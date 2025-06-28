Мерц рассказал о "хороших связях" с президентом США: Трамп почувствовал, что между нами есть "химия"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что имеет "хорошие связи" с президентом США, в свою очередь Дональд Трамп якобы также чувствует между ними "химию".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом немецкий канцлер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
Так, по словам Мерца, после встречи в Белом доме Трамп прислал ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.
"Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга", - добавил Мерц, отметив, что ответил: "Спасибо".
Также германский канцлер отмечает, что на встрече НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов Альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов.
"Он слушает, задает вопросы, размышляет. Он заинтересован в других мнениях и советах", - отметил Мерц.
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У СРСР «відправити на хімію» означало спрямувати засудженого до виправної установи відкритого типу (ВУВТ), де він відбуватиме покарання у вигляді обмеження волі із залученням до примусової праці. Ця назва вкоренилася з часів, коли засуджених часто направляли на хімічні виробництва та інші шкідливі роботи. У просторіччі, «хімія» також може означати просто відбування покарання у вигляді обмеження волі
хоча...
ми ж тепер европа, збочення це нормально.
тьху.(