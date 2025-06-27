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Новини Допомога від Бельгії
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Пропалестинські активісти у Бельгії пошкодили військову допомогу для України, вважаючи, що вона для Ізраїлю, - ЗМІ

У Бельгії активісти Палестини пошкодили військову допомогу Україні

У місті Турне в Бельгії близько 150 прихильників Палестини проникли на склади бельгійської компанії OIP Land Systems, що виробляє військове обладнання для України, та пошкодили його. Активісти помилково думали, що допомога призначалася для Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть бельгійське 7sur7 та ізраїльське видання Israel Hayom.

Так, понад 100 пропалестинських активістів, які були одягнені у білі комбінезони та з масками на обличчях, увірвалися в приміщення компанії, завдавши збитків на суму близько мільйона євро.

Їхня акція була частиною кампанії "Stop Arming Israel" ("Припиніть озброювати Ізраїль"), в рамках якої вони вимагають дотримання військового ембарго щодо Ізраїлю та введення Бельгією санкцій проти цієї країни.

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За словами генерального директора компанії Фредді Верслюйса, мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами, спершу зайшли в офіси, де потрощили комп’ютери. Після цього вони попрямували до ангарів, де сильно пошкодили кілька транспортних засобів.

Він додав, що через цей вандалізм наступне постачання допомоги Україні від компанії OIP Land Systems затримається щонайменше на місяць.

Верслюйс заявив, що збирається подати скаргу на активістів.

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Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla… která byla určena pro Ukrajinu.

V rámci kampaně "Stop Arming Israel" 150 "aktivistů" zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ⬇️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD

— 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) June 26, 2025

З моменту російського вторгнення в Україні компанія вже поставила українській армії близько 260 броньованих машин.

Як зазначається, компанія стала ціллю акції пропалестинських мітингувальників, бо вона належить Elbit Systems — великій ізраїльській оборонній корпорації.

Протестувальники Палестини вважають, що Elbit постачає 85% дронів і більшість наземного військового обладнання, яке використовує ЦАХАЛ.

Гендиректор OIP Land Systems додав, що його компанія не виробляє оборонні системи для Ізраїлю вже понад 20 років.

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Автор: 

Бельгія (426) Ізраїль (1793) Палестина (73) допомога (8484) вандалізм (434)


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Топ коментарі
+11
дбли
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27.06.2025 15:25 Відповісти
+11
видно скучили вони сильно за палестиною. додому хочуть....
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27.06.2025 15:27 Відповісти
+8
мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами Джерело: https://censor.net/ua/n3560306

це вже не мітингувальники - це злочинці. Ух ця толерантна Європа
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27.06.2025 15:32 Відповісти
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дбли
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27.06.2025 15:25 Відповісти
увірвалися в приміщення компанії, завдавши збитків на суму близько мільйона євро.
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27.06.2025 15:40 Відповісти
"Верслюйс заявив, що збирається подати скаргу на активістів."

Нагадало:
- Вам операцію буде робити практикант.
- А якщо він мене заріже?
- А ми йому двійку.
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27.06.2025 17:58 Відповісти
А хто саме ? Ті , хто вірвались , чи бельгійці , що нездатні забезпечити охорону військовому майну ?!
Тим більше , що це ж вже не перший випадок ...
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27.06.2025 15:44 Відповісти
одні й другі, другі, що не змогли охорону забезпечити, якби з тих 150 активістів, 100 в мішках повернулися, тоді норм і більше таких випадків би не було.
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27.06.2025 19:42 Відповісти
Так
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27.06.2025 16:36 Відповісти
в трубу їх суджанську
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27.06.2025 15:25 Відповісти
Пособники террористов.
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27.06.2025 15:27 Відповісти
Петрик" - батрак лахтинський"... Але дуже обережний... Це - "нова генерація". Знання української мови, обережність у висловлюваннях... Кажуть ніби правду, але "присмак" гімняний... Мало хто це здатен "розкусить"...
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27.06.2025 15:43 Відповісти
Просто вони як посібник до дії прийняли стару хохму.
Бочка лайна + ложка меду = бочка лайна
Бочка меду + ложка лайна = бочка лайна
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27.06.2025 15:47 Відповісти
А яка різниця? Хтось зі значних євреїв, колись сказав: "Україна - Ізраїль Європи... І у них, на відміну від нас, уже є свій Мошіах... Шевченко... І є вічний ворог..."
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27.06.2025 15:56 Відповісти
ти відомий досілдник калу, на смак визначаєш
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27.06.2025 19:43 Відповісти
Перепрошую за втручання.
Не такий він уже й обережний. Чи, може, то мені так поталанило - відразу намацати його вразливе місце, на котре коли натиснув, той блаженний впав до істерики. При бажанні за наслідками того істеричного гівноплюйства можна було легко спровадити його до терапевтичної "лазні" на три дні. Але на той момент я не був налаштований агресивно.
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27.06.2025 20:45 Відповісти
видно скучили вони сильно за палестиною. додому хочуть....
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27.06.2025 15:27 Відповісти
мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами Джерело: https://censor.net/ua/n3560306

це вже не мітингувальники - це злочинці. Ух ця толерантна Європа
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27.06.2025 15:32 Відповісти
В НАТО охорона об'єктів ще гірша ніж в кацапів. В Великобританії такі ж довбні, взагалі заїхали на аеродром на самокатах, та ломами пошкодили двигуни літакам.
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27.06.2025 15:33 Відповісти
Дуже зручно. Тепер можна під виглядом активізму псувати чуже майно.
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27.06.2025 15:39 Відповісти
З Ауслендера.

