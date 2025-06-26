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Новини Військова допомога Україні
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46% поляків хочуть скорочення або припинення військової допомоги Україні, - опитування

Польща готує 46-й транш допомоги Україні у січні

46% громадян Польщі вважають, що їхня країна має скоротити або повністю припинити військову допомогу Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агенцією IBRiS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.

Як зазначається, головними причинами такого ставлення респонденти назвали побоювання за боєготовність польської армії, а також сумніви щодо прозорості використання переданої допомоги.

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Економічну підтримку України готові схвалити 35% поляків, тоді як проти виступили 44%.

Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.

Водночас 52% респондентів вважають, що Польща має й надалі підтримувати Україну на міжнародній арені. Протилежну думку висловили 29%.

Також 44% опитаних переконані, що допомога Україні посилює безпеку самої Польщі, у той час як 37% мають протилежну думку.

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Автор: 

Польща (8663) допомога (8485) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+19
Навоювались поляки - аж в сраці кисло
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26.06.2025 14:21 Відповісти
+12
Це, мабуть, оті 46% поляків, які чекають на мігрантів, яких з Білорусії переправляє лукашенко до Країн Балтії???
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26.06.2025 14:26 Відповісти
+10
Саме оті 46 відсотків - ні. Вони не візьмуть до рук не те, що зброї, а й навіть лопати, щоб копати окопи.
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26.06.2025 14:44 Відповісти
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Навоювались поляки - аж в сраці кисло
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26.06.2025 14:21 Відповісти
Невже не будуть робити блокади на кордоні з Україною?
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26.06.2025 16:00 Відповісти
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26.06.2025 14:25 Відповісти
А вони самотужки бажають Сувалський коридор від ху@ла захищати?
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26.06.2025 14:26 Відповісти
Саме оті 46 відсотків - ні. Вони не візьмуть до рук не те, що зброї, а й навіть лопати, щоб копати окопи.
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26.06.2025 14:44 Відповісти
Там було опитування, що у разі віни більшість 60 +поляків воювати не стане. То ж саме стосується американців і інших европейців. Виросло мінімум 2 покоління, яке уявлення не має про життя у автгритарних, чи тоталітарних країнах. Лівачня, "люди квітів", росіяни, це морлоки,європейці-елої із книги Машина часу Герберта Уелса
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26.06.2025 16:45 Відповісти
Пам'ятаю, як мене вразив цей фрагмент роману. Читав у пізньому дитинстві.
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26.06.2025 20:32 Відповісти
Це, мабуть, оті 46% поляків, які чекають на мігрантів, яких з Білорусії переправляє лукашенко до Країн Балтії???
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26.06.2025 14:26 Відповісти
Через рік таких буде 73%...
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26.06.2025 14:42 Відповісти
Це стільки, на вашу думку поляків, чекають на долю своїх у могил, як у 1940 році!?!?
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26.06.2025 15:53 Відповісти
Трохи не так. Вони вірять, що "цивільне населення не є ціллю військ рф" та що "Rosjanie zabijają tylko banderowców".
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26.06.2025 19:59 Відповісти
це ті поляки, що за віслою?
ті, що більш за всіх усталі ат вайни?
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26.06.2025 14:26 Відповісти
Щоб вже їх рашка накрила своїм ,,ракетним тазом"!
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26.06.2025 14:27 Відповісти
Мабуть хочуть бути у складі Сосії.
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26.06.2025 14:29 Відповісти
а також сумніви щодо прозорості використання переданої допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3560089
- вони знають щось таке , чого нам не кажуть ?
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26.06.2025 14:30 Відповісти
Також здивувася. Було подумав що то за гроші, але ж ні, за них було написано окремо... Але правда росіяни зараз всім мізки чистять, та й коронавірус показав що в доброї частини світу каша в голові.

