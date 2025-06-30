Ежедневный риск ареста и отсутствие воды: BBC рассказало о жизни в оккупированном Мариуполе

Оккупированный Россией Мариуполь, несмотря на заявления рашистов, остается разрушенным.

Об этом пишет издание BBC, пообщавшееся с более чем полудюжиной людей, проживавших или до сих пор проживающих в оккупированном городе, передает Цензор.НЕТ.

"Есть центральная площадь - там реконструированы только здания. А также есть пустые места, где стояли дома. Они расчищали завалы, но даже не доставали тела погибших, их просто загружали на грузовики вместе с ломом и вывозили из города", - говорит 66-летняя Ольга Онишко, которая выехала из Мариуполя в конце прошлого года и сейчас живет в Тернополе.

В городе также острая нехватка воды.

"Вода есть день-два, а потом ее нет три дня. Мы держим дома ведра и канистры с водой. Цвет воды такой желтый, что даже после кипячения ее страшно пить. ... Недоступны базовые лекарства. Диабетикам трудно вовремя получать инсулин, и он безумно дорогой", - говорит один из жителей Мариуполя.

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Также Андрей Кожушина, который учился в университете Мариуполя в течение года после его оккупации, а сейчас уехал в Днепр, рассказал об оккупационном образовании.

"Они учат детей ложной информации и пропаганде. Например, в школьных учебниках указано, что Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Крымская и даже Днепропетровская области уже являются частью России", - отметил он.

В то же время в Мариуполе есть жители, оказывающие тайное сопротивление России. Среди ночи они расписывают стены цветами украинского флага и расклеивают листовки с надписями "Освободите Мариуполь" и "Мариуполь - это Украина".

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Время от времени группы сопротивления также пытаются саботировать гражданские или военные операции. По крайней мере, дважды движение по железнодорожным путям в Мариуполь было нарушено из-за того, что активисты подожгли сигнальную будку. Это рискованная работа. Андрей говорит, что был вынужден бежать, когда понял, что его разоблачили.

"Ежедневно вы удаляете сообщения на своем телефоне, потому что его могут проверить на контрольно-пропускных пунктах. Вы боитесь звонить друзьям в Украине, чтобы ваш телефон не прослушивали. Соседа из дома рядом арестовали прямо на улице, потому что кто-то сообщил, что он якобы передавал информацию украинским военным. Живешь как в триллере - постоянное напряжение, страх, недоверие", - рассказал житель оккупированного Мариуполя.

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