В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.

А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".

Ну, тут, как всегда, есть нюансы.

Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.

Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.

Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.

А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.

И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.

Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.

====

Активисты движения Stop Arming Israel проникли в ангар компании *** Land Systems в городе Турне (Бельгия), где повредили множество единиц бронетехники. Разбивали молотками приборы и оптику, расписывали её граффити. Разгромленная техника предназначалась не для израильских военных, а для украинской армии, сражающейся с российской агрессией.

Президент компании Фредди Верслейс пояснил: «Мы не продаём ничего Израилю. Вандалы проникли в ангар и повредили значительное количество техники. Единственный результат их действий - это задержка поставки техники Украине на один месяц». Объект в Турне содержит один из крупнейших частных арсеналов в Европе и активно участвует в поставках военного оборудования Украине, включая танки и бронетехнику.

Помните накануне я писал про историю в Великобритании, где такие же "активисты" повредили два самолета-заправщика Королевских ВВС, за то, что они дозаправляли израильские самолеты, хотя они их не дозаправляли (у нас разные системы дозаправки в воздухе).

История все та же: Сколько не заигрывай с этими свиньями, они свиньями останутся и будут крушить все подряд, вне зависимости от помогали власти/компания/страна Израилю или нет.

Не говоря уже о том, с какой очевидностью они демонстрируют российским спецслужбам ситуацию с охраной подобных объектов в Европе.

Не буду злорадствовать, но кроме фразы "виноваты сами" ничего в голову не идет.
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27.06.2025 15:40 Відповісти
Розстріляти на місці, враховуючи жінок і дітей!
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27.06.2025 16:08 Відповісти
Да всё они знали!Отмазка!поРашисты рулят деньгами давая их ДЫБИЛАМ по всему МИРУ!Незнают как уже наскакать ОКРУЖАЮЩИМ!ДОЛБОДЯТЛЫ!
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27.06.2025 15:40 Відповісти
та навряд вони переплутали. їм кацапи заплатили, вони і виконали.
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27.06.2025 15:51 Відповісти
100%. Бельгія не надає допомогу Ізраїлю.
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27.06.2025 16:07 Відповісти
100%
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27.06.2025 17:03 Відповісти
животные
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27.06.2025 15:57 Відповісти
Добре що це сміття знищується від старого до малого без жалю! Виросте і буде нести смерть адекватному світу.
одне не розумію чому європа приймає це сміття… вони ж нічого не дають, тільки сидять на виплатах
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27.06.2025 16:07 Відповісти
Ви будете сміятися, але усе це чинять не палестинці і не араби, а абсолютні ліві європейці - бельгійці, британці і т.д. Вони ж не ПАЛЕСТИНСЬКІ, а ПРОПАЛЕСТИНСЬКІ, тобто співчувають оцим міфічним "нещасним цивільним, стареньким, жіночкам і діточкам", яких гвалтують і паплюжать страшні євреї. Їм так па тєлєвізару сказалі!
Суки безмозкові!!!
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27.06.2025 18:49 Відповісти
Чому охорона не відкриває вогонь на ураження?
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27.06.2025 16:11 Відповісти
Варіантів безліч -
- охорони просто не було
- охоронцям нічим було стріляти
- охоронці просто злякалися ...

П.С - після таких випадків стає зрозуміло , чому цей світ рожевих поні (на який перетворилась європа) так до всрачки боїться ***** і кацапів !
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27.06.2025 16:20 Відповісти
Обліковий Запис, та ніхто не боїться Х7йла того, й Кацапів-дегенератів теж. Досить вже ці казочки писати що х7йла хтось там боїться.

Якщо Ви обходите лайно щоб не вступити це не означає що Ви його боїтесь.
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27.06.2025 20:43 Відповісти
Активістам не мішало б виписати *****
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27.06.2025 16:15 Відповісти
Я вот одного не понимаю - Британия, теперь Бельгия, военные объекты.. там что, охраны в принципе нет? Или сидят старички-вахтёры, вооружённые исключительно табельным карандашом?
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27.06.2025 16:18 Відповісти
"[…] збирається подати скаргу на активістів".

І кому ж?
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27.06.2025 16:25 Відповісти
Потрібно просто тепер бельгійцям поїхати в палестину і щось там поломати !
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27.06.2025 16:34 Відповісти
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27.06.2025 18:23 Відповісти
Хай зайдуть у свій же найближчий універсітет, бо оті дикуни саме звідти, на у більшості свої ж бельгійські діточки та їх викладачі. Навчились! Квітоньки, млин!
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27.06.2025 18:52 Відповісти
їм пофіг, там і так все поломане
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27.06.2025 19:46 Відповісти
Це результат суїцідальної міграційної політики "Західної Європи". Вони заповнили свої країни серодньовічними мракобєсами.
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27.06.2025 17:12 Відповісти
Нещодавно Грета Тумберг на судні з кимось намагалась дістатись Палестини , їх на пів шляху розвернули , бо інакше прилетить ..
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27.06.2025 18:19 Відповісти
Ну после того как в Великобритании, подобные "активисты", проникли на военный аэродром и повредили самолеты... Я уже ничему не удивляюсь. А ведь вместо "активистов", могут проникнуть и "диверсанты" и нанести намного больший ущерб.
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27.06.2025 18:33 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56229 Борислав Береза:

Щось мені підказує, що з сьогоднішнього дня в Україні до палестинців і пропалестинських активістів ставлення буде ще гірше, ніж раніш.
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27.06.2025 19:12 Відповісти
 
 