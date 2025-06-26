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Новини Стан російської економіки
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Оточення Путіна тисне на російський Центробанк через падіння прибутків, - Служба зовнішньої розвідки

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Представники великого бізнесу РФ, зокрема наближені до диктатора Путіна, дедалі частіше кажуть про фінансові втрати, спричинені війною Росії проти України. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Все це навіть попри нещодавнє зниження облікової ставки з 21 % до 20 %.

Так, голова "Ростеху" Сергій Чемезов звинуватив Центробанк у зниженні рентабельності підприємств, зокрема у сфері високих технологій. 

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"За його словами, корпорація була змушена згорнути будівництво трьох із п’яти запланованих "зелених" електростанцій, а експорт продукції подвійного призначення опинився під загрозою. Показово, що ЦБ рф підняв ставку до рекордних значень у жовтні 2024 року, тоді як заводи, про які йдеться, мали запрацювати ще 2022 року. Чемєзов раніше також погрожував призупинити постачання засобів ППО, авіації та кораблів за кордон – через ризик банкрутства низки оборонних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зі сходими вимогами виступили і глава Мінфіну Антон Сілуанов та голова "Северстали" Олексій Мордашов.

У медіа та ділове середовище активно вкидають чутки про можливу відставку голови ЦБ Ельвіри Набіулліної. Наступником називають Петра Фрадкова – голову "Промсвязьбанка" і сина ексдиректора російської зовнішньої розвідки.

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Також до критики долучилися голова "Сбербанка" Герман Греф та керівник "ВЭБ.РФ" Ігор Шувалов, які тривали час були лояльними до політики ЦБ.

"Акцентування уваги на високій обліковій ставці, як гальма для розвитку економіки, свідчать про спроби близького оточення путіна перекласти відповідальність за провал імпортозаміщення та падіння прибутковості виключно на Центробанк. Конфлікт між фінансовим регулятором та бізнес-елітою демонструє системну кризу в російській економіці, що посилюється тиском санкцій і внутрішніми структурними дисбалансами", - підсумували у СЗР України.

Читайте: У світі наростає політична та економічна ізоляція РФ, - СЗР

Автор: 

путін володимир (24218) росія (66461) СЗР (133) економіка (940)


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Терба ассасінувати Наібулліну, Грефа та Демуру!
Тоді кацапам швидше піхвець прийде!
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26.06.2025 15:46 Відповісти
На *****-то не натиснеш, от наэбуліной тепер віддуватися.
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26.06.2025 15:48 Відповісти
Це прекрасно... За що "чекісти" в СРСР не бралися , крім убивства людей, кругом терпіли крах... А коли влізуть до Центробанку - буде те саме...
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26.06.2025 15:49 Відповісти
Мабуть, аброхамія теж, підпише свого листа з підписами нардепів з ВРУ, хоть якусь копієчку заробить, дітям на Мівіну??
Він це робив з окупантами…
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26.06.2025 15:50 Відповісти
СЗР прочитала новини в інтернеті.
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26.06.2025 15:52 Відповісти
Ютубчик посмотрели и решили блеснуть соплей на солнце.
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26.06.2025 16:49 Відповісти
Ещё чучуть потерпите и ваш рубль станет дешевле туалетной бумаги поРашисты
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26.06.2025 16:24 Відповісти
Отставка Набиулиной, это ж просто подарок. Потому что она единственная благодаря кому экономика ещё не сдохла полностью.
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26.06.2025 18:07 Відповісти
 
 