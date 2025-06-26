46% поляків хочуть скорочення або припинення військової допомоги Україні, - опитування
46% громадян Польщі вважають, що їхня країна має скоротити або повністю припинити військову допомогу Україні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного агенцією IBRiS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.
Як зазначається, головними причинами такого ставлення респонденти назвали побоювання за боєготовність польської армії, а також сумніви щодо прозорості використання переданої допомоги.
Економічну підтримку України готові схвалити 35% поляків, тоді як проти виступили 44%.
Показово, що лише 15% опитаних підтримують можливу участь польських військових у складі потенційного західного контингенту в Україні. 64% рішуче проти такої участі.
Водночас 52% респондентів вважають, що Польща має й надалі підтримувати Україну на міжнародній арені. Протилежну думку висловили 29%.
Також 44% опитаних переконані, що допомога Україні посилює безпеку самої Польщі, у той час як 37% мають протилежну думку.
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ті, що більш за всіх усталі ат вайни?
- вони знають щось таке , чого нам не кажуть ?
Іноді так хочеться щоб росіяни хоч раз почали з заходу Європи, десь там Італії, Іспанії.
чего бояться того чего нет, там кирпичи уже надо откладывать
На команду фсбшників, готовий і не таке зробити?
Ну московіт розійшовся! Прокинься, йолопе, бо гадиш, під себе!
Смерть московітам і ******!!
Балістичній ракеті ***** куди летіти, чи в Україну, чи в Польщу.
Багатьом з них схоже здалося, що Московщина занадто слабка, та й НАТО їх захистить у випадку збройного конфлікту.
Московити - раби, куди Х-уйло звелить, туди вони й полізуть, тим більше за гроші, але чи будуть зараз захищатися самі поляки, та й НАТО, можливо, схоче у випадку війни їм допомагати так, як вони допомагають Україні, дадуть їм грошей, зброї, але чи будуть їх громадяни вмирати за Польщу, принаймні трампістська Америка точно не буде. А ракети на Х-уйла вони не запустять, "щоб не було ескалації".
Логістично - так, і зроброю виготовляють за наші гроші. А от допомагати безкоштовно припинили десь у 23 році, як я не помиляюсь. У них вже 3-й сезон "Волинької різанини бензопилкою" у фаворі.
350 танків, з них: танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab,
Польща організувала або співорганізувала понад 500 навчань для українських збройних сил. На сьогодні навчання пройшли близько 25 тисяч українських військових, з яких 14,5 тисячі - в рамках місії ЄС EUMAM.