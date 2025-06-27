Один человек погиб и один ранен вследствие ракетного удара РФ по Константиновке
Сегодня, 27 июня 2025 года, в 11:30 враг нанес ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области, вследствие чего есть погибший и раненый, а также повреждены жилые дома.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ
Отмечается, что враг нанес ракетный удар по городу с применением реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной боевой частью 9М542.
Вследствие атаки погиб один гражданский человек - местный житель, который получил смертельные ранения в собственном доме. Позже стало известно что также один человек получил ранения.
Также сообщалось, что вследствие обстрела повреждены по меньшей мере 11 фасадов частных жилых домов.
"К сожалению, из-за непосредственной близости к линии боевых действий и угрозы повторного обстрела пока невозможно полноценно провести осмотр места трагедии и осуществить работы по ликвидации последствий. Каждый такой удар по мирному населению - это очередное свидетельство варварской тактики агрессора.
В очередной раз призываем жителей не игнорировать угрозу, позаботиться о безопасности и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил Горбунов.
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