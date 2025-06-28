Атака РФ на Одессу: рашисты убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина
В Одессе в результате ночного дронового удара РФ погибла учительница Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин.
Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 28 июня российской дрон попал по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.
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Русскіє вбивають українців з квітня 2014.
Спочатку, вони вбивали зпідтишка у гібридній війні, а з 2022 року, у повномасштабній.
І россіі плювати хто в США Президент, Обама, Байден чи Трамп.
Россіі важливо який Президент в Україні.
Вічна пам'ять
Наш дрон - 10 кг - повибиває скло у вікнах.
В нас головне - не результат а участь. Відмазались. Ось дивіться, у орків план "ковер" спрацював! Ми до мацкви можем далететь і перелітеть!
Зелена гнидота...
Літачки літають, НПЗ працюють, трупопровод Дружба пАтужно гонить баблосики в Оманські оффшори(
Там військових цілей - під кожним будинком.
Поки орки на власній шкурі не відчують та не зрозуміють що за кожний такий обстріл буде адекватна паритетна відповідь.
Там було сказано, що: «Труханов на руССком язьіке, сказал, что Одесса, «не руССкий город».
А не русЬкий.
"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса - это не русский город, бл***", - пояснил он.
Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.»