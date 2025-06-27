На Закарпатье пропал пограничник, ГПСУ не исключает, что он мог сбежать за границу, - Демченко

На прошлой неделе в Закарпатской области исчез военнослужащий ГПСУ. Госпогранслужба не исключает, что он мог незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина и NV.

По его словам, на прошлой неделе военный не прибыл в свое подразделение.

Демченко отметил, что в день исчезновения пограничник не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие задачи.

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Ранее местный журналист Виталий Глагола сообщил о том, что пограничник-кинолог в отделе осмотра транспортных средств, якобы сбежал в Словакию, где попросил убежища, "объяснив побег тем, что избегает войны".

По словам представителя ГПСУ, по состоянию на сейчас точно не известно, где именно находится пограничник, продолжаются мероприятия по поиску.

"Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - отметил Демченко.

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Демченко уточнил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. На данный момент в Словакии не сообщали Украине о задержании военнослужащего ГПСУ.

"Не соответствует действительности информация, что предметом его исчезновения могло стать запланированное направление в зону боевых действий. Отмечу, что такой вопрос не рассматривался", - опроверг представитель ГПСУ.

В ГПСУ добавили, что военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал в отражении российского вторжения на территорию Украины.

Кроме того, об исчезновении военного сообщили в правоохранительные органы.

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