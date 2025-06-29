Росія намагається відновити експорт скрапленого газу попри санкції, - Bloomberg
Росія намагається розширити експорт скрапленого природного газу після накладення санкції США у 2024 році.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Як свідчать супутникові знімки, вперше з жовтня російське судно для перевезення СПГ пришвартувалося до експортного заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек". Цей завод повинен був стати ключовим елементом у досягненні мети Москви щодо збільшення експорту СПГ втричі до 2030 року, але він простоює вже кілька місяців, оскільки Росія намагається знайти покупців, готових порушити західні санкції.
Bloomberg зазначає, що РФ має все необхідне для значного збільшення експорту СПГ, оскільки розширює свій тіньовий флот.
Видання пише, що щонайменше 13 суден, включаючи ті, які можуть плавати в крижаних водах, були залучені для потенційного обслуговування "Арктик СПГ 2". Деякі з цих суден кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб заплутати інформацію про справжніх власників. Зокрема, серед них танкер Iris, один із чотирьох танкерів класу Arc4, нині пришвартований до заводу "Арктик СПГ 2", ще три інших судна перебувають в очікуванні в Баренцевому морі.
Ще два судна перебувають на ремонті в Китаї, одне судно – біля плавучого сховища на Далекому Сході Росії. І ще два судна простоюють у Фінській затоці.
За словами обізнаних трейдерів, пов'язаних із "Арктик СПГ 2", російські чиновники не припиняли спроб продати СПГ, проводячи зустрічі з потенційними покупцями в Індії та Китаї протягом останнього року, однак невідомо, чи вдалося їм знайти покупців.
"Китай видається найвірогіднішим кандидатом, але з огляду на постійне зниження китайського попиту протягом останніх восьми місяців, це буде нелегким завданням. Той факт, що понад мільйон кубометрів СПГ, завантаженого минулого року, залишається непроданим і знаходиться в плавучому сховищі, не обіцяє нічого хорошого для нових спроб продати додаткові обсяги цього літа", - заявив представник американського Арктичного інституту Малте Гумперт.
"Настав час для посилення тиску на енергетичні доходи Росії... Європейські лідери висловили нову рішучість припинити весь імпорт російського газу, що робить ще більш важливим, щоб Сполучені Штати продовжували наш тиск на Новатек", - сказав Джеффрі Пайєтт, почесний член Глобального енергетичного центру Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США, який брав участь у розробці санкцій щодо "Арктик СПГ 2" за часів адміністрації Байдена.
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Німецька державна енергетична компанія SEFE замовила близько 50 партій зрідженого природного газу (ЗПГ) на 2025 рік у російського "Новатека". Загальна сума поставок оцінюється приблизно в 2 млрд євро, повідомила німецька телерадіокомпанія SWR у п'ятницю, 27 червня.
Компанія SEFE (Securing Energy For Europe) - колишня Gazprom Germania, німецький дочірній холдинг російського "Газпрому".
У листопаді 2022 року фірму було націоналізовано владою Німеччини.
Тоді Москва ввела проти неї санкції.
Але, щоб не зриваючи поставки газу, влада РФ зробила виняток і дозволила експорт до 2040 року.
Там допустили, що можуть припинити імпорт у разі введення заборони на рівні ЄС.
Проект "Ямал СПГ", звідки в Європу надходить російський СПГ, - спільне підприємство "Новатека" (50,1%), французького концерну TotalEnergies (20%), Китайської національної нафтогазової корпорації (20%) та китайського Фонду Шовкового шляху (9,9%).
Газ, що надходить через термінали в цих країнах, змішується з іншим газом в газотранспортній системі і далі постачається також у Німеччину.
Цей газ йде як оплата будівництва заводу.
На болотах уже немає надії на те, що все якось налагодиться і таки вдасться прилаштувати цей газ. Справа в тому, що частина європейських споживачів уже навідріз відмовилася навіть думати про те, щоб мати справу з «Газпромом», і вони вже уклали нові довгострокові контракти на постачання газу з іншими постачальниками. Тобто місце «Газпрому» не просто зайняте, а закріплене за іншими компаніями. Щодо Китаю, то він нарощує постачання газу з Туркменістану і явно налаштований отримати солідну частину газпромівської інфраструктури якщо не задарма, то за символічні гроші. Тому Пекіну зараз просто невигідно кидати соломинку цій компанії. Там просто сидять на березі річки і чекають, поки вона пропливе повз.
Ну, а на самих болотах зараз зі шкіри пнуться і фантазують про те, як можна було б конвертувати надлишки газу у щось більш їстівне. А ще ж зовсім недавно, років 15 тому, глава компанії Міллєр особисто розповідав про те, що скоро газ закінчиться, а перед цим - стане нестерпним дефіцитом, і тому закликав усіх укладати довгострокові контракти на кабальних умовах. І ось минув час, а газ подіти нема куди. Як кажуть, «Sic transit gloria mundi», що в перекладі з давньо-закордонного означає: «Не все скоту Масляна».
https://defence-line.info/?p=2251