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Новости Дело Чернышова
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ВАКС 1 июля рассмотрит ходатайство об отстранении Чернышова от должности.

Чернишов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 1 июля, рассмотрит ходатайство антикоррупционных органов об отстранении Алексея Чернышова с должности вице-премьер-министра - министра национального единства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Ходатайство об отстранении от должности подозреваемого топ-чиновника назначено к рассмотрению на 1 июля, 16.30", - сообщили агентству в суде.

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Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1236) Чернышов Алексей (178)


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Він завтра дуже зайнятий. В нього на 16.00 - барбер. Просить суд перенести засідання.
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30.06.2025 15:47 Ответить
З ним ше чикаються? - на лями підозри а він на посаді - непорядок - може давити співучасників
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30.06.2025 15:59 Ответить
Ви просто уявіть ступінь нахабства ЗЕскотів!!! В нормальній країні міністр за сімейну зраду у відставку йде, а ця наволоч ЗЕлена розкрало мільярди і пох.....
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30.06.2025 16:04 Ответить
Хлопці з фронту прийдуть - порядок наведуть..
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30.06.2025 16:13 Ответить
Якби в цього носатого, або його кумів з ОПи була хоч краплина совісті, він би сам призупинив свою діяльність на посаді, подарованій йому найдосвідченішим шахраєм, на час слідства.
Але хуцпата банда плює в писки гоїв. І краде далі.

І чому ж молдавани з їхньою скромною Марією Санду більш бажані в ЄС, ніж зелена мафія? 🤔
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30.06.2025 16:14 Ответить
дуже багато інформації у ЗМІ про цього сміття .Гадаю цн іпсо влпди щоб відволікти увагу народу від свїх про%бів "
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30.06.2025 16:31 Ответить
Чьому радіти?Замість нього з ОПг презідента 5-6 менежерів ЗЕ призначать ще "кращого".
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30.06.2025 16:44 Ответить
 
 