Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии.

Об этом говорится на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что указ ослабит экспортный контроль и отменит ограничения на иностранную помощь Сирии.

Также Трамп поручил министру иностранных дел Марко Рубио пересмотреть статус организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая пришла к власти в Сирии, и ее лидера Ахмеда аль-Шараа, которого провозгласили временным президентом.

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В то же время США сохранят санкции против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников; нарушителей прав человека; наркоторговцев; людей, связанных с химическим оружием; ИГИЛ или аффилированных с ней деятелей, а также иранских посредников.

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