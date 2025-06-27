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Новости Помощь от Бельгии
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Пропалестинские активисты в Бельгии повредили военную помощь для Украины, считая, что она для Израиля, - СМИ

В Бельгии активисты Палестины повредили военную помощь Украине

В городе Турне в Бельгии около 150 сторонников Палестины проникли на склады бельгийской компании OIP Land Systems, производящей военное оборудование для Украины, и повредили его. Активисты ошибочно думали, что помощь предназначалась для Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут бельгийское 7sur7 и израильское издание Israel Hayom.

Так, более 100 пропалестинских активистов, которые были одеты в белые комбинезоны и с масками на лицах, ворвались в помещение компании, нанеся ущерб на сумму около миллиона евро.

Их акция была частью кампании "Stop Arming Israel" ("Прекратите вооружать Израиль"), в рамках которой они требуют соблюдения военного эмбарго в отношении Израиля и введения Бельгией санкций против этой страны.

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По словам генерального директора компании Фредди Верслюйса, митингующие, вооруженные молотками и шлифовальными машинами, сначала зашли в офисы, где разбили компьютеры. После этого они направились в ангары, где сильно повредили несколько транспортных средств.

Он добавил, что из-за этого вандализма следующая поставка помощи Украине от компании OIP Land Systems задержится минимум на месяц.

Верслюйс заявил, что собирается подать жалобу на активистов.

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Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla... která byla určena pro Ukrajinu.

V rámci kampaně "Stop Arming Israel" 150 "aktivistů" zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ⬇️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD

- 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) 26 июня 2025 г.

С момента российского вторжения в Украину компания уже поставила украинской армии около 260 бронированных машин.

Как отмечается, компания стала целью акции пропалестинских митингующих, потому что она принадлежит Elbit Systems - крупной израильской оборонной корпорации.

Протестующие Палестины считают, что Elbit поставляет 85% дронов и большинство наземного военного оборудования, которое использует ЦАХАЛ.

Гендиректор OIP Land Systems добавил, что его компания не производит оборонные системы для Израиля уже более 20 лет.

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Автор: 

Бельгия (410) Израиль (2065) Палестина (166) помощь (7903) вандализм (608)


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Топ комментарии
+11
дбли
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27.06.2025 15:25 Ответить
+11
видно скучили вони сильно за палестиною. додому хочуть....
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27.06.2025 15:27 Ответить
+8
мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами Джерело: https://censor.net/ua/n3560306

це вже не мітингувальники - це злочинці. Ух ця толерантна Європа
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27.06.2025 15:32 Ответить
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дбли
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27.06.2025 15:25 Ответить
увірвалися в приміщення компанії, завдавши збитків на суму близько мільйона євро.
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27.06.2025 15:40 Ответить
"Верслюйс заявив, що збирається подати скаргу на активістів."

Нагадало:
- Вам операцію буде робити практикант.
- А якщо він мене заріже?
- А ми йому двійку.
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27.06.2025 17:58 Ответить
А хто саме ? Ті , хто вірвались , чи бельгійці , що нездатні забезпечити охорону військовому майну ?!
Тим більше , що це ж вже не перший випадок ...
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27.06.2025 15:44 Ответить
Так
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27.06.2025 16:36 Ответить
в трубу їх суджанську
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27.06.2025 15:25 Ответить
Пособники террористов.
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27.06.2025 15:27 Ответить
Петрик" - батрак лахтинський"... Але дуже обережний... Це - "нова генерація". Знання української мови, обережність у висловлюваннях... Кажуть ніби правду, але "присмак" гімняний... Мало хто це здатен "розкусить"...
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27.06.2025 15:43 Ответить
Просто вони як посібник до дії прийняли стару хохму.
Бочка лайна + ложка меду = бочка лайна
Бочка меду + ложка лайна = бочка лайна
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27.06.2025 15:47 Ответить
А яка різниця? Хтось зі значних євреїв, колись сказав: "Україна - Ізраїль Європи... І у них, на відміну від нас, уже є свій Мошіах... Шевченко... І є вічний ворог..."
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27.06.2025 15:56 Ответить
видно скучили вони сильно за палестиною. додому хочуть....
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27.06.2025 15:27 Ответить
мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами Джерело: https://censor.net/ua/n3560306

це вже не мітингувальники - це злочинці. Ух ця толерантна Європа
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27.06.2025 15:32 Ответить
В НАТО охорона об'єктів ще гірша ніж в кацапів. В Великобританії такі ж довбні, взагалі заїхали на аеродром на самокатах, та ломами пошкодили двигуни літакам.
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27.06.2025 15:33 Ответить
Дуже зручно. Тепер можна під виглядом активізму псувати чуже майно.
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27.06.2025 15:39 Ответить
З Ауслендера.

В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.

А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".

Ну, тут, как всегда, есть нюансы.

Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.

Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.

Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.

А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.

И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.

Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.

