46% поляків хочуть скорочення або припинення військової допомоги Україні, - опитування

46% громадян Польщі вважають, що їхня країна має скоротити або повністю припинити військову допомогу Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агенцією IBRiS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.

Як зазначається, головними причинами такого ставлення респонденти назвали побоювання за боєготовність польської армії, а також сумніви щодо прозорості використання переданої допомоги.

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Економічну підтримку України готові схвалити 35% поляків, тоді як проти виступили 44%.

Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.

Водночас 52% респондентів вважають, що Польща має й надалі підтримувати Україну на міжнародній арені. Протилежну думку висловили 29%.

Також 44% опитаних переконані, що допомога Україні посилює безпеку самої Польщі, у той час як 37% мають протилежну думку.

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