близько 25 тисяч українських військових, з яких 14,5 тисячі - в рамках місії ЄС EUMAM.
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27.06.2025 10:16 Ответить
Кацапів вам треба і трішки ночами непоспати і смердючі хліборізки позакривалисьби.
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27.06.2025 15:29 Ответить
 
 