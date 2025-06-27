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Новости Задержание нарушителей границы
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На Закарпатье пропал пограничник, ГПСУ не исключает, что он мог сбежать за границу, - Демченко

Пограничник в Закарпатье мог сбежать за границу

На прошлой неделе в Закарпатской области исчез военнослужащий ГПСУ. Госпогранслужба не исключает, что он мог незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина и NV.

По его словам, на прошлой неделе военный не прибыл в свое подразделение.

Демченко отметил, что в день исчезновения пограничник не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие задачи.

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Ранее местный журналист Виталий Глагола сообщил о том, что пограничник-кинолог в отделе осмотра транспортных средств, якобы сбежал в Словакию, где попросил убежища, "объяснив побег тем, что избегает войны".

По словам представителя ГПСУ, по состоянию на сейчас точно не известно, где именно находится пограничник, продолжаются мероприятия по поиску.

"Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - отметил Демченко.

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Демченко уточнил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. На данный момент в Словакии не сообщали Украине о задержании военнослужащего ГПСУ.

"Не соответствует действительности информация, что предметом его исчезновения могло стать запланированное направление в зону боевых действий. Отмечу, что такой вопрос не рассматривался", - опроверг представитель ГПСУ.

В ГПСУ добавили, что военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал в отражении российского вторжения на территорию Украины.

Кроме того, об исчезновении военного сообщили в правоохранительные органы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) пограничники (1587) Демченко Андрей (302) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+4
Оце мля прикордоооооник...
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27.06.2025 16:04 Ответить
+4
З країни мрій тікають навіть пси сторожові
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27.06.2025 16:25 Ответить
+3
Кеш врятував. Можна жити на повну.
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27.06.2025 16:19 Ответить
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Пахітілі врагі???
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27.06.2025 15:48 Ответить
Прикордонник утік зі служби на КПП «Ужгород» і попросив притулку в Словаччині, - журналіст Віталій Глагола.

Подія сталася понад тиждень тому. Попередньо відомо, що він дізнався про своє можливе відправлення на фронт, що й могло стати причиною втечі.
Чоловік перетнув кордон не через офіційну смугу, а в обхід - ліворуч від прикордонного рубежу.
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27.06.2025 15:51 Ответить
Оце мля прикордоооооник...
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27.06.2025 16:04 Ответить
Просто устал....
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27.06.2025 16:12 Ответить
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27.06.2025 16:17 Ответить
Кеш врятував. Можна жити на повну.
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27.06.2025 16:19 Ответить
З країни мрій тікають навіть пси сторожові
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27.06.2025 16:25 Ответить
Невже це з методички фсб. Мабуть для тебе ху....лостан країна твоїх мрії
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27.06.2025 16:51 Ответить
Я так розумію він переправляв ухилянтов, і хтось з них його кинув, от і пішов вибивати заборгованість
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27.06.2025 16:54 Ответить
Он выбрал свободу!
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27.06.2025 16:56 Ответить
ДА И ТАКОЕ БЫВАЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?!)))
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27.06.2025 16:56 Ответить
Та ще якщо з собою прихватив попутчиків з десяток так з навару можна яких пару років і відпочити
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27.06.2025 16:59 Ответить
Карацупи вже не ті )
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27.06.2025 17:20 Ответить
 
 