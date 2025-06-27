На Закарпатті зник прикордонник, ДПСУ не виключає, що він міг втекти за кордон, - Демченко

Минулого тижня у Закарпатській області зник військовослужбовець ДПСУ. Держприкордонслужба не виключає, що він міг незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна та NV.

За його словами, минулого тижня військовий не прибув у свій підрозділ.

Демченко зазначив, що у день зникнення прикордонник не залучався на службу, однак мав виконувати інші завдання.

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Раніше місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про те, що прикордонник –– кінолог у відділі огляду транспортних засобів, нібито втік до Словаччини, де попросив притулку, "пояснивши втечу тим, що уникає війни".

За словами речника ДПСУ, станом на зараз достеменно не відомо, де саме перебуває прикордонник, тривають заходи з пошуку.

"Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону", - зауважив Демченко.

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Демченко уточнив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На цей час у Словаччині не повідомляли Україні про затримання військовослужбовця ДПСУ.

"Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося", - спростував речник ДПСУ.

У ДПСУ додали, що військовослужбовець проходить службу за контрактом і у 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь у відбитті російського вторгнення на територію України.

Крім того, про зникнення військового повідомили у правоохоронні органи.

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