Іноді так хочеться щоб росіяни хоч раз почали з заходу Європи, десь там Італії, Іспанії.
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27.06.2025 20:37 Відповісти
"побоювання за боєготовність польської армії"

чего бояться того чего нет, там кирпичи уже надо откладывать
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26.06.2025 14:30 Відповісти
А скільки відсотків українців не бажають захищати свою Країну? Бабуть 97%
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26.06.2025 14:31 Відповісти
Бабуть, менше
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26.06.2025 14:44 Відповісти
Ті що в армії, хочуть звалити з неї, тому 97% я написав для підтримання престижу України.
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26.06.2025 15:21 Відповісти
Ну ти відверто ГАДИШ проти України!
На команду фсбшників, готовий і не таке зробити?
Ну московіт розійшовся! Прокинься, йолопе, бо гадиш, під себе!
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26.06.2025 15:58 Відповісти
От коли три роки повоюєш у такій бригаді як я тоді буде розмова…
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26.06.2025 22:27 Відповісти
На московії, з твоєї «бригади лайнометів», чимало накидають на вентилятор лайна, щоб гадять проти України!!! Бригадний, ти наш московіт …
Смерть московітам і ******!!
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26.06.2025 22:53 Відповісти
А сам де і хто?
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26.06.2025 16:28 Відповісти
Третій рік, з них рік у бойовому підрозділі. 11 міс. без відпустки. Треба валити…
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26.06.2025 22:23 Відповісти
Що ж поробиш, пашимо на них, якщо б народ перекинувся на інші Європейські країни, то б можливо думка змінилася, а так менталітет українців із засміченими мозгами росміра негативно впливають на бадзєгів!
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26.06.2025 14:33 Відповісти
Дуда і ПіС вам ні про що не кажуть? А нлвий президент? А закони про аборти? Там у них і так добряче в мізках наcрано. Наче її самих в решті Європи *******.
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27.06.2025 20:42 Відповісти
Яскравий приклад,що моя хата с краю-далеко не лише наша риса
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26.06.2025 14:34 Відповісти
Це трошки інше. Це польська риса така - підлизнути тому, кого боїться, щоб той мав це на увазі та не кусався. Але ж з ****** таке не працює.
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26.06.2025 14:40 Відповісти
Результат потужно-незламної діпломатії офісу 5-6 менеджерів...
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26.06.2025 14:35 Відповісти
И 100%поляковШлюх выдворить всех Украинцов!нет работы!
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26.06.2025 14:37 Відповісти
Проти ті, хто проти війни. Вони думають, що якщо будуть проти , то вона до них не прийде.
Балістичній ракеті ***** куди летіти, чи в Україну, чи в Польщу.
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26.06.2025 14:38 Відповісти
мабуть хочуть самі воювати, замість нас..., а може думають, що можна домовитись з руснею й вони їх чіпати не будуть, якщо дозволити повбивати всіх українців...
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26.06.2025 14:39 Відповісти
А поляки розуміють, що поки стоїть Україна то вони спокійно почуваються?
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26.06.2025 14:40 Відповісти
Невже до них не доходить що вони '"стоять грудьми за спиною товариша"?!
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26.06.2025 14:49 Відповісти
Ні. Вони думають, США їх захистить
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26.06.2025 15:48 Відповісти
Особливо з теперішньою тампонівською владою
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26.06.2025 16:59 Відповісти
Тобто і 46 відсотків польських бовдурів хочуть самі воювати з кацапами на території Польщі? 😲 У них схоже буде шанс зробити це, захищаючи Сувалкський коридор. От лише підозрюю, що з тих 46 відсотків посполитих там не буде жодного поляка. Вони просто не в. Курсі, як би хотіли українці допомагати скажімо білорусам, якби ті воювали з кацапами зброєю і фінансами, лиш би війна не прийшла на територію України.
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26.06.2025 14:42 Відповісти
Нема питань. Тільки хай валізи тоді швидше свої пакують для втечі з Польші, яку негайно після падіння України почнуть захоплювати кацапи. Трамп вчора відмовлявся від 5 статті НАТО, сьогодні вже за. Що буде в нього завтра, а тим більше по факту ніхто не знає.
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26.06.2025 14:44 Відповісти
