Атака РФ на Одессу: рашисты убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина

В Одессе в результате ночного дронового удара РФ погибла учительница Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин.

Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 июня российской дрон попал по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.

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