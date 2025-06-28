РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8267 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
5 830 17

Атака РФ на Одессу: рашисты убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина

Катерина, борсинская

В Одессе в результате ночного дронового удара РФ погибла учительница Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин.

Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 июня российской дрон попал по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время выполнения боевого задания погиб полицейский Анатолий Олешко с Полтавщины

Автор: 

Одесса (7959) Одесская область (3690) смерть (9260) Одесский район (214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Жах...
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
28.06.2025 13:17 Ответить
+15
показать весь комментарий
28.06.2025 13:16 Ответить
+13
Андрофаги прутіна гадять та Убивають Українців в Мирній Україні, поки Трамп-бите вухо, облизує ****** …
показать весь комментарий
28.06.2025 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрофаги прутіна гадять та Убивають Українців в Мирній Україні, поки Трамп-бите вухо, облизує ****** …
показать весь комментарий
28.06.2025 13:12 Ответить
По перше не в мирній Україні.
Русскіє вбивають українців з квітня 2014.
Спочатку, вони вбивали зпідтишка у гібридній війні, а з 2022 року, у повномасштабній.
І россіі плювати хто в США Президент, Обама, Байден чи Трамп.
Россіі важливо який Президент в Україні.
показать весь комментарий
28.06.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 13:16 Ответить
Жах...
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
28.06.2025 13:17 Ответить
Дрон 100 кг вибухівки - при влучанні складає під'їзд.
Наш дрон - 10 кг - повибиває скло у вікнах.
В нас головне - не результат а участь. Відмазались. Ось дивіться, у орків план "ковер" спрацював! Ми до мацкви можем далететь і перелітеть!
Зелена гнидота...
показать весь комментарий
28.06.2025 13:28 Ответить
А у відповідь по росії? Лише му-му та бе-бе маршала Творожного та відосики непереможного,грізного Лідора Зінки....
показать весь комментарий
28.06.2025 13:28 Ответить
Кожну! ніч по Одесі летять дрони, а у відповідь...тиша?
Літачки літають, НПЗ працюють, трупопровод Дружба пАтужно гонить баблосики в Оманські оффшори(
показать весь комментарий
28.06.2025 13:35 Ответить
Співчуваю. Але треба дивитись далі. Висотки від дронів можна захистити, якщо протягнути зверху до землі стальні дроти. Пластмасовий дрон їх не порве. Якщо вибух станеться на відстані від стіни, - люди вціліють. Нехай домоуправління спитаються військових про відстані між дротами і від стіни.
показать весь комментарий
28.06.2025 13:43 Ответить
Захистити...Може пора розвалювати те що можливо дістати - ростов белгород та інші міста.
Там військових цілей - під кожним будинком.
Поки орки на власній шкурі не відчують та не зрозуміють що за кожний такий обстріл буде адекватна паритетна відповідь.
показать весь комментарий
28.06.2025 13:52 Ответить
Україні не по кишені адекватно і паритетно відповідати по Бєлгороду. Треба придумати, як путінській дрони брати в полон, а потім робити їм репатріацію. Вікна можна захистити, прикріпивши ззовні до стіни додатковий екран з полімерних прозорих матеріалів.
показать весь комментарий
28.06.2025 14:14 Ответить
Браття Шахєдами несуть в Одєссу «русскій мір»...
показать весь комментарий
28.06.2025 15:18 Ответить
На жаль наші ЗМІ мало роблять , аби такі речі стали максимально , на загал , відомими ... Наприклад - зараз , в кацапських пабліках , обговорюють лише те , що Труханов сказав , що Одеса не є "руським городом" і все .
показать весь комментарий
28.06.2025 15:46 Ответить
Не спотворюйте інформацію.

Там було сказано, що: «Труханов на руССком язьіке, сказал, что Одесса, «не руССкий город».

А не русЬкий.
показать весь комментарий
28.06.2025 16:02 Ответить
https://focus.ua/ukraine/712088-odessa-ne-russkiy-gorod-truhanov-vyrugalsya-matom-pri-zhitelyah-goroda-video «Одесса - не русский город»: Труханов выругался матом при жителях города (видео) (focus.ua)

"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса - это не русский город, бл***", - пояснил он.

Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.»
показать весь комментарий
28.06.2025 16:06 Ответить
Щирі співчуття родинам загиблих .Вічна пам'ять .
показать весь комментарий
28.06.2025 15:48 Ответить
В день почитання Святителя Михаїла, першого митрополита Київського (992), РТФ в Одесі вбили педагога Михайлівського ліцею Катерину Борсинську... Вічна пам`ять.
показать весь комментарий
28.06.2025 15:52 Ответить
 
 