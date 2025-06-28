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Новости Встреча Трампа и Мерца
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Мерц рассказал о "хороших связях" с президентом США: Трамп почувствовал, что между нами есть "химия"

Мерц рассказал о химии между ним и Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что имеет "хорошие связи" с президентом США, в свою очередь Дональд Трамп якобы также чувствует между ними "химию".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом немецкий канцлер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

Так, по словам Мерца, после встречи в Белом доме Трамп прислал ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.

"Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга", - добавил Мерц, отметив, что ответил: "Спасибо".

Читайте: Мерц после разговора с Трампом: Давление на Россию должно быть усилено

Также германский канцлер отмечает, что на встрече НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов Альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов.

"Он слушает, задает вопросы, размышляет. Он заинтересован в других мнениях и советах", - отметил Мерц.

Читайте: Мерц: Я бы надолго воздержался от звонков Путину

Автор: 

Германия (7099) США (27331) Трамп Дональд (5849) Фридрих Мерц (170)


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Топ комментарии
+6
Хай обидва звернуться до Буби - той про "хімію" знає все.
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28.06.2025 12:58 Ответить
+3
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28.06.2025 12:56 Ответить
+3
До "фізики" ше не дійшло?
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28.06.2025 12:56 Ответить
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28.06.2025 12:56 Ответить
До "фізики" ше не дійшло?
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28.06.2025 12:56 Ответить
Хай обидва звернуться до Буби - той про "хімію" знає все.
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28.06.2025 12:58 Ответить
Тим хто розуміється на "хімії". Якщо поміж "двох речовин"виникає "хімія" ,то по хімічним законам, в результаті взаємодії , з'являється осадок. А "осадком" в цьому контексті може стати Україна.
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28.06.2025 13:03 Ответить
Хіміки довбані.

У СРСР «відправити на хімію» означало спрямувати засудженого до виправної установи відкритого типу (ВУВТ), де він відбуватиме покарання у вигляді обмеження волі із залученням до примусової праці. Ця назва вкоренилася з часів, коли засуджених часто направляли на хімічні виробництва та інші шкідливі роботи. У просторіччі, «хімія» також може означати просто відбування покарання у вигляді обмеження волі
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28.06.2025 13:16 Ответить
Це Потужний Мерца присадив 😊
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28.06.2025 13:28 Ответить
Хімія між чоловіком та жінкою існує, хто з вас хто тоді?
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28.06.2025 13:38 Ответить
О, у Трампа новий "bromance"... Xujlo образиться
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28.06.2025 13:41 Ответить
німецький геронтофіл-збоченець.
хоча...
ми ж тепер европа, збочення це нормально.
тьху.(
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28.06.2025 13:56 Ответить
..це - політика
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28.06.2025 14:08 Ответить
вже цілувалися?
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28.06.2025 14:19 Ответить
Знову трава...чи щось посильніше
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28.06.2025 14:29 Ответить
У чорну пору для України бракувало отих «шлюбних танців» між політиками. Одного безмозкого виродка має ублажати вся цивілі-ована Європа. Встид…
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28.06.2025 14:56 Ответить
Хімія на основі силіклнового мастила чи вазеліну?
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28.06.2025 16:44 Ответить
Шоб потім соромно не було.
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28.06.2025 17:32 Ответить
таке враження, що їх в одному інтернаті виховували, батьки так виховати не здатні
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28.06.2025 18:03 Ответить
Це вже добре. З'явися ще один дружній до України канал впливу на Трампа
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28.06.2025 19:13 Ответить
 
 