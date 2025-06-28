Мерц розповів про "хороші зв’язки" з президентом США: Трамп відчув, що між нами є "хімія"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що має "хороші зв’язки" з президентом США, своєю чергою Дональд Трамп нібито також відчуває між ними "хімію".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Так, за словами Мерца, після зустрічі у Білому домі Трамп надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.

"Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного", – додав Мерц, зазначивши, що відповів: "Дякую".

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Також німецький канцлер зазначив, що на зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат Альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів.

"Він слухає, ставить питання, розмірковує. Він зацікавлений в інших думках і порадах", – зауважив Мерц.

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