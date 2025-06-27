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Новини Удари США по Ірану США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"

трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву аятоли Алі Хаменеї про те, що Іран здобув перемогу у війні проти Ізраїлю та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Твердження Хаменеї Трамп назвав "нахабними й дурними" і означив як брехню. "Його країну було зруйновано, три його зловісні ядерні об’єкти – знищено", – написав президент США у соцмережі Thuth Social.

Далі Трамп заявив, верховний лідер Ірану фактично завдячує йому життям: "Я точно знав, де він ховається, і не дозволив Ізраїлю або Збройним силам США – найкращим та найсильнішим у світі – завершити його життя". "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті", – твердить Трамп, вказуючи, що не просить за це особистої подяки.

Однак, за словами президента США, після заяв Хаменеї, сповнених "гніву, ненависті та огиди", він відмовився від ідеї послабити санкції проти Ірану. За словами пТрампа, "Іран має повернутися в русло світового порядку, інакше все стане лише гіршим".

Також читайте: Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп сказав, що без вагань знову накаже бомбардувати іранські ядерні об’єкти, якщо Тегеран відновить збагачення урану до небезпечних значень.

Автор: 

Іран (2297) Хаменеї (14) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+7
Якби ти так про путіна говорив,але бачимо що те зло вам не по зубах, воюйте з хусітами ваш рівень. це як показник для США як для найпотужнішої армії у світі..
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28.06.2025 00:10 Відповісти
+5
Ну що Тампон, надомовлявся з терористами? Ну тепер ковтай і не спльовуй
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28.06.2025 00:12 Відповісти
+5
Дайте Ірану 30 млрд $ або більше.
Може тоді вони будуть вдячні
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28.06.2025 00:35 Відповісти
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без сухопутки іран не здолати.
ядерна програма ціла бо вона вже давно готова, просто іран навмисно її штучно загальмував щоб не наразитися на масштабні санкції.
євреї це казали неодноразово, євреї ж не брешуть, правда ж?
тож тепер, коли всі засцяли обламати карлику путіну роги МОЖНА ВСЕ - бомбити іран/сша/, окуповувати сирію/ізраїль/, бикувати проти всієї европи/угорщина/, геноцидити українців/росія/.
а, отже, ірану теж можна - робити ядерну бомбу і кидати її на євреїв.
бережи аллах душу палестинців...
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28.06.2025 00:07 Відповісти
ЦЕ ПОВНЕ НЕПОДОБСТВО! Я ДУЖЕ, ДУЖЕ РОЗЛЮЧЕНИЙ словами цього ДРІБНОГО НІКЧЕМНОГО аятоли Хаменеї. Він КАЖЕ, ЩО ПЕРЕМІГ, але всі знають - Я СПАС ЙОГО ЖИТТЯ! я спас міліони іранців, яких, ДО РЕЧІ, Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ. Тільки я зупинив моїх неймовірних ГЕНЕРАЛІВ від ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ Ірану. ЄВРОПЕЙЦІ БЛАГАЛИ МЕНЕ - «Дональде, ЗУПИНИСЯ!» - і Я СПАС СВІТ!

Я СПАС МІЛІАРДИ ЖИТТІВ, бо якби НЕ Я, вся планета накрилася б ВЕЛИЧЕЗНОЮ ЯДЕРНОЮ хмарою. Бо У НАС НАЙБІЛЬША І НАЙПОТУЖНІША ЯДЕРНА ЗБРОЯ!

А ці НІКЧЕМНІ з СІ-ЕН-ЕН, вони мають ВТРАТИТИ ЛІЦЕНЗІЮ за зраду! їх не повинно існувати в такій ВЕЛИЧНІЙ І ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ, як наша! ВОНИ - ВОРОГИ!

