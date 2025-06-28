Атака РФ на Одесу: рашисти вбили вчительку Катерину Борсинську та її чоловіка Валентина

В Одесі внаслідок нічного дронового удару РФ загинула вчителька Михайлівського ліцею Катерина Борсинська і її чоловік Валентин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин.

Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 червня російській дрон поцілив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Крім того, пошкоджено господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

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