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Новини Справа Чернишова
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ВАКС 1 липня розгляне клопотання про відсторонення Чернишова з посади

Чернишов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок, 1 липня, розгляне клопотання антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Клопотання про відсторонення з посади підозрюваного топчиновника призначено до розгляду на 1 липня, 16.30", - повідомили агентству в суді.

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Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2009) Чернишов Олексій (314)


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Він завтра дуже зайнятий. В нього на 16.00 - барбер. Просить суд перенести засідання.
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30.06.2025 15:47 Відповісти
З ним ше чикаються? - на лями підозри а він на посаді - непорядок - може давити співучасників
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30.06.2025 15:59 Відповісти
Ви просто уявіть ступінь нахабства ЗЕскотів!!! В нормальній країні міністр за сімейну зраду у відставку йде, а ця наволоч ЗЕлена розкрало мільярди і пох.....
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30.06.2025 16:04 Відповісти
система з 91 року, на жаль національного уряду як і національної держави накшталт Ізраїлю ми поки що не побудували, так поки що постколоніальний прохідний двір для покидьків всіх мастей ...
Я вірю що колись ми як всі європейці проведем тотальну люстрацію для всіх до 7 коліна , і якщо хтось служив в нквс, був хабарником в т ч його пращури , служив в будь якій системі антиукраїнства отримає паспорт негромадянина ....
тільки після уього ми почнем зростати інакше ніяк
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30.06.2025 16:54 Відповісти
Хлопці з фронту прийдуть - порядок наведуть..
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30.06.2025 16:13 Відповісти
Якби в цього носатого, або його кумів з ОПи була хоч краплина совісті, він би сам призупинив свою діяльність на посаді, подарованій йому найдосвідченішим шахраєм, на час слідства.
Але хуцпата банда плює в писки гоїв. І краде далі.

І чому ж молдавани з їхньою скромною Марією Санду більш бажані в ЄС, ніж зелена мафія? 🤔
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30.06.2025 16:14 Відповісти
дуже багато інформації у ЗМІ про цього сміття .Гадаю цн іпсо влпди щоб відволікти увагу народу від свїх про%бів "
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30.06.2025 16:31 Відповісти
Чьому радіти?Замість нього з ОПг презідента 5-6 менежерів ЗЕ призначать ще "кращого".
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30.06.2025 16:44 Відповісти
У цієї мерзоти ні краплини а ні совісті, а ні честі! Порядні люди подають у такому разі у відставку. Але про що це я? зеленський і його кадри та порядність несумісні!
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30.06.2025 17:02 Відповісти
 
 