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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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28 и 29 июня объявлены Днями траура в городе Самар

Траур в городе Самар 28 и 29 июня.

В городе Самар Днепропетровской области объявили 28 и 29 июня 2025 года Днями траура по погибшим в результате российской атаки 27 июня.

Об этом сообщили в пресс-центре Самаровского городского совета со ссылкой на распоряжение городского головы Сергея Резника, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими 27 июня в результате вражеской ракетной атаки по городу, 28 и 29 июня 2025 года в городе Самар объявлены днями траура. Это решение принято для почтения памяти мирных жителей общины, жизнь которых оборвалась во время обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни траура в городе будут приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные, праздничные и культурно-массовые мероприятия.

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"Почтите память погибших и зажгите свечу в знак скорби. Искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Самар помнит каждого, кого мы потеряли. Мы вместе - в скорби, в поддержке, в общей борьбе за жизнь и достоинство. Светлая память погибшим", - добавили в горсовете.

Напомним, сегодня, 27 июня, российские войска ударили по городу Самар на Днепропетровщине. По последним данным, в результате атаки погибли 5 человек, еще 23 человека получили ранения.

Автор: 

обстрел (28205) траур (238) Днепропетровская область (4150) Самарский район (9) Орлівщина (4)


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чекаємо відосик та скорботне кривляння від зе!гниди на всіх телеканалах бидло марафону!
фото сесія обов'язково!
з кацапами домовились, що ті не пуляли, десь часків п'ять шість?
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27.06.2025 16:01 Ответить
Знову зелєєрмаківські гниди здали щось через піар чи навмисне...🤬😈?
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27.06.2025 16:07 Ответить
после переименования полетело, бесятся орки
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27.06.2025 16:23 Ответить
 
 