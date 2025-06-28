Трамп обвинил аятоллу Хаменеи в неблагодарности: "Я спас его от ужасной и позорной смерти"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление аятоллы Али Хаменеи о том, что Иран одержал победу в войне против Израиля и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Утверждения Хаменеи Трамп назвал "наглыми и глупыми" и обозначил как ложь. "Его страна была разрушена, три его зловещие ядерные объекты - уничтожены", - написал президент США в соцсети Thuth Social.
Далее Трамп заявил, что верховный лидер Ирана фактически обязан ему жизнью: "Я точно знал, где он прячется, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США - лучшим и сильнейшим в мире - закончить его жизнь". "Я спас его от ужасной и позорной смерти", - утверждает Трамп, указывая, что не просит за это личной благодарности.
Однако, по словам президента США, после заявлений Хаменеи, полных "гнева, ненависти и отвращения", он отказался от идеи ослабить санкции против Ирана. По словам Трампа, "Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе все станет только хуже".
Ранее, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп сказал, что без колебаний снова прикажет бомбить иранские ядерные объекты, если Тегеран возобновит обогащение урана до опасных значений.
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ядерна програма ціла бо вона вже давно готова, просто іран навмисно її штучно загальмував щоб не наразитися на масштабні санкції.
євреї це казали неодноразово, євреї ж не брешуть, правда ж?
тож тепер, коли всі засцяли обламати карлику путіну роги МОЖНА ВСЕ - бомбити іран/сша/, окуповувати сирію/ізраїль/, бикувати проти всієї европи/угорщина/, геноцидити українців/росія/.
а, отже, ірану теж можна - робити ядерну бомбу і кидати її на євреїв.
бережи аллах душу палестинців...
Я СПАС МІЛІАРДИ ЖИТТІВ, бо якби НЕ Я, вся планета накрилася б ВЕЛИЧЕЗНОЮ ЯДЕРНОЮ хмарою. Бо У НАС НАЙБІЛЬША І НАЙПОТУЖНІША ЯДЕРНА ЗБРОЯ!
А ці НІКЧЕМНІ з СІ-ЕН-ЕН, вони мають ВТРАТИТИ ЛІЦЕНЗІЮ за зраду! їх не повинно існувати в такій ВЕЛИЧНІЙ І ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ, як наша! ВОНИ - ВОРОГИ!
І всі ці брехуни кажуть, що я не РОЗТРОЩИВ іранську ядерну програму НАШИМИ високоточними БОМБАМИ. ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ! Навіть ПУТІН сказав мені: «Дональде, ТИ ГЕНІЙ! Ніхто не міг би так перемогти Іран, як ТИ переміг!» Він мене ПРОСИВ не казати це нікому, але я МУШУ СКАЗАТИ: ПУТІН - ВООS, і він НІКОЛИ не говорить дурниць!
Ти усе робиш тільки язиком, а ******** світ нетерпить балаболів, та й ще таких чмирозних як ти...
Тому звикай, усі твої "перемоги" будуть отакими - "всі виграли і ніхто непрограв, давайте ща раз"...
Може тоді вони будуть вдячні
8 лет6 бомб в бункер і каже - АЙ маладца - карашо спрятался - я тебе жизнь спас
(Д. Трамп)
порятунку кацапи америкосам лише дулі і інший непотріб крутили.