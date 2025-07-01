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Новини США знімуть санкції з Сирії
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Трамп підписав указ про зняття санкцій з Сирії

президент сша дональд трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії.

Про це йдеться на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що указ послабить експортний контроль та скасує обмеження на іноземну допомогу Сирії.

Також Трамп доручив міністру закордонних справ Марко Рубіо переглянути статус організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка прийшла до влади в Сирії, та її лідера Ахмеда аль-Шараа, якого проголосили тимчасовим президентом.

Читайте: Терорист-смертник підірвав себе у церкві у столиці Сирії: загинуло щонайменше 15 осіб, є поранені

Водночас США збережуть санкції проти колишнього президента Сирії Башара Асада та його соратників; порушників прав людини; наркоторговців; людей, пов’язаних з хімічною зброєю; ІДІЛ або афілійованих із нею діячів, а також іранських посередників.

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Автор: 

санкції (12284) Сирія (1871) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Рудому аби щось робити щоб нічого не робити.
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01.07.2025 01:02 Відповісти
Трамп демонструє народу росії, яке диво може статися коли країна виганяє диктатора
Каже - гоніть нах в шию Гаазького злочинця кудись в КНДР і язніму з вас гарячий утюг... 👍
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01.07.2025 02:10 Відповісти
а за підара і питань не було...
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01.07.2025 01:13 Відповісти
Різні були,але здається то перший президент США придурок
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01.07.2025 01:15 Відповісти
не пойняв. Як це про зняття санкцій? А чому не спочатку про видобуток РЗМів??
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01.07.2025 01:19 Відповісти
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01.07.2025 01:22 Відповісти
Нелогично, учитывая что новые власти Сирии воюют с курдами поддерживаемыми США и Израилем. Хотя туркменских и узбекских бородачей можно понять, и курды и Израиль захватили немалые территории Сирии. Это война против оккупантов.
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01.07.2025 01:20 Відповісти
Невірне рішення свідчить про некомпетентність Трампа та його адміністрації. Зняття санкцій мало бути поступовим і повязаним з забезпеченням прав людини. Але тепер "люим друзям Трампа" можна продавати зброю ще одному диктаторському ісламістському режиму...
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01.07.2025 01:36 Відповісти
Старые истеричные дети поиграли в "Гегемонию". Теперь вместо Асада вот это.

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01.07.2025 01:36 Відповісти
не беріть девачек з ордли в штат як і мальчиків ..
вони ненавидять нас.
і не треба мене заставяти їх любити - любилка зламалася...
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01.07.2025 02:02 Відповісти
 
 