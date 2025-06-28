Мерц розповів про "хороші зв’язки" з президентом США: Трамп відчув, що між нами є "хімія"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що має "хороші зв’язки" з президентом США, своєю чергою Дональд Трамп нібито також відчуває між ними "хімію".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.
Так, за словами Мерца, після зустрічі у Білому домі Трамп надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.
"Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного", – додав Мерц, зазначивши, що відповів: "Дякую".
Також німецький канцлер зазначив, що на зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат Альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів.
"Він слухає, ставить питання, розмірковує. Він зацікавлений в інших думках і порадах", – зауважив Мерц.
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У СРСР «відправити на хімію» означало спрямувати засудженого до виправної установи відкритого типу (ВУВТ), де він відбуватиме покарання у вигляді обмеження волі із залученням до примусової праці. Ця назва вкоренилася з часів, коли засуджених часто направляли на хімічні виробництва та інші шкідливі роботи. У просторіччі, «хімія» також може означати просто відбування покарання у вигляді обмеження волі
хоча...
ми ж тепер европа, збочення це нормально.
тьху.(