В Молдове рассмотрят возможность сбивания вражеских беспилотников

Министерство обороны Молдовы разработало проект нового закона о безопасности национального воздушного пространства. Власти намерены реагировать на нарушение воздушного пространства гражданскими и военными самолетами, беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня Молдова сталкивается с множеством проблем в управлении и обеспечении безопасности воздушного пространства.

"В условиях динамичной геополитической обстановки и стремительного развития технологий, особенно беспилотников и ракет, защита неба становится приоритетной задачей", - подчеркнули в Министерстве обороны страны.

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Документ указывает, что сейчас в Молдове контроль за воздушным пространством регулируется устаревшим законом 2012 года, который в частности не предусматривает четких процедур перехвата самолетов и беспилотников.

Проект закона перечисляет ключевые угрозы национальному воздушному пространству Молдовы, среди которых - несанкционированные полеты гражданских самолетов и беспилотников, нарушение правил использования воздушного пространства и воздушная агрессия.

В случае несанкционированного полета самолета власти Молдовы смогут его перехватить, а если он будет игнорировать требования - допускается применение предупредительного огня.

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Также предполагается, что в случае незаконного проникновения в воздушное пространство Молдовы самолеты, дроны и другие летательные аппараты могут быть уничтожены средствами противовоздушной обороны, но решение будет приниматься в каждом отдельном случае.

Отдельная процедура в проекте закона предусмотрена для дронов: в зависимости от уровня угрозы и типа аппарата могут применяться различные меры - от перехвата до полного уничтожения.

Проект закона о безопасности национального воздушного пространства правительство Молдовы должно рассмотреть на заседании 2 июля.

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