Він не скільки відмовився, як тупо відмлрозився від її тлумачення, бо не знає про що вона. Це було очевидно з постановки його речення, особливо якщо ви зайомі з манерою його розмови.
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27.06.2025 20:46 Відповісти
46% громадян Польщі мають непереборне бажання битися з Московією особисто?.. до останнього подиху?, чи їм, "гоноровим", - какаяразніца..?
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26.06.2025 14:52 Відповісти
вони вже тривожні валізи з памперсами закупили, яке там биться?))
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26.06.2025 15:16 Відповісти
Яка трагедія в головах людей...Кинувши Україну напризволяще в кривавий, нерівній битві з рашистами, поляки напевне нап'ються своєї крові досхочу і думати, що французи чи німці, чи тоді, вже будь хто, буде стояти з ними пліч о пліч, марно. Якщо Україна паде, у поляків не буде шансів перед сп'янилим від успіху путлером.
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26.06.2025 14:55 Відповісти
Якби Польща не мала спільного кордону з Московщиною, з т. з. Калініградсько областю (і Білорусь це повністю підконтрольна Москві територія), то у поляків бажання підтримувати Україну було б ще менше.
Багатьом з них схоже здалося, що Московщина занадто слабка, та й НАТО їх захистить у випадку збройного конфлікту.
Московити - раби, куди Х-уйло звелить, туди вони й полізуть, тим більше за гроші, але чи будуть зараз захищатися самі поляки, та й НАТО, можливо, схоче у випадку війни їм допомагати так, як вони допомагають Україні, дадуть їм грошей, зброї, але чи будуть їх громадяни вмирати за Польщу, принаймні трампістська Америка точно не буде. А ракети на Х-уйла вони не запустять, "щоб не було ескалації".
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26.06.2025 15:20 Відповісти
поляки згадають про то, коли будуть стояти раком, а путін буде їм розказувати, що варшава 300 років була російською
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26.06.2025 15:25 Відповісти
Поляки мабуть не усвідомлюють, що мають границі з РФ. Можно припинити допомогу Україні І воювати будуть самі, причому дуже скоро.
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26.06.2025 15:37 Відповісти
Якщо ерефія перекине всі війська до кордону з Польщею, то там через неділлю залишиться 2 відсотки чоловіків)
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26.06.2025 15:52 Відповісти
Навіщо всі, 50тис. Вистачить
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26.06.2025 16:39 Відповісти
Я вже давно для себе зробив висновок, що Польща недружня до України держава, а самі поляки ворожа до українців нація. Результати виборів та опитування красномовно кажуть про це.
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26.06.2025 16:15 Відповісти
Так, певно тобі тиснуть 350 танків. Та.. довго писати ще чого, бо Польша передала найбільше реальної допомоги, а не 33 абрамса
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27.06.2025 10:09 Відповісти
Захотіли Варшавське князівство, мабуть. Історія нічому не вчить.
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26.06.2025 16:30 Відповісти
Вони особливі в цьому плані, там броня в лобі така що ніяка історія не проб'є
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26.06.2025 16:40 Відповісти
Поляки перегрілись.
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26.06.2025 18:31 Відповісти
Так наче вони вже і не допомагають.
Логістично - так, і зроброю виготовляють за наші гроші. А от допомагати безкоштовно припинили десь у 23 році, як я не помиляюсь. У них вже 3-й сезон "Волинької різанини бензопилкою" у фаворі.
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27.06.2025 00:26 Відповісти
Наслідок останніх виборів.
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27.06.2025 10:08 Відповісти
Вам так хочеться вірити рос пропаганду, але нагадаю: Польща надала допомогу на загальну суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, з яких 0,71% ВВП спрямовано на військову підтримку, а 4,2% ВВП - на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння склала 3,23 мільярда євро.
350 танків, з них: танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab,

Польща організувала або співорганізувала понад 500 навчань для українських збройних сил. На сьогодні навчання пройшли близько 25 тисяч українських військових, з яких 14,5 тисячі - в рамках місії ЄС EUMAM.
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27.06.2025 10:16 Відповісти
Кацапів вам треба і трішки ночами непоспати і смердючі хліборізки позакривалисьби.
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27.06.2025 15:29 Відповісти
 
 