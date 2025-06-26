Окружение Путина давит на российский Центробанк из-за падения доходов, - Служба внешней разведки

Представители крупного бизнеса РФ, в частности приближенные к диктатору Путину, все чаще говорят о финансовых потерях, вызванных войной России против Украины.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Все это даже несмотря на недавнее снижение учетной ставки с 21 % до 20 %.

Так, глава "Ростеха" Сергей Чемезов обвинил Центробанк в снижении рентабельности предприятий, в частности в сфере высоких технологий.

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"По его словам, корпорация была вынуждена свернуть строительство трех из пяти запланированных "зеленых" электростанций, а экспорт продукции двойного назначения оказался под угрозой. Показательно, что ЦБ РФ поднял ставку до рекордных значений в октябре 2024 года, тогда как заводы, о которых идет речь, должны были заработать еще в 2022 году. Чемезов ранее также угрожал приостановить поставки средств ПВО, авиации и кораблей за границу - из-за риска банкротства ряда оборонных предприятий", - говорится в сообщении.

С подобными требованиями выступили и глава Минфина Антон Силуанов и глава "Северстали" Алексей Мордашов.

В медиа и деловую среду активно вбрасывают слухи о возможной отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Преемником называют Петра Фрадкова - главу "Промсвязьбанка" и сына экс-директора российской внешней разведки.

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Также к критике присоединились глава "Сбербанка" Герман Греф и руководитель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, которые длительное время были лояльными к политике ЦБ.

"Акцентирование внимания на высокой учетной ставке, как тормоза для развития экономики, свидетельствуют о попытках близкого окружения Путина переложить ответственность за провал импортозамещения и падение доходности исключительно на Центробанк. Конфликт между финансовым регулятором и бизнес-элитой демонстрирует системный кризис в российской экономике, который усиливается давлением санкций и внутренними структурными дисбалансами", - подытожили в СВР Украины.

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