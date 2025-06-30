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Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове Сбивание шахедов
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В Молдове рассмотрят возможность сбивания вражеских беспилотников

Молдова может начать сбивать вражеские беспилотники

Министерство обороны Молдовы разработало проект нового закона о безопасности национального воздушного пространства. Власти намерены реагировать на нарушение воздушного пространства гражданскими и военными самолетами, беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня Молдова сталкивается с множеством проблем в управлении и обеспечении безопасности воздушного пространства.

"В условиях динамичной геополитической обстановки и стремительного развития технологий, особенно беспилотников и ракет, защита неба становится приоритетной задачей", - подчеркнули в Министерстве обороны страны.

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Документ указывает, что сейчас в Молдове контроль за воздушным пространством регулируется устаревшим законом 2012 года, который в частности не предусматривает четких процедур перехвата самолетов и беспилотников.

Проект закона перечисляет ключевые угрозы национальному воздушному пространству Молдовы, среди которых - несанкционированные полеты гражданских самолетов и беспилотников, нарушение правил использования воздушного пространства и воздушная агрессия.

В случае несанкционированного полета самолета власти Молдовы смогут его перехватить, а если он будет игнорировать требования - допускается применение предупредительного огня.

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Также предполагается, что в случае незаконного проникновения в воздушное пространство Молдовы самолеты, дроны и другие летательные аппараты могут быть уничтожены средствами противовоздушной обороны, но решение будет приниматься в каждом отдельном случае.

Отдельная процедура в проекте закона предусмотрена для дронов: в зависимости от уровня угрозы и типа аппарата могут применяться различные меры - от перехвата до полного уничтожения.

Проект закона о безопасности национального воздушного пространства правительство Молдовы должно рассмотреть на заседании 2 июля.

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Автор: 

беспилотник (3862) Молдова (1894)


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Топ комментарии
+2
Та ні, не треба. Ще ескалація якась відбудеться. Ну її.
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30.06.2025 19:12 Ответить
+2
Як можна модернізувати те чого нема?
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30.06.2025 19:27 Ответить
+1
пацани - розумію ваше щіре бажання.
чим?
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30.06.2025 19:15 Ответить
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Та ні, не треба. Ще ескалація якась відбудеться. Ну її.
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30.06.2025 19:12 Ответить
пацани - розумію ваше щіре бажання.
чим?
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30.06.2025 19:15 Ответить
Європейська рада ухвалила рішення виділити Молдові 20 мільйонів євро для модернізації протиповітряної оборони у межах Європейського фонду миру

Про це https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/04/24/european-peace-facility-council-adopts-two-assistance-measures-in-support-of-moldovan-armed-forces/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318 йдетьсяна сайті Європейської ради.

"Рада ухвалила сьомий захід допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ) на підтримку збройних сил Республіки Молдова з метою модернізації можливостей протиповітряної оборони країни. Ухвалений захід допомоги вартістю 20 млн євро буде спрямований на фінансування пускових установок і ракет ППО ближнього радіуса дії", - йдеться у повідомленні.
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30.06.2025 19:21 Ответить
Як можна модернізувати те чого нема?
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30.06.2025 19:27 Ответить
Поляки не збивають, румуни не збивають, а це країни Нато,
а от Молдова зібьє за 20 мільйонів євро...
хочя навіть за намагання треба Молдові подякувати.
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30.06.2025 19:28 Ответить
Мамалигою їх збивайте! Гарячою мамалигою!!!
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30.06.2025 19:16 Ответить
Angelina, а может асфальтом? Или салом? К чему такие уничижительные комментарии в сторону страны, которая вас поддерживает как может?
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30.06.2025 19:53 Ответить
Чи не зарано, на 4 році, московської повномасштабної війни в Україні??
Може, прутеня спровокує, до діареї?
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30.06.2025 19:16 Ответить
"...літаки, дрони та інші літальні апарати можуть бути знищені засобами протиповітряної оборони, але рішення ухвалюватиметься в кожному окремому випадку." Джерело: https://censor.net/ua/n3560792
🤣🤣🤣
Поки черговий у штабі ППО додзвониться до начштабу ППО, той до командуючого ППО, той до командуючого збройними силами, той до Президента, поки Президент узгодить рішення з особами, які фактично володіють та керують Молдовою (і які знаходяться як в Молдові, так і за кордоном) - від цієї чудової маленької країни вже залишиться тільки попіл та каміння... І деякий час спогади...
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30.06.2025 19:19 Ответить
А звідки черговий по штабу ППО буде знати , що щось летить?
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30.06.2025 19:32 Ответить
З України повідомлять.
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30.06.2025 19:39 Ответить
Роумінг дорогий...
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30.06.2025 19:47 Ответить
А може не треба??
Хай літають, вони в Червону книгу ЄС занесені.
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30.06.2025 19:24 Ответить
Ахахахаха - чим? Мамалигою?
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30.06.2025 19:40 Ответить
 
 