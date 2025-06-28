Трамп обвинил аятоллу Хаменеи в неблагодарности: "Я спас его от ужасной и позорной смерти"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление аятоллы Али Хаменеи о том, что Иран одержал победу в войне против Израиля и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Утверждения Хаменеи Трамп назвал "наглыми и глупыми" и обозначил как ложь. "Его страна была разрушена, три его зловещие ядерные объекты - уничтожены", - написал президент США в соцсети Thuth Social.

Далее Трамп заявил, что верховный лидер Ирана фактически обязан ему жизнью: "Я точно знал, где он прячется, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США - лучшим и сильнейшим в мире - закончить его жизнь". "Я спас его от ужасной и позорной смерти", - утверждает Трамп, указывая, что не просит за это личной благодарности.

Однако, по словам президента США, после заявлений Хаменеи, полных "гнева, ненависти и отвращения", он отказался от идеи ослабить санкции против Ирана. По словам Трампа, "Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе все станет только хуже".

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Ранее, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп сказал, что без колебаний снова прикажет бомбить иранские ядерные объекты, если Тегеран возобновит обогащение урана до опасных значений.