Атака РФ на Одесу: рашисти вбили вчительку Катерину Борсинську та її чоловіка Валентина
В Одесі внаслідок нічного дронового удару РФ загинула вчителька Михайлівського ліцею Катерина Борсинська і її чоловік Валентин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин.
Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 28 червня російській дрон поцілив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Крім того, пошкоджено господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.
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Русскіє вбивають українців з квітня 2014.
Спочатку, вони вбивали зпідтишка у гібридній війні, а з 2022 року, у повномасштабній.
І россіі плювати хто в США Президент, Обама, Байден чи Трамп.
Россіі важливо який Президент в Україні.
Вічна пам'ять
Наш дрон - 10 кг - повибиває скло у вікнах.
В нас головне - не результат а участь. Відмазались. Ось дивіться, у орків план "ковер" спрацював! Ми до мацкви можем далететь і перелітеть!
Зелена гнидота...
Літачки літають, НПЗ працюють, трупопровод Дружба пАтужно гонить баблосики в Оманські оффшори(
Там військових цілей - під кожним будинком.
Поки орки на власній шкурі не відчують та не зрозуміють що за кожний такий обстріл буде адекватна паритетна відповідь.
Там було сказано, що: «Труханов на руССком язьіке, сказал, что Одесса, «не руССкий город».
А не русЬкий.
"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса - это не русский город, бл***", - пояснил он.
Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.»