Один человек погиб и один ранен вследствие ракетного удара РФ по Константиновке

Сегодня, 27 июня 2025 года, в 11:30 враг нанес ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области, вследствие чего есть погибший и раненый, а также повреждены жилые дома.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что враг нанес ракетный удар по городу с применением реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной боевой частью 9М542.

Вследствие атаки погиб один гражданский человек - местный житель, который получил смертельные ранения в собственном доме. Позже стало известно что также один человек получил ранения.

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Также сообщалось, что вследствие обстрела повреждены по меньшей мере 11 фасадов частных жилых домов.

"К сожалению, из-за непосредственной близости к линии боевых действий и угрозы повторного обстрела пока невозможно полноценно провести осмотр места трагедии и осуществить работы по ликвидации последствий. Каждый такой удар по мирному населению - это очередное свидетельство варварской тактики агрессора.

В очередной раз призываем жителей не игнорировать угрозу, позаботиться о безопасности и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил Горбунов.

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