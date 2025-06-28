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Новини Втрати України
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Атака РФ на Одесу: рашисти вбили вчительку Катерину Борсинську та її чоловіка Валентина

катерина,борсинська

В Одесі внаслідок нічного дронового удару РФ загинула вчителька Михайлівського ліцею Катерина Борсинська і її чоловік Валентин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин.

Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 червня російській дрон поцілив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Крім того, пошкоджено  господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

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Автор: 

Одеса (5544) Одеська область (3350) смерть (6788) Одеський район (226)


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Топ коментарі
+20
Жах...
Вічна пам'ять
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28.06.2025 13:17 Відповісти
+17
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28.06.2025 13:16 Відповісти
+13
Андрофаги прутіна гадять та Убивають Українців в Мирній Україні, поки Трамп-бите вухо, облизує ****** …
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28.06.2025 13:12 Відповісти
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Андрофаги прутіна гадять та Убивають Українців в Мирній Україні, поки Трамп-бите вухо, облизує ****** …
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28.06.2025 13:12 Відповісти
По перше не в мирній Україні.
Русскіє вбивають українців з квітня 2014.
Спочатку, вони вбивали зпідтишка у гібридній війні, а з 2022 року, у повномасштабній.
І россіі плювати хто в США Президент, Обама, Байден чи Трамп.
Россіі важливо який Президент в Україні.
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28.06.2025 15:25 Відповісти
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28.06.2025 13:16 Відповісти
Жах...
Вічна пам'ять
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28.06.2025 13:17 Відповісти
Дрон 100 кг вибухівки - при влучанні складає під'їзд.
Наш дрон - 10 кг - повибиває скло у вікнах.
В нас головне - не результат а участь. Відмазались. Ось дивіться, у орків план "ковер" спрацював! Ми до мацкви можем далететь і перелітеть!
Зелена гнидота...
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28.06.2025 13:28 Відповісти
А у відповідь по росії? Лише му-му та бе-бе маршала Творожного та відосики непереможного,грізного Лідора Зінки....
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28.06.2025 13:28 Відповісти
Кожну! ніч по Одесі летять дрони, а у відповідь...тиша?
Літачки літають, НПЗ працюють, трупопровод Дружба пАтужно гонить баблосики в Оманські оффшори(
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28.06.2025 13:35 Відповісти
Співчуваю. Але треба дивитись далі. Висотки від дронів можна захистити, якщо протягнути зверху до землі стальні дроти. Пластмасовий дрон їх не порве. Якщо вибух станеться на відстані від стіни, - люди вціліють. Нехай домоуправління спитаються військових про відстані між дротами і від стіни.
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28.06.2025 13:43 Відповісти
Захистити...Може пора розвалювати те що можливо дістати - ростов белгород та інші міста.
Там військових цілей - під кожним будинком.
Поки орки на власній шкурі не відчують та не зрозуміють що за кожний такий обстріл буде адекватна паритетна відповідь.
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28.06.2025 13:52 Відповісти
Україні не по кишені адекватно і паритетно відповідати по Бєлгороду. Треба придумати, як путінській дрони брати в полон, а потім робити їм репатріацію. Вікна можна захистити, прикріпивши ззовні до стіни додатковий екран з полімерних прозорих матеріалів.
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28.06.2025 14:14 Відповісти
Браття Шахєдами несуть в Одєссу «русскій мір»...
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28.06.2025 15:18 Відповісти
На жаль наші ЗМІ мало роблять , аби такі речі стали максимально , на загал , відомими ... Наприклад - зараз , в кацапських пабліках , обговорюють лише те , що Труханов сказав , що Одеса не є "руським городом" і все .
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28.06.2025 15:46 Відповісти
Не спотворюйте інформацію.

Там було сказано, що: «Труханов на руССком язьіке, сказал, что Одесса, «не руССкий город».

А не русЬкий.
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28.06.2025 16:02 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/712088-odessa-ne-russkiy-gorod-truhanov-vyrugalsya-matom-pri-zhitelyah-goroda-video «Одесса - не русский город»: Труханов выругался матом при жителях города (видео) (focus.ua)

"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса - это не русский город, бл***", - пояснил он.

Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.»
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28.06.2025 16:06 Відповісти
Щирі співчуття родинам загиблих .Вічна пам'ять .
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28.06.2025 15:48 Відповісти
В день почитання Святителя Михаїла, першого митрополита Київського (992), РТФ в Одесі вбили педагога Михайлівського ліцею Катерину Борсинську... Вічна пам`ять.
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28.06.2025 15:52 Відповісти
 
 