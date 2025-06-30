Россия пытается возобновить экспорт сжиженного газа несмотря на санкции, - Bloomberg
Россия пытается расширить экспорт сжиженного природного газа после наложения санкций США в 2024 году.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, впервые с октября российское судно для перевозки СПГ пришвартовалось к экспортному заводу "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк". Этот завод должен был стать ключевым элементом в достижении цели Москвы по увеличению экспорта СПГ втрое к 2030 году, но он простаивает уже несколько месяцев, поскольку Россия пытается найти покупателей, готовых нарушить западные санкции.
Bloomberg отмечает, что РФ имеет все необходимое для значительного увеличения экспорта СПГ, поскольку расширяет свой теневой флот.
Издание пишет, что по меньшей мере 13 судов, включая те, которые могут плавать в ледяных водах, были привлечены для потенциального обслуживания "Арктик СПГ 2". Некоторые из этих судов несколько раз меняли управляющие компании, чтобы запутать информацию о настоящих владельцах. В частности, среди них танкер Iris, один из четырех танкеров класса Arc4, в настоящее время пришвартован к заводу "Арктик СПГ 2", еще три других судна находятся в ожидании в Баренцевом море.
Еще два судна находятся на ремонте в Китае, одно судно - у плавучего хранилища на Дальнем Востоке России. И еще два судна простаивают в Финском заливе.
По словам осведомленных трейдеров, связанных с "Арктик СПГ 2", российские чиновники не прекращали попыток продать СПГ, проводя встречи с потенциальными покупателями в Индии и Китае в течение последнего года, однако неизвестно, удалось ли им найти покупателей.
"Китай представляется наиболее вероятным кандидатом, но учитывая постоянное снижение китайского спроса в течение последних восьми месяцев, это будет нелегкой задачей. Тот факт, что более миллиона кубометров СПГ, загруженного в прошлом году, остается непроданным и находится в плавучем хранилище, не сулит ничего хорошего для новых попыток продать дополнительные объемы этим летом", - заявил представитель американского Арктического института Малте Гумперт.
"Настало время для усиления давления на энергетические доходы России... Европейские лидеры выразили новую решимость прекратить весь импорт российского газа, что делает еще более важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали наше давление на Новатэк", - сказал Джеффри Пайетт, почетный член Глобального энергетического центра Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США, который участвовал в разработке санкций в отношении "Арктик СПГ 2" во времена администрации Байдена.
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Німецька державна енергетична компанія SEFE замовила близько 50 партій зрідженого природного газу (ЗПГ) на 2025 рік у російського "Новатека". Загальна сума поставок оцінюється приблизно в 2 млрд євро, повідомила німецька телерадіокомпанія SWR у п'ятницю, 27 червня.
Компанія SEFE (Securing Energy For Europe) - колишня Gazprom Germania, німецький дочірній холдинг російського "Газпрому".
У листопаді 2022 року фірму було націоналізовано владою Німеччини.
Тоді Москва ввела проти неї санкції.
Але, щоб не зриваючи поставки газу, влада РФ зробила виняток і дозволила експорт до 2040 року.
Там допустили, що можуть припинити імпорт у разі введення заборони на рівні ЄС.
Проект "Ямал СПГ", звідки в Європу надходить російський СПГ, - спільне підприємство "Новатека" (50,1%), французького концерну TotalEnergies (20%), Китайської національної нафтогазової корпорації (20%) та китайського Фонду Шовкового шляху (9,9%).
Газ, що надходить через термінали в цих країнах, змішується з іншим газом в газотранспортній системі і далі постачається також у Німеччину.
Цей газ йде як оплата будівництва заводу.
На болотах уже немає надії на те, що все якось налагодиться і таки вдасться прилаштувати цей газ. Справа в тому, що частина європейських споживачів уже навідріз відмовилася навіть думати про те, щоб мати справу з «Газпромом», і вони вже уклали нові довгострокові контракти на постачання газу з іншими постачальниками. Тобто місце «Газпрому» не просто зайняте, а закріплене за іншими компаніями. Щодо Китаю, то він нарощує постачання газу з Туркменістану і явно налаштований отримати солідну частину газпромівської інфраструктури якщо не задарма, то за символічні гроші. Тому Пекіну зараз просто невигідно кидати соломинку цій компанії. Там просто сидять на березі річки і чекають, поки вона пропливе повз.
Ну, а на самих болотах зараз зі шкіри пнуться і фантазують про те, як можна було б конвертувати надлишки газу у щось більш їстівне. А ще ж зовсім недавно, років 15 тому, глава компанії Міллєр особисто розповідав про те, що скоро газ закінчиться, а перед цим - стане нестерпним дефіцитом, і тому закликав усіх укладати довгострокові контракти на кабальних умовах. І ось минув час, а газ подіти нема куди. Як кажуть, «Sic transit gloria mundi», що в перекладі з давньо-закордонного означає: «Не все скоту Масляна».
https://defence-line.info/?p=2251