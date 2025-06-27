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Новини Затримання порушників кордону
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На Закарпатті зник прикордонник, ДПСУ не виключає, що він міг втекти за кордон, - Демченко

Прикордонник на Закарпатті міг втекти за кордон

Минулого тижня у Закарпатській області зник військовослужбовець ДПСУ. Держприкордонслужба не виключає, що він міг незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна та NV.

За його словами, минулого тижня військовий не прибув у свій підрозділ.

Демченко зазначив, що у день зникнення прикордонник не залучався на службу, однак мав виконувати інші завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перетин кордону із "тестем-інвалідом": на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ

Раніше місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про те, що прикордонник –– кінолог у відділі огляду транспортних засобів, нібито втік до Словаччини, де попросив притулку, "пояснивши втечу тим, що уникає війни".

За словами речника ДПСУ, станом на зараз достеменно не відомо, де саме перебуває прикордонник, тривають заходи з пошуку.

"Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону", - зауважив Демченко.

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Демченко уточнив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На цей час у Словаччині не повідомляли Україні про затримання військовослужбовця ДПСУ.

"Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося", - спростував речник ДПСУ.

У ДПСУ додали, що військовослужбовець проходить службу за контрактом і у 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь у відбитті російського вторгнення на територію України.

Крім того, про зникнення військового повідомили у правоохоронні органи.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) прикордонники (1113) Демченко Андрій (365) Закарпатська область (2088)


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Топ коментарі
+6
З країни мрій тікають навіть пси сторожові
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27.06.2025 16:25 Відповісти
+4
Оце мля прикордоооооник...
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27.06.2025 16:04 Відповісти
+3
Кеш врятував. Можна жити на повну.
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27.06.2025 16:19 Відповісти
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Пахітілі врагі???
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27.06.2025 15:48 Відповісти
Прикордонник утік зі служби на КПП «Ужгород» і попросив притулку в Словаччині, - журналіст Віталій Глагола.

Подія сталася понад тиждень тому. Попередньо відомо, що він дізнався про своє можливе відправлення на фронт, що й могло стати причиною втечі.
Чоловік перетнув кордон не через офіційну смугу, а в обхід - ліворуч від прикордонного рубежу.
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27.06.2025 15:51 Відповісти
Оце мля прикордоооооник...
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27.06.2025 16:04 Відповісти
Просто устал....
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27.06.2025 16:12 Відповісти
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27.06.2025 16:17 Відповісти
Кеш врятував. Можна жити на повну.
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27.06.2025 16:19 Відповісти
З країни мрій тікають навіть пси сторожові
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27.06.2025 16:25 Відповісти
Невже це з методички фсб. Мабуть для тебе ху....лостан країна твоїх мрії
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27.06.2025 16:51 Відповісти
Я так розумію він переправляв ухилянтов, і хтось з них його кинув, от і пішов вибивати заборгованість
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27.06.2025 16:54 Відповісти
Он выбрал свободу!
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27.06.2025 16:56 Відповісти
ДА И ТАКОЕ БЫВАЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?!)))
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27.06.2025 16:56 Відповісти
Та ще якщо з собою прихватив попутчиків з десяток так з навару можна яких пару років і відпочити
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27.06.2025 16:59 Відповісти
Карацупи вже не ті )
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27.06.2025 17:20 Відповісти
Напевно мали відправляти на східний кордон, але він прикордонник він не раждьон для війни.
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27.06.2025 20:18 Відповісти
 
 