І всі ці брехуни кажуть, що я не РОЗТРОЩИВ іранську ядерну програму НАШИМИ високоточними БОМБАМИ. ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ! Навіть ПУТІН сказав мені: «Дональде, ТИ ГЕНІЙ! Ніхто не міг би так перемогти Іран, як ТИ переміг!» Він мене ПРОСИВ не казати це нікому, але я МУШУ СКАЗАТИ: ПУТІН - ВООS, і він НІКОЛИ не говорить дурниць!
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28.06.2025 00:51 Відповісти
Не вижу никакого смеха в том, что войны нет. Отсутствие войны это всегда хорошо. Какой бы Трамп не был.
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28.06.2025 00:52 Відповісти
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28.06.2025 04:54 Відповісти
От дурило чубате...
Ти усе робиш тільки язиком, а ******** світ нетерпить балаболів, та й ще таких чмирозних як ти...
Тому звикай, усі твої "перемоги" будуть отакими - "всі виграли і ніхто непрограв, давайте ща раз"...
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28.06.2025 00:08 Відповісти
з 19 року ти терпиш балабола. і що?
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28.06.2025 00:44 Відповісти
Як кажуть: «Не роби людцям добра, не будеш мати зла.»
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28.06.2025 00:09 Відповісти
Якби ти так про путіна говорив,але бачимо що те зло вам не по зубах, воюйте з хусітами ваш рівень. це як показник для США як для найпотужнішої армії у світі..
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28.06.2025 00:10 Відповісти
А невдячний Хаменеї публічно не заявив, що він в захваті від такого блискучого удару США по Ірану!
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28.06.2025 00:10 Відповісти
Чоловік-нарцис з IQ ключки для гольфу на заході свого життя працював більше 10 років шоуменом й дочекався, коли "його сонечко" вже на обрії напівсховалося за горизонт... Європа з доброзичливою королевськоюь родиною та країни НАТО, включаючи особливо великих психологів Рютте та Мелоні, показала домашнім Трампа - кого вони зараз мають за ТАТКА ... Добре якщо вдома йому Меланія не розклала все по полицях... Але схоже хтось таки над татком по приїзді попрацював ...
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28.06.2025 00:11 Відповісти
Невже синочки , дружбани рускава мальтійца ГОРА , керівника відділу кадрів Білого Дому ...
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28.06.2025 00:15 Відповісти
Ну що Тампон, надомовлявся з терористами? Ну тепер ковтай і не спльовуй
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28.06.2025 00:12 Відповісти
дуже й дуже старий. тут уже не тільки психоаналітики не зможуть допомогти, а й психіатри.
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28.06.2025 00:13 Відповісти
Якщо врахувати що до психіатра ТІЛЬКИ ВІН САМ ЗА ОСОБИСТИМ РІШЕННЯМ МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМГОЮ
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28.06.2025 00:17 Відповісти
ТРАМПОН-РЭМБО 2
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28.06.2025 00:22 Відповісти
Чим тебе породив, тим тебе і уб'ю?
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28.06.2025 00:23 Відповісти
Цю помилку легко можна виправити. B2 мабуть вже встигли заправити і обслуговування провести. Хоча для того бородатого правильна смерть - це якщо його на автокрані підвісять, наче так там прийнято.
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28.06.2025 00:26 Відповісти
Ungrateful son of a bitch that Khamenei. To say such awful things just as the world has finally found one thing that unites us - our love for Donald Trump. West and East, North and South, kings and commoners, democrats and authoritarians alike - all are pouring out their hearts in expressions of love, respect and gratitude to the greatest Leader the world has ever seen. Shame on you, wicked Khamenenei! Before it's too late, search the darkness of your heart for a glimmer of love and appreciation for God's greatest miracle you have the privilege of witnessing.
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28.06.2025 00:31 Відповісти
Sug pikken din, ikke bli distrahert.
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28.06.2025 00:46 Відповісти
Дайте Ірану 30 млрд $ або більше.
Може тоді вони будуть вдячні
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28.06.2025 00:35 Відповісти
На відновлення програми ЯЗ
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28.06.2025 05:02 Відповісти
Nu tut starcheski marazm v polnuiu katushku ....ASTANAVITES 🤦‍♂️
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28.06.2025 00:36 Відповісти
А ось тут як не крути руда гнида не бреше! тож не треба було рятувати рушникоголову дупу, а дати Ізраїлю довести справу до логічного кінця!
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28.06.2025 00:44 Відповісти
Я так розумію, що 30 ярдів Ірану вже не світять. 😁
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28.06.2025 00:45 Відповісти
На колени, неблагодарные!!!
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28.06.2025 00:53 Відповісти
дамбіл хамені 8 лет 6 бомб в бункер і каже - АЙ маладца - карашо спрятался - я тебе жизнь спас
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28.06.2025 01:14 Відповісти
як все знайоме нам, українцям, ми ніби машиною часу повернулись в 2019-тий...
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28.06.2025 01:25 Відповісти
мерзкий, отвратительный, до чёртиков самовлюбленный и в добавок сумасшедший старик с оранжевой мордой….
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28.06.2025 02:41 Відповісти
Як шоб я б6ув аятолою Ірану, а не Байден, то такого б не сталось.
(Д. Трамп)
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28.06.2025 05:04 Відповісти
Дурник, він певне ще не знає що за минулі 4 рази
порятунку кацапи америкосам лише дулі і інший непотріб крутили.
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28.06.2025 05:34 Відповісти
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28.06.2025 06:31 Відповісти
 
 