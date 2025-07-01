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Новости США снимут санкции с Сирии
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Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии

президент сша дональд трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии.

Об этом говорится на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что указ ослабит экспортный контроль и отменит ограничения на иностранную помощь Сирии.

Также Трамп поручил министру иностранных дел Марко Рубио пересмотреть статус организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая пришла к власти в Сирии, и ее лидера Ахмеда аль-Шараа, которого провозгласили временным президентом.

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В то же время США сохранят санкции против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников; нарушителей прав человека; наркоторговцев; людей, связанных с химическим оружием; ИГИЛ или аффилированных с ней деятелей, а также иранских посредников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирию подключат к SWIFT после 14 лет под санкциями

Автор: 

санкции (11590) Сирия (3153) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+1
не пойняв. Як це про зняття санкцій? А чому не спочатку про видобуток РЗМів??
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01.07.2025 01:19 Ответить
+1
Невірне рішення свідчить про некомпетентність Трампа та його адміністрації. Зняття санкцій мало бути поступовим і повязаним з забезпеченням прав людини. Але тепер "люим друзям Трампа" можна продавати зброю ще одному диктаторському ісламістському режиму...
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01.07.2025 01:36 Ответить
+1
Старые истеричные дети поиграли в "Гегемонию". Теперь вместо Асада вот это.

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01.07.2025 01:36 Ответить
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Рудому аби щось робити щоб нічого не робити.
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01.07.2025 01:02 Ответить
Трамп демонструє народу росії, яке диво може статися коли країна виганяє диктатора
Каже - гоніть нах в шию Гаазького злочинця кудись в КНДР і язніму з вас гарячий утюг... 👍
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01.07.2025 02:10 Ответить
а за підара і питань не було...
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01.07.2025 01:13 Ответить
Різні були,але здається то перший президент США придурок
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01.07.2025 01:15 Ответить
не пойняв. Як це про зняття санкцій? А чому не спочатку про видобуток РЗМів??
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01.07.2025 01:19 Ответить
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01.07.2025 01:22 Ответить
Нелогично, учитывая что новые власти Сирии воюют с курдами поддерживаемыми США и Израилем. Хотя туркменских и узбекских бородачей можно понять, и курды и Израиль захватили немалые территории Сирии. Это война против оккупантов.
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01.07.2025 01:20 Ответить
Невірне рішення свідчить про некомпетентність Трампа та його адміністрації. Зняття санкцій мало бути поступовим і повязаним з забезпеченням прав людини. Але тепер "люим друзям Трампа" можна продавати зброю ще одному диктаторському ісламістському режиму...
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01.07.2025 01:36 Ответить
Старые истеричные дети поиграли в "Гегемонию". Теперь вместо Асада вот это.

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01.07.2025 01:36 Ответить
не беріть девачек з ордли в штат як і мальчиків ..
вони ненавидять нас.
і не треба мене заставяти їх любити - любилка зламалася...
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01.07.2025 02:02 Ответить
Рожденный пить любить не может.
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01.07.2025 06:24 Ответить
ну і не можте собі- які проблеми?
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01.07.2025 06:32 Ответить
Так ти ж, алкаш, щось таи собі зломив Пітушок тут ти. А я на Цензорі з 13 року.
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01.07.2025 06:49 Ответить
може тебе в якусь
кацапняву танкетку запхати?
ну як срака влізе вез винімалова?
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01.07.2025 06:53 Ответить
Уймись, а то трумпель вишвирне, як задрипане кошеня. Чи ти й так десь у дірі сидиш?
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01.07.2025 07:01 Ответить
шахtарюга - не твоє копаче діло
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01.07.2025 07:02 Ответить
він мене тільки в сраку може цьомнути, ти два
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01.07.2025 07:05 Ответить
побийся каскою аб асфальт, а то це все не впечатляє,,,
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01.07.2025 07:13 Ответить
собачикам хавчик зварю - тобі корку хліба не винесу,,
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01.07.2025 07:19 Ответить
мене твої рочки не цікавлять
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01.07.2025 06:59 Ответить
квітневий пітушок i тут шахту копає,,,
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01.07.2025 06:36 Ответить
Трамп - політик імпровізатор, який відверто тяготіє до деспотів. насильників, диктаторів.

Як така аномалія могла статися у США ?
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01.07.2025 08:36 Ответить
На черзі Іран,Хамаз,Хізбали,Північна Корея та раша + Нобелівська премія за Мир і фото з путлєром у Криму!!
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01.07.2025 08:53 Ответить
 
 