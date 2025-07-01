Трамп підписав указ про зняття санкцій з Сирії
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії.
Про це йдеться на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що указ послабить експортний контроль та скасує обмеження на іноземну допомогу Сирії.
Також Трамп доручив міністру закордонних справ Марко Рубіо переглянути статус організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка прийшла до влади в Сирії, та її лідера Ахмеда аль-Шараа, якого проголосили тимчасовим президентом.
Водночас США збережуть санкції проти колишнього президента Сирії Башара Асада та його соратників; порушників прав людини; наркоторговців; людей, пов’язаних з хімічною зброєю; ІДІЛ або афілійованих із нею діячів, а також іранських посередників.
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Каже - гоніть нах в шию Гаазького злочинця кудись в КНДР і язніму з вас гарячий утюг... 👍
вони ненавидять нас.
і не треба мене заставяти їх любити - любилка зламалася...