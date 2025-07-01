Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии.
Об этом говорится на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что указ ослабит экспортный контроль и отменит ограничения на иностранную помощь Сирии.
Также Трамп поручил министру иностранных дел Марко Рубио пересмотреть статус организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая пришла к власти в Сирии, и ее лидера Ахмеда аль-Шараа, которого провозгласили временным президентом.
В то же время США сохранят санкции против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников; нарушителей прав человека; наркоторговцев; людей, связанных с химическим оружием; ИГИЛ или аффилированных с ней деятелей, а также иранских посредников.
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Каже - гоніть нах в шию Гаазького злочинця кудись в КНДР і язніму з вас гарячий утюг... 👍
вони ненавидять нас.
і не треба мене заставяти їх любити - любилка зламалася...
кацапняву танкетку запхати?
ну як срака влізе вез винімалова?
Як така аномалія могла статися у США ?