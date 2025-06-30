Россия пытается возобновить экспорт сжиженного газа несмотря на санкции, - Bloomberg

Россия пытается расширить экспорт сжиженного природного газа после наложения санкций США в 2024 году.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, впервые с октября российское судно для перевозки СПГ пришвартовалось к экспортному заводу "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк". Этот завод должен был стать ключевым элементом в достижении цели Москвы по увеличению экспорта СПГ втрое к 2030 году, но он простаивает уже несколько месяцев, поскольку Россия пытается найти покупателей, готовых нарушить западные санкции.

Bloomberg отмечает, что РФ имеет все необходимое для значительного увеличения экспорта СПГ, поскольку расширяет свой теневой флот.

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Издание пишет, что по меньшей мере 13 судов, включая те, которые могут плавать в ледяных водах, были привлечены для потенциального обслуживания "Арктик СПГ 2". Некоторые из этих судов несколько раз меняли управляющие компании, чтобы запутать информацию о настоящих владельцах. В частности, среди них танкер Iris, один из четырех танкеров класса Arc4, в настоящее время пришвартован к заводу "Арктик СПГ 2", еще три других судна находятся в ожидании в Баренцевом море.

Еще два судна находятся на ремонте в Китае, одно судно - у плавучего хранилища на Дальнем Востоке России. И еще два судна простаивают в Финском заливе.

По словам осведомленных трейдеров, связанных с "Арктик СПГ 2", российские чиновники не прекращали попыток продать СПГ, проводя встречи с потенциальными покупателями в Индии и Китае в течение последнего года, однако неизвестно, удалось ли им найти покупателей.

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"Китай представляется наиболее вероятным кандидатом, но учитывая постоянное снижение китайского спроса в течение последних восьми месяцев, это будет нелегкой задачей. Тот факт, что более миллиона кубометров СПГ, загруженного в прошлом году, остается непроданным и находится в плавучем хранилище, не сулит ничего хорошего для новых попыток продать дополнительные объемы этим летом", - заявил представитель американского Арктического института Малте Гумперт.

"Настало время для усиления давления на энергетические доходы России... Европейские лидеры выразили новую решимость прекратить весь импорт российского газа, что делает еще более важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали наше давление на Новатэк", - сказал Джеффри Пайетт, почетный член Глобального энергетического центра Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США, который участвовал в разработке санкций в отношении "Арктик СПГ 2" во времена администрации Байдена.

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