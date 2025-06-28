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Новости Удары США по Ирану США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Трамп обвинил аятоллу Хаменеи в неблагодарности: "Я спас его от ужасной и позорной смерти"

трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление аятоллы Али Хаменеи о том, что Иран одержал победу в войне против Израиля и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Утверждения Хаменеи Трамп назвал "наглыми и глупыми" и обозначил как ложь. "Его страна была разрушена, три его зловещие ядерные объекты - уничтожены", - написал президент США в соцсети Thuth Social.

Далее Трамп заявил, что верховный лидер Ирана фактически обязан ему жизнью: "Я точно знал, где он прячется, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США - лучшим и сильнейшим в мире - закончить его жизнь". "Я спас его от ужасной и позорной смерти", - утверждает Трамп, указывая, что не просит за это личной благодарности.

Однако, по словам президента США, после заявлений Хаменеи, полных "гнева, ненависти и отвращения", он отказался от идеи ослабить санкции против Ирана. По словам Трампа, "Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе все станет только хуже".

Также читайте: Трамп убежден, что Иран не мог вывезти уран с ядерных объектов перед ударами США

Ранее, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп сказал, что без колебаний снова прикажет бомбить иранские ядерные объекты, если Тегеран возобновит обогащение урана до опасных значений.

Автор: 

Иран (2043) Хаменеи (18) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+10
Якби ти так про путіна говорив,але бачимо що те зло вам не по зубах, воюйте з хусітами ваш рівень. це як показник для США як для найпотужнішої армії у світі..
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28.06.2025 00:10 Ответить
+7
Ну що Тампон, надомовлявся з терористами? Ну тепер ковтай і не спльовуй
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28.06.2025 00:12 Ответить
+7
Дайте Ірану 30 млрд $ або більше.
Може тоді вони будуть вдячні
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28.06.2025 00:35 Ответить
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без сухопутки іран не здолати.
ядерна програма ціла бо вона вже давно готова, просто іран навмисно її штучно загальмував щоб не наразитися на масштабні санкції.
євреї це казали неодноразово, євреї ж не брешуть, правда ж?
тож тепер, коли всі засцяли обламати карлику путіну роги МОЖНА ВСЕ - бомбити іран/сша/, окуповувати сирію/ізраїль/, бикувати проти всієї европи/угорщина/, геноцидити українців/росія/.
а, отже, ірану теж можна - робити ядерну бомбу і кидати її на євреїв.
бережи аллах душу палестинців...
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28.06.2025 00:07 Ответить
ЦЕ ПОВНЕ НЕПОДОБСТВО! Я ДУЖЕ, ДУЖЕ РОЗЛЮЧЕНИЙ словами цього ДРІБНОГО НІКЧЕМНОГО аятоли Хаменеї. Він КАЖЕ, ЩО ПЕРЕМІГ, але всі знають - Я СПАС ЙОГО ЖИТТЯ! я спас міліони іранців, яких, ДО РЕЧІ, Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ. Тільки я зупинив моїх неймовірних ГЕНЕРАЛІВ від ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ Ірану. ЄВРОПЕЙЦІ БЛАГАЛИ МЕНЕ - «Дональде, ЗУПИНИСЯ!» - і Я СПАС СВІТ!

Я СПАС МІЛІАРДИ ЖИТТІВ, бо якби НЕ Я, вся планета накрилася б ВЕЛИЧЕЗНОЮ ЯДЕРНОЮ хмарою. Бо У НАС НАЙБІЛЬША І НАЙПОТУЖНІША ЯДЕРНА ЗБРОЯ!

А ці НІКЧЕМНІ з СІ-ЕН-ЕН, вони мають ВТРАТИТИ ЛІЦЕНЗІЮ за зраду! їх не повинно існувати в такій ВЕЛИЧНІЙ І ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ, як наша! ВОНИ - ВОРОГИ!

