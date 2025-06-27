28 і 29 червня оголошено Днями жалоби у місті Самар

У місті Самар на Дніпропетровщині оголосили 28 і 29 червня 2025 року Днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 27 червня.

Про це повідомили в пресцентрі Самарівської міської ради із посиланням на розпорядження міського голови Сергія Рєзніка, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з трагічними подіями, що сталися 27 червня внаслідок ворожої ракетної атаки по місту, 28 і 29 червня 2025 року в місті Самар оголошено днями жалоби. Це рішення прийнято задля вшанування пам’яті мирних жителів громади, життя яких обірвалось під час обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у дні жалоби в місті будуть приспущені державні прапори, скасовано всі розважальні, святкові та культурно-масові заходи.

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"Вшануйте памʼять загиблих та запаліть свічку на знак скорботи. Щирі співчуття родинам загиблих і поранених. Самар памʼятає кожного, кого ми втратили. Ми разом - у скорботі, у підтримці, у спільній боротьбі за життя і гідність. Світла памʼять загиблим", - додали в міськраді.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські війська вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 5 осіб, ще 23 людини дістали поранення.