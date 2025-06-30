У Молдові розглянуть можливість збиття ворожих безпілотників

Міністерство оборони Молдови розробило проєкт нового закону про безпеку національного повітряного простору. Влада має намір реагувати на порушення повітряного простору цивільними та військовими літаками, безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що сьогодні Молдова стикається з безліччю проблем в управлінні та забезпеченні безпеки повітряного простору.

"В умовах динамічної геополітичної обстановки та стрімкого розвитку технологій, особливо безпілотників і ракет, захист неба стає пріоритетним завданням", - наголосили в Міністерстві оборони країни.

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Документ вказує, що нині в Молдові контроль за повітряним простором регулюється застарілім законом 2012 року, який зокрема не передбачає чітких процедур перехоплення літаків і безпілотників.

Проєкт закону перелічує ключові загрози національному повітряному простору Молдови, серед яких – несанкціоновані польоти цивільних літаків і безпілотників, порушення правил використання повітряного простору та повітряна агресія.

У разі несанкціонованого польоту літака влада Молдови зможе його перехопити, а якщо він ігноруватиме вимоги – допускається застосування попереджувального вогню.

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Також передбачається, що в разі незаконного проникнення в повітряний простір Молдови літаки, дрони та інші літальні апарати можуть бути знищені засобами протиповітряної оборони, але рішення ухвалюватиметься в кожному окремому випадку.

Окрема процедура в проєкті закону передбачена для дронів: залежно від рівня загрози й типу апарату можуть застосовувати різні заходи – від перехоплення до повного знищення.

Проєкт закону про безпеку національного повітряного простору уряд Молдови має розглянути на засіданні 2 липня.

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