І всі ці брехуни кажуть, що я не РОЗТРОЩИВ іранську ядерну програму НАШИМИ високоточними БОМБАМИ. ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ! Навіть ПУТІН сказав мені: «Дональде, ТИ ГЕНІЙ! Ніхто не міг би так перемогти Іран, як ТИ переміг!» Він мене ПРОСИВ не казати це нікому, але я МУШУ СКАЗАТИ: ПУТІН - ВООS, і він НІКОЛИ не говорить дурниць!
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28.06.2025 00:51 Ответить
Не вижу никакого смеха в том, что войны нет. Отсутствие войны это всегда хорошо. Какой бы Трамп не был.
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28.06.2025 00:52 Ответить
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28.06.2025 04:54 Ответить
Сходи полікуйся
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28.06.2025 07:35 Ответить
От дурило чубате...
Ти усе робиш тільки язиком, а ******** світ нетерпить балаболів, та й ще таких чмирозних як ти...
Тому звикай, усі твої "перемоги" будуть отакими - "всі виграли і ніхто непрограв, давайте ща раз"...
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28.06.2025 00:08 Ответить
з 19 року ти терпиш балабола. і що?
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28.06.2025 00:44 Ответить
Як кажуть: «Не роби людцям добра, не будеш мати зла.»
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28.06.2025 00:09 Ответить
Якби ти так про путіна говорив,але бачимо що те зло вам не по зубах, воюйте з хусітами ваш рівень. це як показник для США як для найпотужнішої армії у світі..
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28.06.2025 00:10 Ответить
А невдячний Хаменеї публічно не заявив, що він в захваті від такого блискучого удару США по Ірану!
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28.06.2025 00:10 Ответить
Чоловік-нарцис з IQ ключки для гольфу на заході свого життя працював більше 10 років шоуменом й дочекався, коли "його сонечко" вже на обрії напівсховалося за горизонт... Європа з доброзичливою королевськоюь родиною та країни НАТО, включаючи особливо великих психологів Рютте та Мелоні, показала домашнім Трампа - кого вони зараз мають за ТАТКА ... Добре якщо вдома йому Меланія не розклала все по полицях... Але схоже хтось таки над татком по приїзді попрацював ...
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28.06.2025 00:11 Ответить
Невже синочки , дружбани рускава мальтійца ГОРА , керівника відділу кадрів Білого Дому ...
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28.06.2025 00:15 Ответить
Ну що Тампон, надомовлявся з терористами? Ну тепер ковтай і не спльовуй
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28.06.2025 00:12 Ответить
дуже й дуже старий. тут уже не тільки психоаналітики не зможуть допомогти, а й психіатри.
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28.06.2025 00:13 Ответить
Якщо врахувати що до психіатра ТІЛЬКИ ВІН САМ ЗА ОСОБИСТИМ РІШЕННЯМ МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМГОЮ
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28.06.2025 00:17 Ответить
ТРАМПОН-РЭМБО 2
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28.06.2025 00:22 Ответить
Чим тебе породив, тим тебе і уб'ю?
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28.06.2025 00:23 Ответить
Цю помилку легко можна виправити. B2 мабуть вже встигли заправити і обслуговування провести. Хоча для того бородатого правильна смерть - це якщо його на автокрані підвісять, наче так там прийнято.
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28.06.2025 00:26 Ответить
Ungrateful son of a bitch that Khamenei. To say such awful things just as the world has finally found one thing that unites us - our love for Donald Trump. West and East, North and South, kings and commoners, democrats and authoritarians alike - all are pouring out their hearts in expressions of love, respect and gratitude to the greatest Leader the world has ever seen. Shame on you, wicked Khamenenei! Before it's too late, search the darkness of your heart for a glimmer of love and appreciation for God's greatest miracle you have the privilege of witnessing.
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28.06.2025 00:31 Ответить
Sug pikken din, ikke bli distrahert.
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28.06.2025 00:46 Ответить
Дайте Ірану 30 млрд $ або більше.
Може тоді вони будуть вдячні
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28.06.2025 00:35 Ответить
На відновлення програми ЯЗ
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28.06.2025 05:02 Ответить
Nu tut starcheski marazm v polnuiu katushku ....ASTANAVITES 🤦‍♂️
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28.06.2025 00:36 Ответить
А ось тут як не крути руда гнида не бреше! тож не треба було рятувати рушникоголову дупу, а дати Ізраїлю довести справу до логічного кінця!
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28.06.2025 00:44 Ответить
Я так розумію, що 30 ярдів Ірану вже не світять. 😁
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28.06.2025 00:45 Ответить
На колени, неблагодарные!!!
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28.06.2025 00:53 Ответить
дамбіл хамені 8 лет 6 бомб в бункер і каже - АЙ маладца - карашо спрятался - я тебе жизнь спас
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28.06.2025 01:14 Ответить
як все знайоме нам, українцям, ми ніби машиною часу повернулись в 2019-тий...
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28.06.2025 01:25 Ответить
Ми з 2019 нікуди і не уходили. Як вибрали кловуна так і дотепер
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28.06.2025 07:38 Ответить
мерзкий, отвратительный, до чёртиков самовлюбленный и в добавок сумасшедший старик с оранжевой мордой….
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28.06.2025 02:41 Ответить
Як шоб я б6ув аятолою Ірану, а не Байден, то такого б не сталось.
(Д. Трамп)
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28.06.2025 05:04 Ответить
Дурник, він певне ще не знає що за минулі 4 рази
порятунку кацапи америкосам лише дулі і інший непотріб крутили.
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28.06.2025 05:34 Ответить
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28.06.2025 06:31 Ответить
Треба,щоб Іран ще назвав Трампа земляним хробаком та жовтою рибою....Може тоді до цього ідіота щось розвидниться...
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28.06.2025 07:39 Ответить
Образили ідіота, насрали на імідж "Великого".
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28.06.2025 08:10 Ответить
"И где ви били, когда 8 лет дамбили бамбас и 12 дней дамбили Иран..."
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28.06.2025 08:30 Ответить
А що Трамп не дивиться Іранське телебачення і не знає що його разом з Ізраілем перемогли?! Лошара...
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28.06.2025 08:59 Ответить
 
 