Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці

Сьогодні, 27 червня 2025 року об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині, унаслідок чого є загиблий та поранений, а також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що ворог завдав ракетного удару по місту із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Смерч" із невіддільною фугасною бойовою частиною 9М542.

Унаслідок атаки загинула одна цивільна особа - місцевий мешканець, який дістав смертельні поранення у власному будинку. Пізніше стало відомо що також одна людина зазнала поранень.

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Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 11 фасадів приватних житлових будинків.

"На жаль, через безпосередню близькість до лінії бойових дій та загрозу повторного обстрілу, наразі неможливо повноцінно провести огляд місця трагедії та здійснити роботи з ліквідації наслідків. Кожен такий удар по мирному населенню - це чергове свідчення варварської тактики агресора.

Вкотре закликаємо жителів не ігнорувати загрозу, подбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів", - додав Горбунов.

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