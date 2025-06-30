ВАКС 1 июля рассмотрит ходатайство об отстранении Чернышова от должности.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 1 июля, рассмотрит ходатайство антикоррупционных органов об отстранении Алексея Чернышова с должности вице-премьер-министра - министра национального единства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Ходатайство об отстранении от должности подозреваемого топ-чиновника назначено к рассмотрению на 1 июля, 16.30", - сообщили агентству в суде.

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Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.