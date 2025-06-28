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Новини Зустріч Трампа та Мерца
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Мерц розповів про "хороші зв’язки" з президентом США: Трамп відчув, що між нами є "хімія"

Мерц розповів про хімію між ним і Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що має "хороші зв’язки" з президентом США, своєю чергою Дональд Трамп нібито також відчуває між ними "хімію".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Так, за словами Мерца, після зустрічі у Білому домі Трамп надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.

"Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного", – додав Мерц, зазначивши, що відповів: "Дякую".

Читайте: Мерц після розмови з Трампом: Тиск на Росію має бути посилено

Також німецький канцлер зазначив, що на зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат Альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів.

"Він слухає, ставить питання, розмірковує. Він зацікавлений в інших думках і порадах", – зауважив Мерц.

Читайте: Мерц: Я б надовго утримався від дзвінків Путіну

Автор: 

Німеччина (7517) США (23613) Трамп Дональд (6314) Мерц Фрідріх (173)


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Топ коментарі
+5
Хай обидва звернуться до Буби - той про "хімію" знає все.
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28.06.2025 12:58 Відповісти
+2
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28.06.2025 12:56 Відповісти
+2
До "фізики" ше не дійшло?
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28.06.2025 12:56 Відповісти
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28.06.2025 12:56 Відповісти
До "фізики" ше не дійшло?
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28.06.2025 12:56 Відповісти
Хай обидва звернуться до Буби - той про "хімію" знає все.
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28.06.2025 12:58 Відповісти
Тим хто розуміється на "хімії". Якщо поміж "двох речовин"виникає "хімія" ,то по хімічним законам, в результаті взаємодії , з'являється осадок. А "осадком" в цьому контексті може стати Україна.
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28.06.2025 13:03 Відповісти
Хіміки довбані.

У СРСР «відправити на хімію» означало спрямувати засудженого до виправної установи відкритого типу (ВУВТ), де він відбуватиме покарання у вигляді обмеження волі із залученням до примусової праці. Ця назва вкоренилася з часів, коли засуджених часто направляли на хімічні виробництва та інші шкідливі роботи. У просторіччі, «хімія» також може означати просто відбування покарання у вигляді обмеження волі
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28.06.2025 13:16 Відповісти
Це Потужний Мерца присадив 😊
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28.06.2025 13:28 Відповісти
Хімія між чоловіком та жінкою існує, хто з вас хто тоді?
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28.06.2025 13:38 Відповісти
О, у Трампа новий "bromance"... Xujlo образиться
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28.06.2025 13:41 Відповісти
німецький геронтофіл-збоченець.
хоча...
ми ж тепер европа, збочення це нормально.
тьху.(
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28.06.2025 13:56 Відповісти
..це - політика
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28.06.2025 14:08 Відповісти
вже цілувалися?
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28.06.2025 14:19 Відповісти
Знову трава...чи щось посильніше
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28.06.2025 14:29 Відповісти
У чорну пору для України бракувало отих «шлюбних танців» між політиками. Одного безмозкого виродка має ублажати вся цивілі-ована Європа. Встид…
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28.06.2025 14:56 Відповісти
Хімія на основі силіклнового мастила чи вазеліну?
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28.06.2025 16:44 Відповісти
 
 