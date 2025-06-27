Пропалестинські активісти у Бельгії пошкодили військову допомогу для України, вважаючи, що вона для Ізраїлю, - ЗМІ

У місті Турне в Бельгії близько 150 прихильників Палестини проникли на склади бельгійської компанії OIP Land Systems, що виробляє військове обладнання для України, та пошкодили його. Активісти помилково думали, що допомога призначалася для Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть бельгійське 7sur7 та ізраїльське видання Israel Hayom.

Так, понад 100 пропалестинських активістів, які були одягнені у білі комбінезони та з масками на обличчях, увірвалися в приміщення компанії, завдавши збитків на суму близько мільйона євро.

Їхня акція була частиною кампанії "Stop Arming Israel" ("Припиніть озброювати Ізраїль"), в рамках якої вони вимагають дотримання військового ембарго щодо Ізраїлю та введення Бельгією санкцій проти цієї країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія та Нідерланди передали ВМС України два тральщики-шукачі мін. ФОТО

За словами генерального директора компанії Фредді Верслюйса, мітингувальники, озброєні молотками та шліфувальними машинами, спершу зайшли в офіси, де потрощили комп’ютери. Після цього вони попрямували до ангарів, де сильно пошкодили кілька транспортних засобів.

Він додав, що через цей вандалізм наступне постачання допомоги Україні від компанії OIP Land Systems затримається щонайменше на місяць.

Верслюйс заявив, що збирається подати скаргу на активістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство українок в Бельгії: Репатріація тіл до України відбудеться після судово-медичної експертизи, - МЗС

Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla… která byla určena pro Ukrajinu.



V rámci kampaně "Stop Arming Israel" 150 "aktivistů" zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ⬇️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD — 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) June 26, 2025

З моменту російського вторгнення в Україні компанія вже поставила українській армії близько 260 броньованих машин.

Як зазначається, компанія стала ціллю акції пропалестинських мітингувальників, бо вона належить Elbit Systems — великій ізраїльській оборонній корпорації.

Протестувальники Палестини вважають, що Elbit постачає 85% дронів і більшість наземного військового обладнання, яке використовує ЦАХАЛ.

Гендиректор OIP Land Systems додав, що його компанія не виробляє оборонні системи для Ізраїлю вже понад 20 років.

Також читайте: Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber