Пропалестинские активисты в Бельгии повредили военную помощь для Украины, считая, что она для Израиля, - СМИ

В городе Турне в Бельгии около 150 сторонников Палестины проникли на склады бельгийской компании OIP Land Systems, производящей военное оборудование для Украины, и повредили его. Активисты ошибочно думали, что помощь предназначалась для Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут бельгийское 7sur7 и израильское издание Israel Hayom.

Так, более 100 пропалестинских активистов, которые были одеты в белые комбинезоны и с масками на лицах, ворвались в помещение компании, нанеся ущерб на сумму около миллиона евро.

Их акция была частью кампании "Stop Arming Israel" ("Прекратите вооружать Израиль"), в рамках которой они требуют соблюдения военного эмбарго в отношении Израиля и введения Бельгией санкций против этой страны.

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По словам генерального директора компании Фредди Верслюйса, митингующие, вооруженные молотками и шлифовальными машинами, сначала зашли в офисы, где разбили компьютеры. После этого они направились в ангары, где сильно повредили несколько транспортных средств.

Он добавил, что из-за этого вандализма следующая поставка помощи Украине от компании OIP Land Systems задержится минимум на месяц.

Верслюйс заявил, что собирается подать жалобу на активистов.

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Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla... která byla určena pro Ukrajinu.



V rámci kampaně "Stop Arming Israel" 150 "aktivistů" zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ⬇️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD - 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) 26 июня 2025 г.

С момента российского вторжения в Украину компания уже поставила украинской армии около 260 бронированных машин.

Как отмечается, компания стала целью акции пропалестинских митингующих, потому что она принадлежит Elbit Systems - крупной израильской оборонной корпорации.

Протестующие Палестины считают, что Elbit поставляет 85% дронов и большинство наземного военного оборудования, которое использует ЦАХАЛ.

Гендиректор OIP Land Systems добавил, что его компания не производит оборонные системы для Израиля уже более 20 лет.

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