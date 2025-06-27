Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву аятоли Алі Хаменеї про те, що Іран здобув перемогу у війні проти Ізраїлю та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Твердження Хаменеї Трамп назвав "нахабними й дурними" і означив як брехню. "Його країну було зруйновано, три його зловісні ядерні об’єкти – знищено", – написав президент США у соцмережі Thuth Social.

Далі Трамп заявив, верховний лідер Ірану фактично завдячує йому життям: "Я точно знав, де він ховається, і не дозволив Ізраїлю або Збройним силам США – найкращим та найсильнішим у світі – завершити його життя". "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті", – твердить Трамп, вказуючи, що не просить за це особистої подяки.

Однак, за словами президента США, після заяв Хаменеї, сповнених "гніву, ненависті та огиди", він відмовився від ідеї послабити санкції проти Ірану. За словами пТрампа, "Іран має повернутися в русло світового порядку, інакше все стане лише гіршим".

Також читайте: Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп сказав, що без вагань знову накаже бомбардувати іранські ядерні об’єкти, якщо Тегеран відновить збагачення урану до небезпечних значень.