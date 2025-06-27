Пропалестинские активисты в Бельгии повредили военную помощь для Украины, считая, что она для Израиля, - СМИ
В городе Турне в Бельгии около 150 сторонников Палестины проникли на склады бельгийской компании OIP Land Systems, производящей военное оборудование для Украины, и повредили его. Активисты ошибочно думали, что помощь предназначалась для Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут бельгийское 7sur7 и израильское издание Israel Hayom.
Так, более 100 пропалестинских активистов, которые были одеты в белые комбинезоны и с масками на лицах, ворвались в помещение компании, нанеся ущерб на сумму около миллиона евро.
Их акция была частью кампании "Stop Arming Israel" ("Прекратите вооружать Израиль"), в рамках которой они требуют соблюдения военного эмбарго в отношении Израиля и введения Бельгией санкций против этой страны.
По словам генерального директора компании Фредди Верслюйса, митингующие, вооруженные молотками и шлифовальными машинами, сначала зашли в офисы, где разбили компьютеры. После этого они направились в ангары, где сильно повредили несколько транспортных средств.
Он добавил, что из-за этого вандализма следующая поставка помощи Украине от компании OIP Land Systems задержится минимум на месяц.
Верслюйс заявил, что собирается подать жалобу на активистов.
Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla... která byla určena pro Ukrajinu.- 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) 26 июня 2025 г.
V rámci kampaně "Stop Arming Israel" 150 "aktivistů" zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ⬇️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD
С момента российского вторжения в Украину компания уже поставила украинской армии около 260 бронированных машин.
Как отмечается, компания стала целью акции пропалестинских митингующих, потому что она принадлежит Elbit Systems - крупной израильской оборонной корпорации.
Протестующие Палестины считают, что Elbit поставляет 85% дронов и большинство наземного военного оборудования, которое использует ЦАХАЛ.
Гендиректор OIP Land Systems добавил, что его компания не производит оборонные системы для Израиля уже более 20 лет.
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Нагадало:
- Вам операцію буде робити практикант.
- А якщо він мене заріже?
- А ми йому двійку.
Тим більше , що це ж вже не перший випадок ...
Бочка лайна + ложка меду = бочка лайна
Бочка меду + ложка лайна = бочка лайна
це вже не мітингувальники - це злочинці. Ух ця толерантна Європа
В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.
А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".
Ну, тут, как всегда, есть нюансы.
Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.
Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.
Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.
А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.
И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.
Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.
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Активисты движения Stop Arming Israel проникли в ангар компании *** Land Systems в городе Турне (Бельгия), где повредили множество единиц бронетехники. Разбивали молотками приборы и оптику, расписывали её граффити. Разгромленная техника предназначалась не для израильских военных, а для украинской армии, сражающейся с российской агрессией.
Президент компании Фредди Верслейс пояснил: «Мы не продаём ничего Израилю. Вандалы проникли в ангар и повредили значительное количество техники. Единственный результат их действий - это задержка поставки техники Украине на один месяц». Объект в Турне содержит один из крупнейших частных арсеналов в Европе и активно участвует в поставках военного оборудования Украине, включая танки и бронетехнику.
Помните накануне я писал про историю в Великобритании, где такие же "активисты" повредили два самолета-заправщика Королевских ВВС, за то, что они дозаправляли израильские самолеты, хотя они их не дозаправляли (у нас разные системы дозаправки в воздухе).
История все та же: Сколько не заигрывай с этими свиньями, они свиньями останутся и будут крушить все подряд, вне зависимости от помогали власти/компания/страна Израилю или нет.
Не говоря уже о том, с какой очевидностью они демонстрируют российским спецслужбам ситуацию с охраной подобных объектов в Европе.
Не буду злорадствовать, но кроме фразы "виноваты сами" ничего в голову не идет.
одне не розумію чому європа приймає це сміття… вони ж нічого не дають, тільки сидять на виплатах
Суки безмозкові!!!
- охорони просто не було
- охоронцям нічим було стріляти
- охоронці просто злякалися ...
П.С - після таких випадків стає зрозуміло , чому цей світ рожевих поні (на який перетворилась європа) так до всрачки боїться ***** і кацапів !
І кому ж?
Щось мені підказує, що з сьогоднішнього дня в Україні до палестинців і пропалестинських активістів ставлення буде ще гірше, ніж раніш.