В Молдове рассмотрят возможность сбивания вражеских беспилотников
Министерство обороны Молдовы разработало проект нового закона о безопасности национального воздушного пространства. Власти намерены реагировать на нарушение воздушного пространства гражданскими и военными самолетами, беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня Молдова сталкивается с множеством проблем в управлении и обеспечении безопасности воздушного пространства.
"В условиях динамичной геополитической обстановки и стремительного развития технологий, особенно беспилотников и ракет, защита неба становится приоритетной задачей", - подчеркнули в Министерстве обороны страны.
Документ указывает, что сейчас в Молдове контроль за воздушным пространством регулируется устаревшим законом 2012 года, который в частности не предусматривает четких процедур перехвата самолетов и беспилотников.
Проект закона перечисляет ключевые угрозы национальному воздушному пространству Молдовы, среди которых - несанкционированные полеты гражданских самолетов и беспилотников, нарушение правил использования воздушного пространства и воздушная агрессия.
В случае несанкционированного полета самолета власти Молдовы смогут его перехватить, а если он будет игнорировать требования - допускается применение предупредительного огня.
Также предполагается, что в случае незаконного проникновения в воздушное пространство Молдовы самолеты, дроны и другие летательные аппараты могут быть уничтожены средствами противовоздушной обороны, но решение будет приниматься в каждом отдельном случае.
Отдельная процедура в проекте закона предусмотрена для дронов: в зависимости от уровня угрозы и типа аппарата могут применяться различные меры - от перехвата до полного уничтожения.
Проект закона о безопасности национального воздушного пространства правительство Молдовы должно рассмотреть на заседании 2 июля.
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чим?
Про це https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/04/24/european-peace-facility-council-adopts-two-assistance-measures-in-support-of-moldovan-armed-forces/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318 йдетьсяна сайті Європейської ради.
"Рада ухвалила сьомий захід допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ) на підтримку збройних сил Республіки Молдова з метою модернізації можливостей протиповітряної оборони країни. Ухвалений захід допомоги вартістю 20 млн євро буде спрямований на фінансування пускових установок і ракет ППО ближнього радіуса дії", - йдеться у повідомленні.
а от Молдова зібьє за 20 мільйонів євро...
хочя навіть за намагання треба Молдові подякувати.
Може, прутеня спровокує, до діареї?
🤣🤣🤣
Поки черговий у штабі ППО додзвониться до начштабу ППО, той до командуючого ППО, той до командуючого збройними силами, той до Президента, поки Президент узгодить рішення з особами, які фактично володіють та керують Молдовою (і які знаходяться як в Молдові, так і за кордоном) - від цієї чудової маленької країни вже залишиться тільки попіл та каміння... І деякий час спогади...
Хай літають, вони в Червону книгу ЄС занесені.