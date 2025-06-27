Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"
Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву аятоли Алі Хаменеї про те, що Іран здобув перемогу у війні проти Ізраїлю та США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Твердження Хаменеї Трамп назвав "нахабними й дурними" і означив як брехню. "Його країну було зруйновано, три його зловісні ядерні об’єкти – знищено", – написав президент США у соцмережі Thuth Social.
Далі Трамп заявив, верховний лідер Ірану фактично завдячує йому життям: "Я точно знав, де він ховається, і не дозволив Ізраїлю або Збройним силам США – найкращим та найсильнішим у світі – завершити його життя". "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті", – твердить Трамп, вказуючи, що не просить за це особистої подяки.
Однак, за словами президента США, після заяв Хаменеї, сповнених "гніву, ненависті та огиди", він відмовився від ідеї послабити санкції проти Ірану. За словами пТрампа, "Іран має повернутися в русло світового порядку, інакше все стане лише гіршим".
Раніше, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп сказав, що без вагань знову накаже бомбардувати іранські ядерні об’єкти, якщо Тегеран відновить збагачення урану до небезпечних значень.
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ядерна програма ціла бо вона вже давно готова, просто іран навмисно її штучно загальмував щоб не наразитися на масштабні санкції.
євреї це казали неодноразово, євреї ж не брешуть, правда ж?
тож тепер, коли всі засцяли обламати карлику путіну роги МОЖНА ВСЕ - бомбити іран/сша/, окуповувати сирію/ізраїль/, бикувати проти всієї европи/угорщина/, геноцидити українців/росія/.
а, отже, ірану теж можна - робити ядерну бомбу і кидати її на євреїв.
бережи аллах душу палестинців...
Я СПАС МІЛІАРДИ ЖИТТІВ, бо якби НЕ Я, вся планета накрилася б ВЕЛИЧЕЗНОЮ ЯДЕРНОЮ хмарою. Бо У НАС НАЙБІЛЬША І НАЙПОТУЖНІША ЯДЕРНА ЗБРОЯ!
А ці НІКЧЕМНІ з СІ-ЕН-ЕН, вони мають ВТРАТИТИ ЛІЦЕНЗІЮ за зраду! їх не повинно існувати в такій ВЕЛИЧНІЙ І ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ, як наша! ВОНИ - ВОРОГИ!
І всі ці брехуни кажуть, що я не РОЗТРОЩИВ іранську ядерну програму НАШИМИ високоточними БОМБАМИ. ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ! Навіть ПУТІН сказав мені: «Дональде, ТИ ГЕНІЙ! Ніхто не міг би так перемогти Іран, як ТИ переміг!» Він мене ПРОСИВ не казати це нікому, але я МУШУ СКАЗАТИ: ПУТІН - ВООS, і він НІКОЛИ не говорить дурниць!
Ти усе робиш тільки язиком, а ******** світ нетерпить балаболів, та й ще таких чмирозних як ти...
Тому звикай, усі твої "перемоги" будуть отакими - "всі виграли і ніхто непрограв, давайте ща раз"...
Може тоді вони будуть вдячні
8 лет6 бомб в бункер і каже - АЙ маладца - карашо спрятался - я тебе жизнь спас
(Д. Трамп)
порятунку кацапи америкосам лише дулі і інший непотріб крутили.