====

Активисты движения Stop Arming Israel проникли в ангар компании *** Land Systems в городе Турне (Бельгия), где повредили множество единиц бронетехники. Разбивали молотками приборы и оптику, расписывали её граффити. Разгромленная техника предназначалась не для израильских военных, а для украинской армии, сражающейся с российской агрессией.

Президент компании Фредди Верслейс пояснил: «Мы не продаём ничего Израилю. Вандалы проникли в ангар и повредили значительное количество техники. Единственный результат их действий - это задержка поставки техники Украине на один месяц». Объект в Турне содержит один из крупнейших частных арсеналов в Европе и активно участвует в поставках военного оборудования Украине, включая танки и бронетехнику.

Помните накануне я писал про историю в Великобритании, где такие же "активисты" повредили два самолета-заправщика Королевских ВВС, за то, что они дозаправляли израильские самолеты, хотя они их не дозаправляли (у нас разные системы дозаправки в воздухе).

История все та же: Сколько не заигрывай с этими свиньями, они свиньями останутся и будут крушить все подряд, вне зависимости от помогали власти/компания/страна Израилю или нет.

Не говоря уже о том, с какой очевидностью они демонстрируют российским спецслужбам ситуацию с охраной подобных объектов в Европе.

Не буду злорадствовать, но кроме фразы "виноваты сами" ничего в голову не идет.
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27.06.2025 15:40 Ответить
Розстріляти на місці, враховуючи жінок і дітей!
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27.06.2025 16:08 Ответить
Да всё они знали!Отмазка!поРашисты рулят деньгами давая их ДЫБИЛАМ по всему МИРУ!Незнают как уже наскакать ОКРУЖАЮЩИМ!ДОЛБОДЯТЛЫ!
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27.06.2025 15:40 Ответить
та навряд вони переплутали. їм кацапи заплатили, вони і виконали.
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27.06.2025 15:51 Ответить
100%. Бельгія не надає допомогу Ізраїлю.
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27.06.2025 16:07 Ответить
100%
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27.06.2025 17:03 Ответить
животные
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27.06.2025 15:57 Ответить
Добре що це сміття знищується від старого до малого без жалю! Виросте і буде нести смерть адекватному світу.
одне не розумію чому європа приймає це сміття… вони ж нічого не дають, тільки сидять на виплатах
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27.06.2025 16:07 Ответить
Ви будете сміятися, але усе це чинять не палестинці і не араби, а абсолютні ліві європейці - бельгійці, британці і т.д. Вони ж не ПАЛЕСТИНСЬКІ, а ПРОПАЛЕСТИНСЬКІ, тобто співчувають оцим міфічним "нещасним цивільним, стареньким, жіночкам і діточкам", яких гвалтують і паплюжать страшні євреї. Їм так па тєлєвізару сказалі!
Суки безмозкові!!!
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27.06.2025 18:49 Ответить
Чому охорона не відкриває вогонь на ураження?
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27.06.2025 16:11 Ответить
Варіантів безліч -
- охорони просто не було
- охоронцям нічим було стріляти
- охоронці просто злякалися ...

П.С - після таких випадків стає зрозуміло , чому цей світ рожевих поні (на який перетворилась європа) так до всрачки боїться ***** і кацапів !
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27.06.2025 16:20 Ответить
Активістам не мішало б виписати *****
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27.06.2025 16:15 Ответить
Я вот одного не понимаю - Британия, теперь Бельгия, военные объекты.. там что, охраны в принципе нет? Или сидят старички-вахтёры, вооружённые исключительно табельным карандашом?
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27.06.2025 16:18 Ответить
"[…] збирається подати скаргу на активістів".

І кому ж?
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27.06.2025 16:25 Ответить
Потрібно просто тепер бельгійцям поїхати в палестину і щось там поломати !
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27.06.2025 16:34 Ответить
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27.06.2025 18:23 Ответить
Хай зайдуть у свій же найближчий універсітет, бо оті дикуни саме звідти, на у більшості свої ж бельгійські діточки та їх викладачі. Навчились! Квітоньки, млин!
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27.06.2025 18:52 Ответить
Це результат суїцідальної міграційної політики "Західної Європи". Вони заповнили свої країни серодньовічними мракобєсами.
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27.06.2025 17:12 Ответить
Нещодавно Грета Тумберг на судні з кимось намагалась дістатись Палестини , їх на пів шляху розвернули , бо інакше прилетить ..
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27.06.2025 18:19 Ответить
Ну после того как в Великобритании, подобные "активисты", проникли на военный аэродром и повредили самолеты... Я уже ничему не удивляюсь. А ведь вместо "активистов", могут проникнуть и "диверсанты" и нанести намного больший ущерб.
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27.06.2025 18:33 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56229 Борислав Береза:

Щось мені підказує, що з сьогоднішнього дня в Україні до палестинців і пропалестинських активістів ставлення буде ще гірше, ніж раніш.
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27.06.2025 19:12 Ответить
 
 