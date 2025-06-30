Щоденний ризик арешту та відсутність води: BBC розповіло про життя в окупованому Маріуполі

Окупований Росією Маріуполь попри заяви рашистів залишається поруйнованим.

Про це пише видання BBC, що поспілкувалося із понад пів десятком людей, які проживали або досі проживають в окупованому місті, передає Цензор.НЕТ.

"Є центральна площа – там реконструйовані лише будівлі. А також є порожні місця, де стояли будинки. Вони розчищали завали, але навіть не діставали тіла загиблих, їх просто завантажували на вантажівки разом із брухтом та вивозили з міста", - каже 66-річна Ольга Онишко, яка виїхала з Маріуполя наприкінці минулого року і зараз живе в Тернополі.

У місті також гостра нестача води.

"Вода є день-два, а потім її немає три дні. Ми тримаємо вдома відра та каністри з водою. Колір води такий жовтий, що навіть після кип'ятіння її страшно пити. ... Недоступні базові ліки. Діабетикам важко вчасно отримувати інсулін, і він шалено дорогий", - каже один із жителів Маріуполя.

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Також Андрій Кожушина, який вчився в університеті Маріуполя протягом року після його окупації, а зараз виїхав до Дніпра, розповів про окупаційну освіту.

"Вони вчать дітей неправдивій інформації та пропаганді. Наприклад, у шкільних підручниках зазначено, що Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Кримська та навіть Дніпропетровська області вже є частиною Росії", - зазначив він.

Водночас у Маріуполі є жителі, які чинять таємний опір Росії. Серед ночі вони розписують стіни кольорами українського прапора та розклеюють листівки з написами "Звільніть Маріуполь" та "Маріуполь – це Україна".

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Час від часу групи опору також намагаються саботувати цивільні чи військові операції. Принаймні двічі рух залізничною колією до Маріуполя був порушений через те, що активісти підпалили сигнальну будку. Це ризикована робота. Андрій каже, що був змушений тікати, коли зрозумів, що його викрили.

"Щодня ви видаляєте повідомлення на своєму телефоні, бо його можуть перевірити на контрольно-пропускних пунктах. Ви боїтеся дзвонити друзям в Україні, щоб ваш телефон не прослуховували. Сусіда з будинку поруч заарештували прямо на вулиці, бо хтось повідомив, що він нібито передавав інформацію українським військовим. Живеш як у трилері - постійна напруга, страх, недовіра", - розповів житель окупованого Маріуполя.

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